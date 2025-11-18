ఓటీటీలోకి తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. ఈ వారమే స్ట్రీమింగ్.. డీజిల్ మాఫియా స్టోరీ

తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'డీజిల్' ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం సిద్ధంగా ఉంది. హరీష్ కళ్యాణ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ఈ సినిమా శుక్రవారం (నవంబర్ 21) నుండి ఆహా తమిళం, ఓటీటీప్లే ప్రీమియంలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీ వెల్లడించింది.
డీజిల్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
ఈ ఏడాది హరీష్ కళ్యాణ్ నటించిన ఏకైక మూవీ 'డీజిల్'. ఈ సినిమా ప్రదీప్ రంగనాథన్ 'డ్యూడ్', మారి సెల్వరాజ్-ధ్రువ్ విక్రమ్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'బైసన్'తో పాటు థియేటర్లలో విడుదలైంది. 'డ్యూడ్' గత వారం నెట్ఫ్లిక్స్లో పలు భాషల్లో అందుబాటులోకి రాగా.. 'బైసన్' కూడా నవంబర్ 21 నుండి అదే స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో విడుదల కానుంది. ఇక ఇప్పుడు డీజిల్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కు రెడీ అయింది. ఈ సినిమా ఆహా తమిళంలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
'డీజిల్' స్టోరీ, ఇతర వివరాలు
ఈ డీజిల్ సినిమాలోని ప్రధాన పాత్ర డీజిల్ వాసు (హరీష్ కళ్యాణ్). ఇతను చేపల వేట కమ్యూనిటీకి చెందినవాడు. తన దత్తత తండ్రి మనోహర్ మొదలుపెట్టిన డీజిల్ మాఫియా నెట్వర్క్లో వాసు చేరతాడు. తీరప్రాంతంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన పైపుల నుండి ముడి చమురును అక్రమంగా తరలించడం వారి వ్యాపారం. ఈ కారణంగా చేపల వేట కమ్యూనిటీ తమ పనిని నిర్వహించడానికి ఆటంకం కలుగుతుంది. ప్రభుత్వం వాసుకు కొన్ని పనులను అప్పగించినప్పుడు, అతను ఎలా ప్రభుత్వం తరఫున తన గేమ్ మొదలుపెడతాడు ఈ సినిమా ముఖ్యాంశం.
ఈ డీజిల్ మూవీలో హరీష్ కళ్యాణ్ తోపాటు అతుల్లా రవి, వినయ్ రాయ్, సాయి కుమార్, అనన్య, కరుణాస్, బోస్ వెంకట్ వంటి వారు కీలక పాత్రలు పోషించారు. షణ్ముగం ముత్తుస్వామి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించి, స్క్రీన్ప్లేను కూడా అందించాడు. థిబు నినన్ థామస్ సంగీతం అందించారు. అయితే ఈ డీజిల్ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా సక్సెస్ కాలేకపోయింది. ఈ మూవీకి ఐఎండీబీలోనూ 6.7 రేటింగ్ మాత్రమే నమోదైంది. మరి ఓటీటీలో ఈ సినిమాకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందో చూడాలి.
