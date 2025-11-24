Edit Profile
    ధర్మేంద్ర.. మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ అంటూ అంతర్జాతీయ మీడియా ప్రశంసించిన వేళ.. హాలీవుడ్ నటులతో పోలిక

    ధర్మేంద్ర మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటూ ఇంటర్నేషనల్ మీడియా కూడా పొగిడిందన్న విషయం తెలుసా? 1970ల్లో అతని స్టార్‌డమ్ అలాంటిది మరి. సోమవారం (నవంబర్ 24) కన్నుమూసిన ఈ నటుడి గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఇవీ.

    Published on: Nov 24, 2025 3:20 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ ఐకాన్ ధర్మేంద్రను అతని భారీ శరీరాకృతి, యాక్షన్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ కారణంగా ‘హీ మ్యాన్’గా గుర్తింపు పొందాడు. అయితే అతని సినీ ప్రయాణం మాత్రం ఒక రొమాంటిక్ స్టార్‌గా మొదలైంది. నిజానికి 1960ల చివర్లో, 1970ల ప్రారంభంలో అతడు ఇండస్ట్రీలోనే అత్యంత అందమైన నటులలో ఒకరిగా నిలిచాడు. అంతర్జాతీయ మీడియా కూడా అతన్ని 'ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన పురుషులలో' ఒకరిగా పేర్కొన్నదన్న నిజం మీకు తెలుసా?

    మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ ధర్మేంద్ర

    బాలీవుడ్ మోస్ట్ సక్సెస్‌ఫుల్ నటుల్లో ధర్మేంద్ర ఒకడు. కెరీర్లో 75 హిట్స్ అందుకున్న ఏకైక బాలీవుడ్ నటుడు. అయితే 1970లలో ధర్మేంద్ర ప్రముఖ నటుడిగా స్థిరపడినప్పుడు అతని గురించి దేశీయంగానే కాదు విదేశాలలో కూడా అనేక సినీ పత్రికలు ప్రత్యేక కథనాలు రాశాయి. 1970లలో అంతర్జాతీయ పబ్లికేషన్‌లు ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన పురుషులలో అతన్ని టాప్ 10, టాప్ 5 జాబితాలలో చేర్చాయి. కొన్ని పత్రికలు అయితే ఏకంగా మొదటి స్థానంలో ఉంచాయి.

    ఆ సమయంలో హాలీవుడ్ స్టార్లు అయిన జేమ్స్ డీన్, పాల్ న్యూమాన్‌లతో తనను పోల్చడాన్ని ధర్మేంద్ర గుర్తు చేసుకున్నాడు. రెహ్రన్ రెట్రోకి ఇచ్చిన పాత ఇంటర్వ్యూలో అతడు దీని గురించి వెల్లడించాడు. "కొంతమంది నన్ను ఒక హాలీవుడ్ స్టార్‌తో పోల్చారు. కానీ నేను ఆయన సినిమానే చూడలేదు. అప్పుడు వెళ్లి ఆయన సినిమా చూశాను. ఆ తర్వాత పక్క నుంచి చూస్తే నేను కొంచెం ఆయనలాగే కనిపిస్తానని అనుకున్నాను. నాకు కూడా అలాగే అనిపించడం మొదలైంది" అని ధర్మేంద్ర చెప్పడం విశేషం.

    ధర్మేంద్ర మరణం

    బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటుడు అయిన ధర్మేంద్ర సోమవారం (నవంబర్ 24) ఉదయం 89 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశాడు. అతడు గత కొన్ని వారాలుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. ఈ నెల మొదట్లో ఆసుపత్రిలో చేరిన తర్వాత, నవంబర్ 10న అతడు చనిపోయినట్లు కొన్ని నివేదికలు వచ్చినా, కుటుంబం ఆ వార్తలను ఖండించింది.

    ఆ తర్వాత ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయి కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. ఇంట్లోనే చికిత్స పొందుతూ నవంబర్ 24న ముంబైలోని జుహూలో ఉన్న తన నివాసంలో తుది శ్వాస విడిచాడు. అంతేకాదు అతని అంత్యక్రియలు కూడా వెంటనే పవన్ హన్స్ శ్మశానవాటికలో జరిగాయి.

