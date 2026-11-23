హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
Rakesh Bedi: ఆ కమల్ హాసన్ సినిమా ధురంధర్ కంటే పెద్ద హిట్.. ఎలాగో చెప్పిన ధురంధర్ నటుడు
Rakesh Bedi: ‘ధురంధర్’, 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' చిత్రాల్లో జమీల్ జమాలి పాత్రతో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో భారీ క్రేజ్ సొంతం చేసుకున్న సీనియర్ నటుడు రాకేష్ బేడీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 1300 కోట్లు వసూలు చేసిన 'ధురంధర్' కంటే కమల్ హాసన్ నటించిన 'ఏక్ దూజే కే లియే' సినిమానే చాలా పెద్ద హిట్ అని పేర్కొన్నారు.
Rakesh Bedi: ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణవీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ ఫ్రాంచైజీ 'ధురంధర్', ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ సినిమాలు ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ చరిత్రలో కొత్త రికార్డులు సృష్టించాయి. ఈ చిత్రాల్లో 'జమీల్ జమాలి' అనే కీలక పాత్రలో నటించిన సీనియర్ బాలీవుడ్ నటుడు రాకేష్ బేడీ మరోసారి ప్రేక్షకుల ఆదరాభిమానాలను చూరగొన్నారు.
అయితే నవంబర్ 21న గోవాలో జరుగుతున్న 57వ అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం (IFFI) వేదికపై 'ధురంధర్' ప్రత్యేక ప్రదర్శన అనంతరం రాకేష్ బేడీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. 1981లో కమల్ హాసన్ హీరోగా వచ్చిన 'ఏక్ దూజే కే లియే' (Ek Duuje Ke Liye) సినిమా విజయం ముందు 'ధురంధర్' సక్సెస్ చిన్నదేనని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
"సోషల్ మీడియా లేని రోజుల్లోనే 5 ఏళ్లు థియేటర్లలో ఆడింది!"
ఇఫీ (IFFI) ఇండియన్ పనోరమా విభాగాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన రాకేష్ బేడీ, నాటి-నేటి సినిమాల విజయాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని వివరించారు.
“నేను 1981లో వచ్చిన 'ఏక్ దూజే కే లియే' సినిమాలో నటించాను. ఆ సినిమా సాధించిన విజయాన్ని నేటి తరం కనీసం ఊహించలేదు. నిజం చెప్పాలంటే అది 'ధురంధర్' కంటే చాలా పెద్ద హిట్. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఉంది కాబట్టి ఒక్క బటన్ నొక్కితే సెకనులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం జరిగిపోతోంది. కానీ ఆ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా, కనీసం ఫోన్లు కూడా లేవు. అయినా సరే దేశంలోని అనేక నగరాల్లో ఆ సినిమా 4 నుంచి 5 ఏళ్ల పాటు థియేటర్లలో నిర్విరామంగా ఆడింది” అని రాకేష్ తెలిపారు.
ఆ సినిమాలో తన పాత్రపై ప్రేక్షకుల స్పందనను గుర్తుచేసుకుంటూ.. “అందులో నేను కామెడీ టచ్ ఉన్న విలన్ (చక్రం) పాత్ర పోషించాను. నా వల్లే సినిమాలో హీరో (కమల్ హాసన్), హీరోయిన్ (రతి అగ్నిహోత్రి) చనిపోతారు. దాంతో ఆగ్రహించిన ప్రేక్షకులు మా ఇంటికి బెదిరింపు ఉత్తరాలు పంపేవారు. 'నీ వల్లే వాళ్లిద్దరూ చనిపోయారు.. నిన్ను కూడా చంపేస్తాం' అని లేఖలు రాసేవారు” అంటూ నాటి జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు.
'మొఘల్-ఎ-ఆజం', 'షోలే' సరసన ‘ధురంధర్’
అదే సమయంలో 'ధురంధర్' సాధించిన చారిత్రక విజయాన్ని కూడా రాకేష్ బేడీ కొనియాడారు. “నా 'యే జో హై జిందగీ' టీవీ షో కూడా పెద్ద హిట్ అయింది. కానీ గత 10–15 ఏళ్లలో నేను 'ధురంధర్' స్థాయి విజయాన్ని చూడలేదు. అసలు భారతీయ సినిమాలో ఎవరికీ ఇంతటి భారీ హిట్ దక్కి ఉండదు. అందుకే సినీ పండితులు ఇప్పుడు భారతీయ సినిమా చరిత్రను 'మొఘల్-ఎ-ఆజం' (1960), 'షోలే' (1975), 'ధురంధర్' (2025) అనే మూడు ప్రధాన మైలురాళ్లుగా విభజిస్తున్నారు” అని ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
'ఏక్ దూజే కే లియే' vs 'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ రికార్డులు
లెజెండరీ డైరెక్టర్ కె. బాలచందర్ తెరకెక్కించిన తెలుగు సూపర్ హిట్ 'మరో చరిత్ర'కు హిందీ రీమేక్గా వచ్చిన 'ఏక్ దూజే కే లియే' (1981) ద్వారా కమల్ హాసన్, రతి అగ్నిహోత్రి బాలీవుడ్కు పరిచయమయ్యారు. అందులో హీరోయిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి, ప్రేమికుల మధ్య అపార్థాలు సృష్టించే 'చక్రవర్తి అలియాస్ చక్రం' పాత్రలో రాకేష్ బేడీ అద్భుతంగా నటించారు.
మరోవైపు 2025లో వచ్చిన 'ధురంధర్' గల్ఫ్ దేశాల్లో నిషేధం ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఇక దాని సీక్వెల్ ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ ఏకంగా రూ.1,800 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ రాబట్టి, దేశీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1,000 కోట్ల మార్కును దాటిన తొలి భారతీయ చిత్రంగా చరిత్ర సృష్టించింది.