పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అలర్ట్. మీరు ఎదురు చూసిన రోజు వచ్చింది. పవర్ స్టార్ స్టైలిష్ మూవ్స్ తో అదరగొట్టిన సాంగ్ రిలీజైంది. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ విడుదలైంది. ‘దేఖ్లేంగే సాలా’ అంటూ సాగే పాటను ఇవాళ మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. క్యాచీ ట్యూన్, పెప్పీ బీట్ తో ఈ పాట అదిరిపోయింది.
దేక్లేంగే సాలా సాంగ్
హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్ లో పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా యాక్ట్ చేస్తున్న మూవీ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ రిలీజైంది. ‘రమ్ పమ్ పమ్ రమ్ పమ్ పమ్.. స్టెప్ ఎస్తే భూకంపం’ అంటూ మొదలయ్యే సాంగ్ అదిరిపోయింది. మధ్యలో ‘దేఖ్లేంగే సాలా.. చూసినామ్లే చాలా’ అనే హుక్ లైన్ పాటకు మరింత జోష్ తెచ్చింది.
ఫ్యాన్స్ రిలీజ్
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా నుంచి రిలీజైన దేక్లేంగే సాలా సాంగ్ లిరికల్ షీట్ ను ఫ్యాన్స్ రిలీజ్ చేయడం విశేషం. దీని కోసం వెబ్ సైట్లో ఓ క్విజ్ పెట్టారు. లక్ష మంది ఫ్యాన్స్ రిజిస్టర్ కాగానే దేఖ్లేంగే సాలా లిరికల్ షీట్ ను సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేశారు. ఆ తర్వాత రాజమండ్రిలోని ఆదిత్య యూనివర్సిటీలో జరిగిన సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో ఈ పాటను విడుదల చేశారు.
పవర్ డ్యాన్స్
చాలా కాలం తర్వాత పవన్ కల్యాణ్ డ్యాన్స్ ను దేఖ్లేంగే సాలా సాంగ్ లో చూడొచ్చు. ఇందులో పవర్ స్టార్ తో కలిసి యూత్ సెన్సేషన్ శ్రీలీల కూడా ఆడిపాడింది. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాకు రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ డైరెక్టర్. దేఖ్లేంగే సాలా పాటను భాస్కరబట్ల రాశారు. దీన్ని విశాల్ దద్లాని, హరిప్రియ పాడారు. పవన్ కల్యాణ్ తో దినేశ్ మాస్టర్ అదిరే స్టెప్పులు వేయించారు.
మరో హిట్ కోసం
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా తీరిక లేకుండా ఉన్నప్పటికీ ఫ్యాన్స్ కోసం పవన్ కల్యాణ్ ముందే కమిట్ అయిన సినిమాలను ఫినిష్ చేసే పనిలో పడ్డారు. ఇటీవల ఆయన నటించిన హరిహరి వీరమల్లు, ఓజీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఓజీ సక్సెస్ తో పవన్ లో మరింత జోష్ పెంచింది. ఇప్పుడు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీని రెడీ చేస్తున్నారు. ఇందులో మరోసారి పవన్ కల్యాణ్ ను పవర్ ఫుల్ గా చూపించబోతున్నారు హరీష్ శంకర్. వీళ్ల కాంబినేషన్లో వచ్చిన గబ్బర్ సింగ్ ఎంతటి హిట్ అయిందో తెలిసిందే.
News/Entertainment/స్టెప్ ఏస్తే భూకంపం.. పవన్ కల్యాణ్ స్టైలిష్ డ్యాన్స్.. దేఖ్లేంగే సాలా సాంగ్.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఫస్ట్ పాట రిలీజ్
News/Entertainment/స్టెప్ ఏస్తే భూకంపం.. పవన్ కల్యాణ్ స్టైలిష్ డ్యాన్స్.. దేఖ్లేంగే సాలా సాంగ్.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఫస్ట్ పాట రిలీజ్