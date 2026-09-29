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OTT Crime Thriller: నది ఒడ్డున అంతుబట్టని వింత మరణాలు.. ఊహకందని ట్విస్టులు.. ఓటీటీలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ చూశారా

OTT Crime Thriller: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఒకటి ఓటీటీలో తెగ ట్రెండింగ్ లో ఉంది. జీ5 ఓటీటీలో ఉన్న ఈ సిరీస్ కు ఐఎండీబీలోనూ 7.2 రేటింగ్ ఉండటం విశేషం. నది ఒడ్డున జరిగే వింత మరణాల చుట్టూ తిరిగే సిరీస్ ఇది.

Published on: Sep 29, 2026, 14:49:34 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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OTT Crime Thriller: ఉత్తర కర్ణాటకలోని మలప్రభ నది ఒడ్డున వరుసగా మృతదేహాలు తేలుతున్నాయి. ఊరి జనాలు దాన్నొక శాపంగా, నీటిలోని భయంకరమైన మొసళ్ళ దాడిగా భావించి భయంతో వణికిపోతున్నారు. కానీ ఆ మరణాల వెనుక ఉంది జంతువు కాదు.. ఒక నరరూప రాక్షసుడు అని సీఐ హనుమప్ప కనిపెట్టే ప్రాసెస్ ప్రేక్షకులకు నెక్స్ట్ లెవెల్ థ్రిల్ ఇస్తోంది. కన్నడ నటుడు విజయ్ రాఘవేంద్ర ఓటీటీ డెబ్యూగా వచ్చిన సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'రాక్షస' (Rakshasa) ప్రస్తుతం జీ5 (ZEE5) ప్లాట్‌ఫామ్‌లో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.

OTT Crime Thriller: నది ఒడ్డున అంతుబట్టని వింత మరణాలు.. ఊహకందని ట్విస్టులు.. ఓటీటీలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ చూశారా
OTT Crime Thriller: నది ఒడ్డున అంతుబట్టని వింత మరణాలు.. ఊహకందని ట్విస్టులు.. ఓటీటీలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ చూశారా

కేవలం 7 ఎపిసోడ్లతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ వెబ్ సిరీస్.. ప్రతీ ఎపిసోడ్ 20 నుంచి 22 నిమిషాల నిడివితో చాలా రేసీగా సాగుతుంది. ప్రసిద్ధ తమిళ వెబ్ సిరీస్ 'విలంగు'కి ఇది అధికారిక కన్నడ రీమేక్. తెలుగులోనూ ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

అసలు కథేంటి? మలప్రభ నది ఒడ్డున ఏం జరిగింది?

రాక్షస వెబ్ సిరీస్ కథ విషయానికి వస్తే.. ఉత్తర కర్ణాటకలోని ఒక మారుమూల గ్రామం, దానికి ఆనుకుని ప్రవహించే మలప్రభ నది బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సిరీస్ సాగుతుంది. నది ఒడ్డున వింత పరిస్థితుల్లో వరుసగా మృతదేహాలు లభ్యమవుతాయి. గ్రామీణులు పాత మూఢనమ్మకాలు, గ్రామ దేవత శాపం, లేదా నీటి మొసళ్ళ దాడుల వల్ల ఈ చావులు జరుగుతున్నాయని నమ్ముతారు.

ఆ ఏరియా సబ్ ఇన్ స్పెక్టర్ హనుమప్ప (విజయ్ రాఘవేంద్ర) ఈ మూఢనమ్మకాలను అస్సలు నమ్మడు. సైంటిఫిక్ లాజిక్, కచ్చితమైన సాక్ష్యాలు, పోస్ట్‌మార్టమ్ రిపోర్టుల ఆధారంగానే ఇన్వెస్టిగేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్తాడు.

పర్సనల్ లైఫ్ వర్సెస్ డ్యూటీ.. హనుమప్ప మైండ్ గేమ్

కేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒకవైపు తీవ్ర ఉత్కంఠగా సాగుతుండగానే, హనుమప్ప వ్యక్తిగత జీవితంలో పెద్ద ఛాలెంజ్ ఎదురవుతుంది. ఆయన భార్య గర్భవతిగా ఉంటుంది. ఒకవైపు ఇంటి బాధ్యతలు, ప్రసవ సమయం దగ్గర పడటం.. మరోవైపు గ్రామంలో వరుస హత్యలతో పెరుగుతున్న ఒత్తిడి.. ఈ రెండింటి మధ్య హనుమప్ప ఎలా నలిగిపోయాడనేది సీన్ టు సీన్ రసవత్తరంగా చూపించారు.

విజయ్ రాఘవేంద్ర తన నటనతో ప్రతీ సీన్‌లో జీవించేశాడు. నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా, ఆందోళన చెందే భర్తగా ఆయన చూపించిన ఎమోషన్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి.

7.2 ఐఎండీబీ రేటింగ్.. మేకింగ్ అండ్ ట్విస్ట్‌లు వర్కౌట్ అయ్యాయా?

ఈ వెబ్ సిరీస్‌కి ప్రస్తుతం ఐఎండీబీ (IMDb) లో 7.2 రేటింగ్ లభించింది. డైరెక్టర్ సుహాన్ ప్రసాద్, అపూర్వ కుమార్‌తో కలిసి రాసిన స్క్రీన్‌ప్లే ఈ సిరీస్‌కి ప్రధాన బలం. కన్నడ స్టార్ డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ తరుణ్ సుధీర్ ఈ సిరీస్‌ను చాలా రిచ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్‌తో నిర్మించారు.

తమిళ వర్షన్ 'విలంగు'ను ఉన్నది ఉన్నట్లు సీన్ టు సీన్ కాపీ కొట్టకుండా, కర్ణాటక నేటివిటీకి సరిపోయేలా ఫ్రెష్ డైలాగ్స్, లోకల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేశారు. అవిశ్రాంతంగా సాగే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్, డార్క్ సినిమాటోగ్రఫీ ప్రతీ ఎపిసోడ్‌లో టెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తాయి.

ఎక్కడ చూడాలి? ఎందుకు చూడాలంటే?

సస్పెన్స్, క్రైమ్, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ జానర్లను ఇష్టపడే ఓటీటీ లవర్స్ కి 'రాక్షస' ఒక పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ వాచ్. జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సిరీస్ చిన్న చిన్న ఎపిసోడ్స్ తో వేగంగా పూర్తవుతుంది.

వీకెండ్‌లో సీటు అంచున కూర్చోబెట్టే మంచి థ్రిల్లర్ సిరీస్ చూడాలనుకుంటే 'రాక్షస'ను ఖచ్చితంగా మీ వాచ్‌లిస్ట్‌లో యాడ్ చేసుకోండి.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/OTT Crime Thriller: నది ఒడ్డున అంతుబట్టని వింత మరణాలు.. ఊహకందని ట్విస్టులు.. ఓటీటీలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ చూశారా
Home/Entertainment/OTT Crime Thriller: నది ఒడ్డున అంతుబట్టని వింత మరణాలు.. ఊహకందని ట్విస్టులు.. ఓటీటీలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ చూశారా
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