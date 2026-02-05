ఓటీటీలోకి మరో కన్నడ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. భయంకరంగా ఉన్న టీజర్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
జీ5 ఓటీటీ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన కన్నడ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. 'కాటేర', 'రాబర్ట్' వంటి బ్లాక్బస్టర్ సినిమాల దర్శకుడు తరుణ్ సుధీర్ నిర్మించిన ఈ సిరీస్ పేరు 'రాక్షస'. విజయ్ రాఘవేంద్ర ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించారు.
కన్నడ ఓటీటీ కంటెంట్పై జీ5 (Zee5) ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. వరుసగా 'అయ్యన మానే', 'శోధ', 'మారిగల్లు' వంటి ఒరిజినల్స్ను విడుదల చేసిన ఈ ప్లాట్ఫామ్.. ఇప్పుడు మరో ఆసక్తికరమైన క్రైమ్ థ్రిల్లర్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అదే 'రాక్షస'. ఈ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని జీ5 అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 20 నుంచి ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రీమియర్ కానుంది.
'కాటేర' డైరెక్టర్ నిర్మాణంలో..
జీ5 ఓటీటీ వరుసగా కన్నడ వెబ్ సిరీస్ లను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. తాజాగా రాక్షస పేరుతో మరొక సిరీస్ ను తీసుకొస్తోంది. కన్నడ ఇండస్ట్రీలో 'చౌక', 'రాబర్ట్', ఇటీవల వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ 'కాటేర' వంటి చిత్రాలను తెరకెక్కించిన స్టార్ డైరెక్టర్ తరుణ్ సుధీర్ ఈ సిరీస్ను నిర్మిస్తుండటం విశేషం.
గతంలో వచ్చిన జీ5 వెబ్ సిరీస్లు పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయినా.. తరుణ్ సుధీర్ నిర్మాణ విలువలు ఈ సిరీస్కు ప్లస్ అవుతాయని, ఇది కచ్చితంగా హిట్టు కొడుతుందని కన్నడనాట భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఉత్తర కర్ణాటక నేపథ్యంలో..
తాజాగా విడుదలైన టీజర్లో కథ గురించి పెద్దగా రివీల్ చేయకపోయినప్పటికీ, ఈ సిరీస్ ఉత్తర కర్ణాటక నేపథ్యంలో సాగుతుందని అర్థమవుతోంది. విజయ్ రాఘవేంద్ర ఇందులో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుండగా.. అప్పన్న, మయూరి, అవినాష్, అభిజిత్ రావు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. విజయ్ రాఘవేంద్రకు ఇది రెండో వెబ్ సిరీస్. గతంలో అతడు 'హకునా మటాటా' అనే థ్రిల్లర్ సిరీస్లో నటించారు.
విజయ్ రాఘవేంద్ర డబుల్ ధమాకా
విచిత్రమేమిటంటే.. హీరో విజయ్ రాఘవేంద్రకు ఫిబ్రవరి 20 చాలా స్పెషల్ డే కాబోతోంది. అదే రోజు అతడు నటించిన 'సెకండ్ కేస్ ఆఫ్ సీతారాం' (సీతారాం బెనోయ్ సీక్వెల్) అనే సినిమా థియేటర్లలో విడుదలవుతోంది. అటు థియేటర్లో, ఇటు ఓటీటీలో (రాక్షస) ఒకేరోజు అతడు సందడి చేయనున్నాడు.
సినిమాలో అతడు పోలీస్ ఆఫీసర్గా హత్యల మిస్టరీని ఛేదిస్తుండగా.. 'రాక్షస' సిరీస్లో అతని పాత్ర ఏంటి అనేది ఇంకా సస్పెన్స్గానే ఉంది. ఇందులో కూడా కాకీ చొక్కా వేస్తారా లేక విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపిస్తారా అనేది చూడాలి. ఇటీవల 'రిప్పన్ స్వామి' సినిమాతో అతడు తన ఇమేజ్ మార్చుకునే ప్రయత్నం చేసిన విషయం తెలిసిందే.