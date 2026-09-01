Aditya Dhar Yash: యశ్తో ధురంధర్ డైరెక్టర్ చేతులు కలుపుతున్నాడా? ఇన్స్టా పోస్ట్తో సోషల్ మీడియాలో రచ్చ
Aditya Dhar Yash: యశ్ టాక్సిక్ మూవీ గురించి ధురంధర్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ మూవీపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్న వేళ అలాంటి డైరెక్టర్ నుంచి ప్రశంసలు నిజంగా యశ్ ఫ్యాన్స్ కు ఊరట కలిగించే విషయం.
Aditya Dhar Yash: కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన మోస్ట్ అవైటెడ్ పాన్ ఇండియా మూవీ 'టాక్సిక్' బాక్సాఫీస్ దగ్గర తీవ్ర నెగటివ్ టాక్ను ఎదుర్కొంటోంది. కేజీఎఫ్ 2 తర్వాత దాదాపు నాలుగేళ్ల గ్యాప్ తీసుకొని వచ్చిన ఈ బిగ్ బడ్జెట్ మూవీ ఆడియన్స్ అంచనాలను అందుకోవడంలో ఫెయిల్ కావడంతో సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ట్రోలింగ్ నడుస్తోంది. ఈ కష్ట సమయంలో బాలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ యశ్కు ఓపెన్గా సపోర్ట్ చేస్తూ పెట్టిన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ ఇప్పుడు నెట్టింట బాగా వైరల్ అవుతోంది.
'టాక్సిక్' ట్రోలింగ్.. యశ్ పిక్తో ఆదిత్య ధర్ స్పెషల్ పోస్ట్
బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్లు భారీగా పడిపోవడంతో పాటు కంటెంట్ బాలేదంటూ నెటిజన్లు యశ్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి సీనియర్ డైరెక్టర్లు కూడా ఈ సినిమాపై పరోక్షంగా సెటైర్లు వేస్తుండగా, బాలీవుడ్ నుంచి ఏ ఒక్కరూ మాట్లాడలేదు. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో బాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చారు.
ఆదిత్య ధర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో యశ్ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ.. సింపుల్గా "Yash" అని రాసి, పక్కన మజిల్ పవర్(💪), రెడ్ హార్ట్ (❤️) ఎమోజీలను యాడ్ చేశారు. ఎలాంటి సుదీర్ఘమైన రివ్యూలు రాయకుండా, కేవలం ఆ రెండు ఎమోజీలతో యశ్ వర్క్ను, ఆయన కష్టాన్ని గౌరవిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. నెగెటివిటీ మధ్య ఒక పాన్ ఇండియా స్టార్కి ఇంకో టాప్ డైరెక్టర్ ఇలా బహిరంగంగా మద్దతు ఇవ్వడం ఇప్పుడు నేషనల్ వైడ్గా హాట్ టాపిక్గా మారింది.
అసలు ధురంధర్ క్లాష్ కథేంటి?
ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే.. ఆదిత్య ధర్ డైరెక్ట్ చేసిన బ్లాక్బస్టర్ స్పై యాక్షన్ ఫ్రాంచైజీ ‘ధురంధర్: ది రివేంజ్’, యశ్ 'టాక్సిక్' సినిమాలు మొదట బాక్సాఫీస్ దగ్గర నేరుగా పోటీ పడాల్సి ఉంది. మార్చి 19న ఈ రెండూ ఒకేసారి రిలీజ్ కానున్నాయని అనౌన్స్ చేశారు.
తర్వాత గల్ఫ్ రీజియన్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్, మిడిల్ ఈస్ట్ మార్కెట్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల టాక్సిక్ రిలీజ్ ఆగస్టుకు వాయిదా పడింది. దాంతో బాక్సాఫీస్ క్లాష్ తప్పినప్పటికీ, రెండు సినిమాల మధ్య పోలికలు మాత్రం ఆగలేదు. 'ధురందర్ 2' దాదాపు ఆల్ టైమ్ రికార్డులు క్రియేట్ చేయగా, 'టాక్సిక్' మాత్రం రూ.100 కోట్ల ఓపెనింగ్ తర్వాత దారుణమైన డ్రాప్ చూసింది.
యశ్, ఆదిత్య కాంబోలో సినిమా వస్తుందా?
గీతూ మోహన్దాస్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'టాక్సిక్' సినిమాలోని హద్దులు లేని వయొలెన్స్, ఎమోషన్ లేకపోవడం ప్రేక్షకులను నిరాశపరిచాయి. అయితే ఆదిత్య ధర్ మాత్రం యశ్ పడ్డ కష్టాన్ని గుర్తించి ప్రశంసించడం కన్నడ ఫ్యాన్స్కు పెద్ద ఊరటనిచ్చింది.
పోటీ ఉన్నప్పటికీ, తోటి మేకర్ పనితనాన్ని గౌరవించే ఆదిత్య ధర్ కల్చర్పై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. వీళ్లిద్దరి కాంబినేషన్లో భవిష్యత్తులో ఒక బిగ్ స్కేల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వస్తే బాగుంటుందని కన్నడ, హిందీ ఆడియన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More