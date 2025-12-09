Edit Profile
    ఓటీటీలోకి 20 రోజుల్లోనే స్ట్రీమింగ్‌కు వస్తున్న తెలుగు ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా.. అడవి కోసం ఏకమైన ఊరు.. 9.2 రేటింగ్

    ఓటీటీలోకి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ తెలుగు ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. గత నెలలో థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమా.. 20 రోజుల్లోనే ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఆ మూవీ విశేషాలేంటో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 09, 2025 4:38 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తెలుగులో చిన్న బడ్జెట్ మూవీ ఒకటి నవంబర్ 21న థియేటర్లలో రిలీజైంది. పెద్దగా ప్రేక్షకులకు తెలియకుండానే వెళ్లిపోయింది. ఇప్పుడీ సినిమాను ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కు తీసుకురాబోతోంది. మరో రెండు రోజుల్లోనే ఈ మూవీ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. ఆ మూవీ పేరు కలివి వనం.

    కలివి వనం ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

    బిత్తిరి సత్తితోపాటు రఘు బాబు, నాగదుర్గలాంటి వాళ్లు నటించిన మూవీ ఈ కలివి వనం. ఈ సినిమాను గురువారం (డిసెంబర్ 11) నుంచి ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది. ఈ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీ మంగళవారం ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించింది. “అడవి కోసం చేసే పోరాటం.. రక్షించుకోదగిన వారసత్వం.. మిమ్మల్ని కదిలించే కథ. కలివి వనం డిసెంబర్ 11 నుంచి ఈటీవీ విన్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది.

    కలివి వనం మూవీ గురించి..

    కలివి వనం మూవీకి రాజ్ నరేంద్ర కథ అందించి, డైరెక్ట్ చేశాడు. ఇందులో నాగదుర్గ, రఘు బాబు, బిత్తిరి సత్తిలాంటి వాళ్లు నటించారు. ఈ సినిమా నవంబర్ 21న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఓ వ్యక్తి ఊరిని కాపాడుకోవడం కోసం పెంచిన అడవిని అతని మనవరాలితోపాటు ఇతర గ్రామస్థులు ఎలా కాపాడుకున్నారన్నదే ఈ కలివి వనం సినిమా స్టోరీ.

    మనిషి మనుగడకు వృక్ష సంపద ఎంత ముఖ్యమో చాటి చెప్పే సినిమా ఇది. భూమయ్య అనే వ్యక్తి తాను ఒక్కడే ఓ అడవిని సృష్టిస్తాడు. కొన్నేళ్ల తర్వాత అదే ఊరికి అతని మనవరాలు టీచర్ గా వస్తుంది. ఆమె కూడా తాతలాగే ప్రకృతికి కాపాడుకోవడంపై పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతుంది. అయితే ఆ అడవిపై ఓ కార్పొరేట్ సంస్థ కన్ను పడుతుంది.

    అభివృద్ధి కోసం అడవిని నరకాల్సిందే అంటూ ఆ సంస్థ ఎంటరవుతుంది. అయితే దీనిని ఆ తాత, మనవరాలు.. ఆమె పాఠాలు చెప్పిన పిల్లలు, ఇతర గ్రామస్థులు ఎలా కాపాడుకున్నారన్నదే ఈ కలివి వనం మూవీ స్టోరీ. అభివృద్ధి మాటున ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో జరుగుతున్న ప్రకృతి విధ్వంసాన్ని కళ్లకు కట్టే సినిమా ఇది. డిసెంబర్ 11 నుంచి ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడొచ్చు.

