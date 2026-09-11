DC Movie: ఓటీటీలోనూ బొమ్మ బ్లాక్బస్టర్.. టీమ్ అందరికీ లగ్జరీ బీఎండబ్ల్యూ కార్లు గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్
DC Movie: డీసీ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ కళానిధి మారన్ మరోసారి తన రేంజ్ ఏంటో చూపించారు. తాను నిర్మించిన డీసీ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఊహించని విజయం సాధించడంతో సినిమా టీమ్ లోకి ముఖ్య సభ్యులందరికీ ఖరీదైన కార్లు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం విశేషం.
DC Movie: కోలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో మరోసారి ప్రొడ్యూసర్ కళానిధి మారన్ తన రాయల్ స్టైల్ చాటుకున్నారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయం సాధించిన కొత్త సినిమా డీసీ (DC) క్రియేటర్లకు ఆయన మైండ్ బ్లాకింగ్ లగ్జరీ గిఫ్ట్స్ అందించారు. డైరెక్టర్ అరుణ్ మాథేశ్వరన్, మూవీలో హీరోగా నటించిన డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్, రాకింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్లకు బ్రాండ్ న్యూ బీఎండబ్ల్యూ (BMW) లగ్జరీ కార్లను గిఫ్ట్ గా ఇవ్వడం విశేషం.
సన్ పిక్చర్స్, కళానిధి మారన్ బహుమానాల పరంపర
తన ప్రొడక్షన్ హౌజ్ లో చిత్ర నిర్మాణం పూర్తి చేసి, థియేటర్లలో భారీ వసూళ్లు సాధించిన ప్రతిసారీ కళానిధి మారన్ టీమ్ను భారీ రేంజ్లో బహుమానాలతో ఆశ్చర్య పరచడం ఆనవాయితీగా మార్చుకున్నారు. గతంలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ 'జైలర్' సినిమా టైమ్లో కూడా డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్కుమార్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్లతో పాటు రజనీకి ఖరీదైన కార్లతో పాటు లాభాలను షేర్ చేస్తూ చెక్కులు ఇచ్చి సంచలనం సృష్టించారు.
ఇప్పుడు అదే తరహాలో అరుణ్ మాథేశ్వరన్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ డీసీ ప్రాజెక్ట్ సంచలన విజయం సాధించడంతో ప్రొడ్యూసర్ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో లోకేష్ కనగరాజ్, అనిరుధ్ రవిచందర్, అరుణ్ మాథేశ్వరన్లను ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించి, వారికి లగ్జరీ కారు కీస్ అందించారు.
అరుణ్ మాథేశ్వరన్, లోకేష్ కనగరాజ్, అనిరుధ్ కాంబో మ్యాజిక్
బాక్సాఫీస్ వద్ద గ్రాండ్ సక్సెస్ సాధించిన డీసీ చిత్రానికి అరుణ్ మాథేశ్వరన్ విజన్, లోకేష్ కనగరాజ్ ప్రెజెన్స్, అనిరుధ్ అందించిన నెవర్ బిఫోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. అనిరుధ్ ఆర్ఆర్ సీన్లలో థ్రిల్ పెంచగా, డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ టేకింగ్ ఆడియన్స్ను కట్టిపడేసింది.
ప్రొడ్యూసర్ కళానిధి మారన్ ఇచ్చిన ఈ లగ్జరీ గిఫ్ట్ వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. సరైన కష్టానికి, ప్రతిభకు తగిన ప్రతిఫలం లభించిందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సౌత్ ఇండియాలో మేకర్స్ను ఈ స్థాయిలో గౌరవించే ప్రొడ్యూసర్లు చాలా అరుదుగా ఉంటారని తమిళ సినిమా వర్గాలు కొనియాడుతున్నాయి.
బాక్సాఫీస్ వర్గాలు ఏమంటున్నాయంటే?
ఈ భారీ గ్రాండ్ వెంచర్ థియేటర్లలో కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించడమే కాకుండా, డిజిటల్ అలాగే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్లో కూడా భారీ బిజినెస్ నమోదు చేసింది. ప్రొడ్యూసర్కు తెచ్చిపెట్టిన లాభాల్లో ఒక భాగాన్ని ఇలా క్రియేటర్లకు గిఫ్ట్గా మార్చి ఇవ్వడం వల్ల ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్టులపై మరింత బాధ్యత, ఉత్సాహం పెరుగుతాయని ఇండస్ట్రీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం డీసీ మూవీ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ సినిమాను సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో తెలుగులోనూ చూడొచ్చు. లోకేష్ కనగరాజ్, వామికా గబ్బి ఈ సినిమాలో లీడ్ రోల్స్ లో నటించారు. థియేటర్లలోనే కాదు ప్రస్తుతం ఓటీటీలోనూ ఈ మూవీ దుమ్ము రేపుతోంది. ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ రికార్డు స్థాయిలో వ్యూస్ సంపాదిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More