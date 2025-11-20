ఒకే రోజు నాలుగు ఓటీటీల్లోకి తమిళ థ్రిల్లర్.. ఇవాళ రాత్రి నుంచే స్ట్రీమింగ్.. తెలుగులోనూ.. ఓ లుక్కేయండి

ఓటీటీలోకి తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘డీజిల్’ మూవీ రాబోతుంది. మరో రోజులోనే ఇది డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ డెబ్యూ చేయనుంది. ఈ తమిళ మూవీ ఒకే రోజు ఏకంగా నాలుగు ఓటీటీల్లోకి స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతుండటం విశేషం. మరి ఈ సినిమా కథ ఏంటీ? ఏ ఓటీటీల్లోకి రాబోతుంది? తదితర విషయాలపై ఓ లుక్కేయండి.
డీజిల్ ఓటీటీ
లేటెస్ట్ తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘డీజిల్’. హరీష్ కల్యాణ్ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ నవంబర్ 21న ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. అంటే ఇవాళ అర్ధరాత్రి 12 గంటలకే డిజిటల్ డెబ్యూ చేయనుంది. ఈ సినిమా ఏకంగా నాలుగు ఓటీటీల్లో రిలీజ్ అవుతుంది. సన్ నెక్ట్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా తమిళ్, సింప్లీ సౌత్ ఓటీటీల్లో ఒకే రోజు రిలీజ్ కాబోతుంది.
తెలుగులోనూ డీజిల్
డీజిల్ మూవీ తెలుగులోనూ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉండనుంది. సన్ నెక్ట్స్, ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమాను తెలుగులో చూసే అవకాశముంది. ఈ డీజిల్ మూవీలో హరీష్ కళ్యాణ్ తోపాటు అతుల్లా రవి, వినయ్ రాయ్, సాయి కుమార్, అనన్య, కరుణాస్, బోస్ వెంకట్ తదితరులు నటించారు. దీనికి షణ్ముగం ముత్తుస్వామి డైరెక్టర్.
బైసన్ వర్సెస్ డీజిల్
తమిళ సినిమా బైసన్, డీజిల్ మరోసారి ఢీ కొట్టనున్నాయి. డ్యూడ్ తో పాటు ఈ రెండు సినిమాలు అక్టోబర్ 17న థియేటర్లలో రిలీజ్ అయ్యాయి. అక్కడా బైసన్ తో పోటీపడింది డీజిల్. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ మరోసారి తలపడనుంది. బైసన్ మూవీ కూడా నవంబర్ 21నే ఓటీటీలోకి రానుంది.
డీజిల్ స్టోరీ
డీజిల్ మాఫియా చుట్టూ సాగుతుంది డీజిల్ సినిమా. డీజిల్ వాసు (హరీష్ కల్యాణ్) చేపల వేట కమ్యూనిటీకి చెందినవాడు. తన దత్తత తండ్రి మనోహర్ మొదలుపెట్టిన డీజిల్ మాఫియా నెట్వర్క్లో వాసు చేరతాడు. తీరప్రాంతంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన పైపుల నుండి ముడి చమురును అక్రమంగా తరలించడం వారి వ్యాపారం.
ఈ కారణంగా చేపల వేట కమ్యూనిటీ తమ పనిని నిర్వహించడానికి ఆటంకం కలుగుతుంది. ప్రభుత్వం వాసుకు కొన్ని పనులను అప్పగించినప్పుడు, అతను ఎలా ప్రభుత్వం తరఫున తన గేమ్ మొదలుపెడతాడు ఈ సినిమా ముఖ్యాంశం.
