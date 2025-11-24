ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 13 సినిమాలు- 9 చాలా స్పెషల్, 4 ఇంట్రెస్టింగ్- హాట్స్టార్ టు ఈటీవీ విన్- విభిన్న జోనర్లలో!
ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో ఏకంగా 13 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 9 సినిమాలు ఉంటే తెలుగు స్ట్రయిట్ చిత్రాలుగా 4 ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. జియో హాట్స్టార్ నుంచి ఈటీవీ విన్ వరకు అన్ని జోనర్లలో ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన ఆ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఇలా గత వారం (నవంబర్ 17 నుంచి 23 వరకు) తెలుగులో ఏకంగా 13 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటిలో ధృవ్ విక్రమ్-అనుపమ పరమేశ్వరన్ల బైసన్, మనోజ్ బాజ్పాయ్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3, కర్మణ్యేవాధికారస్తే, ఏఐ లవ్ స్టోరీ, డీజీల్, జిద్దీ ఇష్క్, నాడు సెంటర్, ఆఫ్టర్ ది హంట్, షాంపెన్ ప్రాబ్లమ్స్ సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు
తెలుగులో 13 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కాగా చాలా స్పెషల్గా 9 సినిమాలు ఉన్నాయి. అయితే, వీటిలో తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు 4 ఓటీటీ రిలీజ్ అవడం ఇంట్రెస్టింగ్గా మారాయి.
