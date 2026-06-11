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    Deewana Trailer: టాలీవుడ్‌లో మరో వన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీ.. దీవానా ట్రైలర్ రిలీజ్.. యువతను ఆకట్టుకునేలా..

    Deewana Trailer: యంగ్ హీరో హర్షిత్ రెడ్డి, స్మేహ మణిమేఖలై జంటగా నటించిన రొమాంటిక్ డ్రామా 'దీవానా' (Deewana). కొత్త దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలైంది. ప్రేమ, బాధ, ఇంటెన్స్ ఎమోషన్స్ తో నిండిన ఈ సినిమా జూన్ 19న థియేటర్లలోకి రాబోతోంది.

    Jun 11, 2026, 15:45:23 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Deewana Trailer: టాలీవుడ్ లో మరో వన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీ ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతోంది. హర్షిత్ రెడ్డి, స్మేహ మణిమేఖలై మెయిన్ లీడ్స్ లో నటిస్తున్న 'దీవానా' మూవీ ట్రైలర్ తాజాగా రిలీజ్ అయ్యింది. ఈ సినిమాను కొత్త డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి చాలా ఎమోషనల్ గా డిజైన్ చేశారు. ట్రైలర్ స్టార్టింగ్ లోనే "వన్‌సైడ్ లవర్స్ అందరికీ అంకితం" అని వేసిన క్యాప్షన్ మూవీపై ఆసక్తిని పెంచేసింది.

    Deewana Trailer: టాలీవుడ్‌లో మరో వన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీ.. దీవానా ట్రైలర్ రిలీజ్.. యువతను ఆకట్టుకునేలా..
    Deewana Trailer: టాలీవుడ్‌లో మరో వన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీ.. దీవానా ట్రైలర్ రిలీజ్.. యువతను ఆకట్టుకునేలా..

    Deep Obsession | "అమ్ము" కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తాడు!

    దీవానా మూవీ ట్రైలర్ చూస్తుంటే హీరో పాత్రలో ఎంతటి ఇంటెన్సిటీ ఉందో క్లియర్ గా అర్థమవుతోంది. తన ప్రేయసి అమ్ము పేరును తన గుండెపై టాటూ వేయించుకోవడం దగ్గరి నుంచి, ఆమె కోసం తన స్నేహితులతోనే గొడవ పడటం వరకు హీరో పాత్రలో చాలా ఇంటెన్సిటీ కనిపిస్తోంది. ఆమె గురించి ఎవరైనా తప్పుగా మాట్లాడితే అస్సలు ఊరుకోని పిచ్చి ప్రేమ అతనిది. లవ్ లో పడి తన తల్లిదండ్రులకు కూడా దూరమయ్యేంతలా అతను అమ్ము కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తాడు.

    అతని ఇంటెన్స్ ప్రేమకు అమ్ము రెస్పాండ్ అవుతుందా? రిజెక్ట్ చేసినా సరే వదలకుండా ఆమెను కాపాడుతూ తన ప్రేమను ఎలా గెలుచుకున్నాడనేదే ఈ మూవీ మెయిన్ పాయింట్.

    హర్షిత్ రెడ్డి కొత్త లుక్.. అదిరిన మ్యూజిక్

    హర్షిత్ రెడ్డి ఈ సినిమాలో పక్కా రగ్గడ్ లవర్ బాయ్ గా కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు. ఆయన మేకోవర్ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేఖలై స్క్రీన్ పై చాలా వైబ్రెంట్ గా, చార్మింగ్ గా కనిపించింది.

    ఆడియన్స్ కు కావాల్సిన ఎమోషనల్ డెప్త్ ను ట్రైలర్ లోనే క్లియర్ గా చూపించారు మేకర్స్. ఈ సినిమాను గీతా ఆర్ట్స్ వారు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఈశ్వర్ చంద్ అందించిన మ్యూజిక్ ట్రైలర్ కి ప్రాణం పోసింది.

    ఈ దీవానా సినిమాలో ఝాన్సీ, నరేష్ లాంటి సీనియర్ నటులు సపోర్టింగ్ రోల్స్ లో నటించారు. అన్నీ అనుకున్నట్టు జరిగితే జూన్ 19న ఈ 'దీవానా' ప్రేమకథ థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను పలకరించనుంది.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    డిజిటల్ ట్రెండ్స్ గమనిస్తే.. ఈ మధ్యకాలంలో ఆడియన్స్ కు యూనివర్సల్ లవ్ స్టోరీల కంటే ఇంటెన్సివ్ లవ్ స్టోరీస్ ఎక్కువగా నచ్చుతున్నాయి. ఒక అమ్మాయి కోసం అబ్బాయి పడే ఆవేదన, అతని పిచ్చి ప్రేమను చాలా రియలిస్టిక్ గా చూపిస్తే హిట్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఉంది.

    హర్షిత్ రెడ్డి తన ఇమేజ్ కి భిన్నంగా రగ్గడ్ పాత్ర ఎంచుకోవడం మంచి డెసిషన్. శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి టేకింగ్ కూడా ట్రైలర్ లో చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంది. గీతా ఆర్ట్స్ లాంటి పెద్ద సంస్థ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో రావడం సినిమాకు అదనపు బలం.

    People Also Ask (FAQs)

    'దీవానా' సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ కానుంది?

    ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా జూన్ 19, 2026న థియేటర్లలోకి రానుంది.

    దీవానా సినిమాను ఎవరు డైరెక్ట్ చేశారు?

    ఈ మూవీని కొత్త డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి తనదైన శైలిలో తెరకెక్కించారు.

    దీవానా సినిమాలో హీరోయిన్‌గా ఎవరు నటిస్తున్నారు?

    స్నేహ మణిమేఖలై ఇందులో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ట్రైలర్ లో ఆమె క్యారెక్టర్ చాలా చార్మింగ్ గా ఉంది.

    దీవానా సినిమా ఏ బ్యానర్ పై వస్తోంది? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎవరిది?

    ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వాసుదేవ్ కోప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తుండగా.. గీతా ఆర్ట్స్ వారు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Deewana Trailer: టాలీవుడ్‌లో మరో వన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీ.. దీవానా ట్రైలర్ రిలీజ్.. యువతను ఆకట్టుకునేలా..
    Home/Entertainment/Deewana Trailer: టాలీవుడ్‌లో మరో వన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీ.. దీవానా ట్రైలర్ రిలీజ్.. యువతను ఆకట్టుకునేలా..
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