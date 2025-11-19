ఈ ఏడాది మే నెలలో నటి కాయదు లోహార్పై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దృష్టి సారించిందని, ఆమెను తమిళనాడులోని టస్మాక్ (TASMAC) కేసుతో ముడిపెట్టారని వార్తలు వచ్చాయి. అంతే కాకుండా సెప్టెంబర్లో కరూర్ తొక్కిసలాట తర్వాత, ఆమె పేరుతో ఒక నకిలీ ఖాతాలో విజయ్ ర్యాలీలో తన స్నేహితుడు మరణించాడనే పోస్టు వచ్చింది. ఈ పుకార్లు వ్యాప్తి చెందిన నెలల తర్వాత డ్రాగన్ హీరోయిన్ కాయదు 'బిహైండ్వుడ్స్ టీవీ'కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మౌనం వీడింది.
కాయదు కామెంట్లు
నైట్ పార్టీ కోసం రూ.35 లక్షలు తీసుకోవడం, మద్యం స్కామ్ తో సంబంధాల ఆరోపణలపై కాయదు లోహర్ స్పందించింది. ప్రజలు తన గురించి ఇలా మాట్లాడటం కష్టంగా ఉందని ఆమె అంగీకరించింది. పుకార్లను ఎదుర్కోవడం కష్టంగా ఉందని తెలిపారు. కాయదు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రదీప్ రంగనాథన్తో కలిసి 'డ్రాగన్' చిత్రంలో నటించిన తర్వాత పాపులర్ అయింది కాయదు. కానీ ఆ తర్వాత పరిణామాల గురించి మాట్లాడుతూ ఇంటర్వ్యూలో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
నిద్ర పోదామంటే
“ఇది అంత సులభం కాదు. నేను దీని గురించి చాలా కాలంగా ఆలోచిస్తున్నాను. నేను ఈ నేపథ్యం నుండి రాలేదు. ఇది నాకు చాలా కొత్త. ప్రజలు నా గురించి మాట్లాడుతున్న ఏదైనా నన్ను ఇంతగా బాధపెడుతుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. నేను నిద్ర పోదామంటే, ప్రజలు నా గురించి ఇలా అనుకుంటున్నారనే ఆలోచన నిద్ర రాకుండా చేస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ప్రపంచంలో ఎవరి గురించి కూడా ఇలా అనుకోను” అని కాయదు చెప్పింది.
ఎందుకు టార్గెట్?
“నేను కేవలం ప్రజలతో మంచిగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాను. నేను నా కలను అనుసరిస్తున్నాను. నేను ఏమి తప్పు చేశానో నాకు తెలియదు. నేను ఈ కామెంట్లు చూసినప్పుడు, ప్రజలు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, చదవడం అంత సులభం కాదు. అసలు ప్రశ్న ఏమిటంటే, నన్ను ఎందుకు టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు? కానీ ఇది నా వృత్తిలో ఒక భాగమని నేను అర్థం చేసుకున్నా. కానీ అది నన్ను ఎంతగానో ప్రభావితం చేసిందో నేను వివరించలేను. నేను దానితో సంతోషంగా లేను. నేను ప్రేమను పంచుతూనే ఉంటా. కృతజ్ఞతతో ఉంటాను. వదులుకోవడం ఒక ఎంపిక కాదు” అని కాయదు తెలిపింది.
ఏం జరిగింది?
తమిళనాడులోని TASMAC స్కామ్ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) పరిధిలోకి కాయదు వచ్చిందని వార్తలు వచ్చాయి. స్కామ్తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు, ఈడీ దాడుల సమయంలో దొరికిన వాళ్లు ఆమె పేరును ప్రస్తావించినట్లు మిడ్డే నివేదిక ప్రకారం తెలిసింది. ఆ నివేదికలో కాయదు 'రాత్రి పార్టీలకు' హాజరు కావడానికి రూ.35 లక్షలు వసూలు చేశారని కూడా పేర్కొన్నారు.
కరూర్ తొక్కిసలాట
ఇక సెప్టెంబర్లో ఆమె పేరుతో ఫేక్ ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) ఖాతాలో కరూర్ తొక్కిసలాటలో విజయ్ ర్యాలీలో తన స్నేహితుడు మరణించాడనే పోస్టు పెట్టారు. ఆ ఖాతా నకిలీదని, తనకు కరూర్ లో ఎటువంటి స్నేహితులు లేరని ఆమె స్పష్టం చేయాల్సి వచ్చింది. తన పేరుతో వ్యాప్తి చెందుతున్న కథనం నకిలీదని తన అనుచరులకు తెలియజేసింది. కాయదు ఇప్పుడు తమిళం, తెలుగు, మలయాళంలో సినిమాలు చేస్తోంది. ఇధయమ్ మురళి, ఇమ్మోర్టల్, సింబుతో టైటిల్ లేని చిత్రం, పల్లిచట్టంబి, ఫంకీ తదితర సినిమాల్లో నటిస్తోంది.
