Daisy Shah: అమ్మాయిలు నన్ను తాకినా నాకు నచ్చదు.. అలాంటిది ఆ సౌత్ డైరెక్టర్ నన్ను అసభ్యంగా తాకాడు: నటి షాకింగ్ కామెంట్స్
Daisy Shah: బాలీవుడ్ నటి డైసీ షా ఓ సౌత్ డైరెక్టర్ పై చేసిన షాకింగ్ కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. అతడు తనను చాలా అసభ్యంగా తాకాడని, అది తనకు అస్సలు నచ్చలేదని చెప్పింది. తనను అమ్మాయిలు తాకితేనే నచ్చదని, అలాంటిది ఓ మగాడు అలా చేయడంతో షాక్ తిన్నట్లు తెలిపింది.
Daisy Shah: సల్మాన్ ఖాన్ సరసన ‘జై హో’ సినిమాతో బాలీవుడ్కు పరిచయమైన నటి డైసీ షా (Daisy Shah).. తన కెరీర్ ఆరంభంలో ఎదురైన ఒక చేదు అనుభవాన్ని పంచుకుంది. ఒక దక్షిణాది దర్శకుడు ఆడిషన్స్ పేరుతో ముంబై వచ్చి.. తన పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
ఆడిషన్ సమయంలో చేతిని పట్టుకుని..
తమిళం లేదా మలయాళ సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన ఒక దర్శకుడు కాస్టింగ్ కోసం ముంబైకి వచ్చాడని, అప్పుడు జరిగిన విషయాన్ని డైసీ షా ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది.
"మేము ఒక ఆరు, ఏడుగురు అమ్మాయిలం అతడిని కలవడానికి వెళ్ళాము. అతను ప్రతి ఒక్కరినీ విడిగా కలుస్తున్నాడు. నా వంతు వచ్చినప్పుడు అతను నా పట్ల ప్రవర్తించిన తీరు నాకు అస్సలు నచ్చలేదు. నన్ను తాకడమే కాకుండా, నా చేతిని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. అది నాకు చాలా అసౌకర్యాన్ని కలిగించింది" అని డైసీ గుర్తు చేసుకుంది.
"అందుకే నేను మసాజ్ కూడా చేయించుకోను"
తన వ్యక్తిత్వం గురించి వివరిస్తూ.. తనకు ఎవరైనా దగ్గరకు రావడం లేదా తాకడం అంటే ఇష్టం ఉండదని ఆమె తెలిపింది.
"ఎవరైనా నన్ను తాకడం నాకు మొదటి నుండి ఇష్టం ఉండదు. అందుకే నేను మసాజ్ కూడా చేయించుకోను. ఒక మహిళ తాకినా నాకు నచ్చదు.. అలాంటిది ఒక పురుషుడు అలా ప్రవర్తించడంతో నేను వెంటనే అక్కడి నుండి వచ్చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అతనికి 'మళ్ళీ కలుస్తాను' అని చెప్పి వచ్చేశాను కానీ, మళ్ళీ ఎప్పుడూ అతడిని కలవలేదు" అని ఆమె స్పష్టం చేసింది. అయితే ఆ దర్శకుడు ఎవరనేది మాత్రం ఆమె బయటపెట్టలేదు.
బ్యాక్గ్రౌండ్ డాన్సర్ నుండి హీరోయిన్ వరకు
డైసీ షా తన ప్రయాణాన్ని కొరియోగ్రాఫర్ గణేష్ ఆచార్య వద్ద అసిస్టెంట్గా ప్రారంభించింది. ఎన్నో సినిమాల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ డాన్సర్గా కనిపించిన ఆమె.. కన్నడ సినిమాలు 'భద్ర', 'బాడీగార్డ్' ద్వారా హీరోయిన్గా మారింది. 2014లో సల్మాన్ ఖాన్ నటించిన 'జై హో'తో బాలీవుడ్లో గుర్తింపు పొందింది. ఆ తర్వాత 'హేట్ స్టోరీ 3' వంటి చిత్రాల్లోనూ నటించింది.
డైసీ షా ప్రస్తుత ప్రాజెక్టులు
ఇటీవల ఆమె అంజద్ ఖాన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘రెడ్ రూమ్’ (Red Room) అనే వెబ్ సిరీస్లో నటించింది. ప్రస్తుతం ఆమె పలాష్ ముచ్చల్ దర్శకత్వంలో పేరు పెట్టని ఒక థ్రిల్లర్ సినిమాలో నటిస్తోంది. ఇందులో శ్రేయస్ తల్పడే హీరోగా నటిస్తున్నాడు. నటనతో పాటు ఆమె సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా నిత్యం వ్లాగ్స్ (Vlogs) షేర్ చేస్తూ దాదాపు 50 వేల మంది సబ్స్క్రైబర్లను అలరిస్తోంది.
