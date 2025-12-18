ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ రాబోయే సీక్వెల్లో స్టార్ ఫుట్బాలర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో.. మూవీ స్టార్లతో కలిసి సెల్ఫీ
హాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ ఫ్రాంఛైజీ ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ నెక్ట్స్ సీక్వెల్ కోసం స్టార్ ఫుట్బాలర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో రంగంలోకి దిగాడు. ఈ మూవీలోని ఇతర యాక్టర్స్ తో కలిసి అతడు దిగిన సెల్ఫీలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఫుట్బాల్ లెజెండ్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఇప్పుడు సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద మెరవబోతున్నాడు. హాలీవుడ్ బ్లాక్బస్టర్ సిరీస్ 'ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్' రాబోయే సీక్వెల్ ‘ఫాస్ట్ ఎక్స్: పార్ట్ 2’లో రొనాల్డో నటిస్తున్నట్లు కన్ఫర్మ్ అయ్యింది. దీంతో ఈ స్టార్ ఫుట్బాలర్ ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
రొనాల్డో యాక్షన్
గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్ ఐకాన్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఇప్పుడు హాలీవుడ్ యాక్షన్ సినిమాల్లో దుమ్మురేపడానికి రెడీ అయ్యాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది అభిమానులున్న 'ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్' ఫ్రాంచైజీలో రొనాల్డో జాయిన్ అయ్యాడు. ఇది క్రీడా ప్రపంచం, సినిమా ప్రపంచం కలిసే అతిపెద్ద 'క్రాస్ ఓవర్' అని చెప్పుకోవచ్చు. రొనాల్డో రాక ఈ ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ ఫ్రాంఛైజీని మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చింది.
ఫాస్ట్ ఫ్యామిలీలోకి వెల్కమ్.. ఫోటో వైరల్!
ఈ న్యూస్ కన్ఫర్మ్ అయిన వెంటనే ఆ సినిమా నటుడు టైరెస్ గిబ్సన్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో తన ఎగ్జైట్మెంట్ను షేర్ చేసుకున్నాడు. సెట్స్ నుంచి ఒక ఫోటోను షేర్ చేశాడు. ఇందులో రొనాల్డోతో పాటు విన్ డీజిల్, డ్వేన్ జాన్సన్ , జేసన్ స్టాథమ్, లుడాక్రిస్, మిచెల్ రోడ్రిగెజ్ వంటి స్టార్లందరూ ఉండటం విశేషం. "వెల్కమ్ టు ది ఫ్యామిలీ.. రొనాల్డో రాకతో ఈ సినిమా రేంజ్ మారిపోయింది" అని గిబ్సన్ రాసుకొచ్చాడు.
"ఇప్పటికే ఈ సినిమాలో జాన్ సీనా, ద రాక్, జేసన్ స్టాథమ్ వంటి యాక్షన్ స్టార్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు రొనాల్డో కూడా వచ్చాడు. ఇక లియోనల్ మెస్సీని కూడా తీసుకువచ్చి.. క్లైమాక్స్లో రొనాల్డో vs మెస్సీ ఫైట్ పెడితే థియేటర్లు బద్దలైపోతాయి కదా" అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఈ ఫ్రాంచైజీ హీరో విన్ డీజిల్ మాట్లాడుతూ.. రొనాల్డో కోసం ఒక స్పెషల్ రోల్ రాశామని, ఆయన ఈ సిరీస్ లోకి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపాడు. ఈ సిరీస్ లో చివరి చాప్టర్ గా వస్తున్న 'ఫాస్ట్ ఎక్స్: పార్ట్ 2' ఏప్రిల్ 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
