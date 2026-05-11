Comedian Satya: చేతులు కలిపిన తెలుగు, తమిళ స్టార్ కమెడియన్లు.. రంగబలి డైరెక్టర్తో మూవీ.. షూటింగ్ ప్రారంభం
Comedian Satya: తెలుగు, తమిళ కమెడియన్లు సత్య, యోగి బాబు చేతులు కలిపారు. ఇద్దరూ కలిసి రంగబలి డైరెక్షన్ లో ఓ కామెడీ మూవీ చేస్తున్నారు. ఈ మూవీ పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Comedian Satya: టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ కమెడియన్ సత్య, కోలీవుడ్ కామెడీ కింగ్ యోగి బాబు కలిసి ఒకే సినిమాలో కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఆ ఊహకే నవ్వు వస్తోంది కదా.. ఇప్పుడు ఇదే కాంబినేషన్ వెండితెరపై మ్యాజిక్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. 'రంగబలి' సినిమాతో దర్శకుడిగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పవన్ బాసంశెట్టి ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను తెరకెక్కిస్తున్నారు.
పూజా కార్యక్రమాలతో గ్రాండ్ లాంచ్
సత్య, యోగి బాబు ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సరికొత్త వినోదాత్మక సినిమా సోమవారం (మే 11) అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్లో జరిగిన పూజా కార్యక్రమాలతో సినిమాను లాంచ్ చేశారు మేకర్స్.
కేవలం లాంచ్ చేయడమే కాకుండా ఈ రోజు నుంచే రెగ్యులర్ షూటింగ్ను కూడా మొదలుపెట్టేయడం విశేషం. కామెడీ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారిన ఈ ఇద్దరు నటులు ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపిస్తుండటంతో అప్పుడే ట్రేడ్ వర్గాల్లో, ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై ఆసక్తి పెరిగింది.
సత్య - యోగి బాబు: కామెడీ డోస్ మామూలుగా ఉండదు
సత్య ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ కమెడియన్. ఆయన టైమింగ్, బాడీ లాంగ్వేజ్కు ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. మరోవైపు తమిళంలో స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో నటిస్తూనే, హీరోగానూ హిట్లు అందుకుంటున్న యోగి బాబు మొదటిసారి తెలుగులో ఇంత ఫుల్ లెంగ్త్ రోల్ చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఈ ఇద్దరు కమెడియన్లు కలిసి చేస్తున్న ఈ సినిమా ఒక పక్కా ఎంటర్టైనర్గా ఉండబోతోందని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
నిర్మాణ విశేషాలు, సాంకేతిక నిపుణులు
దర్శకుడు పవన్ బాసంశెట్టి కేవలం డైరెక్షన్ మాత్రమే కాకుండా, నాగార్జున రెడ్డితో కలిసి నయవాయు చిత్రాలు, డ్రీమ్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్లపై ఈ చిత్రాన్ని స్వయంగా నిర్మిస్తున్నారు. 'లవ్ స్టోరీ' చిత్రంతో తన సంగీతంతో అందరినీ ఆకట్టుకున్న పవన్ సిహెచ్ ఈ సినిమాకు స్వరాలు సమకూరుస్తున్నారు. ఒక మంచి కథాబలంతో పాటు, ఆద్యంతం నవ్వించే సన్నివేశాలతో ఈ సినిమాను ప్లాన్ చేసినట్లు దర్శకుడు తెలిపారు.
మొత్తానికి తెలుగు, తమిళ భాషల కామెడీ దిగ్గజాలు ఒక్కటవ్వడం సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక కొత్త ట్రెండ్కు నాంది పలుకుతోంది. త్వరలోనే ఈ సినిమా పేరు, ఇతర నటీనటుల వివరాలను ప్రకటించనున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సత్య, యోగి బాబు సినిమాలో హీరోలు ఎవరు?
ఈ సినిమాలో సత్య, యోగి బాబులే ప్రధాన పాత్రధారులు. ఇది ఒక కామెడీ ఎంటర్టైనర్ కాబట్టి, వీరిద్దరి చుట్టూనే కథ తిరుగుతుందని తెలుస్తోంది.
2. సత్య, యోగి బాబు సినిమాకు దర్శకుడు ఎవరు?
గతంలో నాగశౌర్య నటించిన 'రంగబలి' చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన పవన్ బాసంశెట్టి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
3. సినిమా షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలైంది?
నేడు (మే 11, 2026) పూజా కార్యక్రమాలతో పాటు సినిమా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ షూటింగ్ కూడా ప్రారంభమైంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More