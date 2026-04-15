    Vaazha 2 Telugu: రూ.200 కోట్ల మలయాళ బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ తెలుగులోనూ రిలీజ్.. ఎప్పుడు వస్తుందంటే?

    Vaazha 2 Telugu: మలయాళ సినిమాలు ఇటీవలి కాలంలో తెలుగు బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతాలు చేస్తున్నాయి. 'ప్రేమలు', 'మంజుమ్మెల్ బాయ్స్' వంటి చిత్రాల బాటలో ఇప్పుడు మరో మాలీవుడ్ బ్లాక్‌బస్టర్ 'వాలా 2' (Vaazha 2) టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది.

    Apr 15, 2026, 22:00:06 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Vaazha 2 Telugu: డెబ్యూ డైరెక్టర్ సవిన్ ఎస్.ఎ. దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మలయాళ బ్లాక్‌బస్టర్ యూత్‌ఫుల్ కామెడీ డ్రామా వాలా 2 (Vaazha 2). ఈ మూవీ కేరళలో భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.200 కోట్ల మార్కును చేరువవుతూ ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. ఈ మ్యాజిక్‌ను ఇప్పుడు తెలుగులోనూ పునరావృతం చేసేందుకు చిత్ర బృందం సిద్ధమైంది.

    వాలా 2 తెలుగు రిలీజ్ డేట్ ఇదే

    తాజా సమాచారం ప్రకారం మలయాళం కామెడీ డ్రామా 'వాలా 2' తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ ఏప్రిల్ 24, 2026న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. సాధారణంగా తెలుగు ప్రేక్షకులు కంటెంట్ బాగుంటే భాషతో సంబంధం లేకుండా ఆదరిస్తారు. ఆ నమ్మకంతోనే ఈ చిత్రాన్ని వేసవి కానుకగా తెలుగులోకి తీసుకువస్తున్నారు.

    కుర్రాళ్ళ వినోదం.. అదిరిపోయే రెస్పాన్స్

    ఈ వాలా 2 మూవీలో హషీర్ హెచ్, అలన్ బిన్ సిరాజ్, అజిన్ జాయ్, వినాయక్ వి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా యువత ఆలోచనలు, వారి స్నేహం, జీవితంలో వారు ఎదుర్కొనే సరదా సంఘటనల సమాహారంగా ఈ సినిమా సాగుతుంది.

    కేరళలో ఈ సినిమా సాధించిన వసూళ్లు చూస్తుంటే, తెలుగులో కూడా అదే రేంజ్ లో ఓపెనింగ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువతను ఈ సినిమా ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటోంది.

    ముందే ప్రకటించిన 'వాలా 3'

    ఇమాజిన్ సినిమాస్, డబ్ల్యూబీటీఎస్ ప్రొడక్షన్స్, షైన్ స్క్రీన్స్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. 'వాలా 2' థియేటర్లలో ఉండగానే మేకర్స్ 'వాలా 3' (Vaazha 3)ను కూడా ప్రకటించేశారు. దీంతో ఈ ఫ్రాంచైజీపై ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'వాలా 2' తెలుగు విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?

    ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 24, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    2. వాలా 2 సినిమా ఇప్పటివరకు ఎంత వసూలు చేసింది?

    మలయాళ వెర్షన్ ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.200 కోట్ల వసూళ్లకు చేరువలో ఉంది.

    3. వాలా 2 చిత్ర దర్శకుడు ఎవరు?

    ఈ సినిమాతో సవిన్ ఎస్.ఎ. (Savin SA) దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. తొలి చిత్రంతోనే ఆయన భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు.

    4. వాలా 2 సినిమాలో నటించిన ప్రధాన నటీనటులు ఎవరు?

    హషీర్ హెచ్, అలన్ బిన్ సిరాజ్, అజిన్ జాయ్, వినాయక్ వి కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

