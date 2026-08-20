OTT Crime Thriller: మాజీ గర్ల్ఫ్రెండ్ను రేప్ చేసే టీవీ స్టార్.. ఓటీటీలోకి యానిమల్ విలన్ లేటెస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ
OTT Crime Thriller: లేటెస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ బందర్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కు సిద్ధమైంది. అనురాగ్ కశ్యప్ డైరెక్షన్ లో యానిమల్ విలన్ బాబీ డియోల్ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ సినిమా జీ5 ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టనుంది.
OTT Crime Thriller: బాలీవుడ్ ప్రముఖ డైరెక్టర్ అనురాగ్ కశ్యప్, వర్సటైల్ యాక్టర్, యానిమల్ మూవీలో విలనిజంతో మెప్పించిన బాబీ డియోల్ కాంబోలో వచ్చిన ఇంటెన్స్ డార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'బందర్' (Bandar) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు రెడీ అయింది. థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయిన ఈ సినిమా.. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5)లో ఆగస్టు 28 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
వాస్తవ ఘటనల బ్యాక్డ్రాప్.. ఇంటెన్స్ స్టోరీలైన్
నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంచలనాత్మక సంఘటనల ఆధారంగా డైరెక్టర్ అనురాగ్ కశ్యప్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఒకప్పటి పాపులర్ టీవీ స్టార్పై ఆయన మాజీ గర్ల్ఫ్రెండ్ రేప్ కేసు పెట్టడం, దాని చుట్టూ నడిచే లీగల్ డ్రామా, డార్క్ క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్ ఈ మూవీకి మెయిన్ హైలైట్.
బాబీ డియోల్ ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటుడి పాత్రలో చాలా డిఫరెంట్ షేడ్స్తో కనిపించారు. టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ (TIFF) లో ప్రీమియర్ అయినప్పుడు ఈ సినిమాకి క్రిటిక్స్ నుంచి మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. అయితే థియేటర్లలో మాస్ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకోవడంలో కొద్దిగా తడబడింది.
ఓటీటీలో అనురాగ్ కశ్యప్ మార్క్ రచ్చ ఖాయమా?
థియేట్రికల్ రన్లో అనుకున్నంత విజయం సాధించకపోయినప్పటికీ, ఓటీటీ స్పేస్ లో అనురాగ్ కశ్యప్ సినిమాలకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. 'సేక్రెడ్ గేమ్స్' వెబ్ సిరీస్, 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వస్సేపూర్' లాంటి కల్ట్ క్లాసిక్స్ అందించిన అనురాగ్ డార్క్ కంటెంట్, రా అండ్ రస్టిక్ మేకింగ్ డిజిటల్ ఆడియెన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది. 'బందర్' మూవీ కూడా జీ5లో బిగ్ వ్యూయర్షిప్ సాధిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
భారీ కాస్టింగ్.. సౌత్ యాక్టర్ల సపోర్ట్
సాఫ్రాన్ మ్యాజిక్వర్క్స్ బ్యానర్పై నిఖిల్ ద్వివేది ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. సాన్యా మల్హోత్రా, సప్నా పబ్బి, సబా ఆజాద్ లీడ్ రోల్స్ చేయగా.. సౌత్ పాపులర్ యాక్టర్లు ఇంద్రజిత్ సుకుమారన్, రాజ్ బి. శెట్టి, జితేంద్ర జోషి కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ మల్టీ స్టారర్ కాస్టింగ్ సినిమాకి అదనపు బలంగా నిలిచింది.
సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో దూసుకెళ్తున్న బాబీ డియోల్
'యానిమల్' సినిమాలో అబ్రార్గా విలనిజంతో దుమ్మురేపిన బాబీ డియోల్, ప్రస్తుతం సౌత్ అండ్ నార్త్ ఇండస్ట్రీలలో మోస్ట్ వాంటెడ్ యాక్టర్గా మారారు. పవర్ ప్యాక్డ్ రోల్స్ చేస్తూ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ను పీక్స్ లెవెల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
అనురాగ్ కశ్యప్ డార్క్ వరల్డ్లో బాబీ డియోల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూడటానికి డిజిటల్ లవర్స్ చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. థియేటర్లలో మిస్ అయిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అభిమానులకు ఆగస్టు 28న జీ5లో పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ వాచ్గా 'బందర్' నిలవనుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More