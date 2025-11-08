ఓటీటీలోకి నిన్న రిలీజైన రష్మిక మందన్న ది గర్ల్ఫ్రెండ్.. తెలుగు రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
ఓటీటీలోకి నిన్న (నవంబర్ 7) థియేటర్లలో విడుదలైన రష్మిక మందన్నా తెలుగు రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ సినిమా ది గర్ల్ఫ్రెండ్ స్ట్రీమింగ్పై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది. దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాకు రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించారు. మరి ది గర్ల్ఫ్రెండ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.
వరుస పెట్టి సినిమాలతో దూసుకుపోతోంది నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా. ఇటీవలే బాలీవుడ్ నుంచి థామా సినిమాతో అలరించింది. ఆ సినిమా హవా పూర్తి కాకముందే మరో తెలుగు మూవీతో సందడి చేసింది బ్యూటిఫుల్ రష్మిక మందన్నా. ఆ సినిమానే ది గర్ల్ఫ్రెండ్.
తెలుగు రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్
ఈ సినిమాకు హీరో, డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించారు. తెలుగు రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన ది గర్ల్ఫ్రెండ్ మూవీలో హీరోగా దీక్షిత్ శెట్టి, హీరోయిన్గా రష్మిక మందన్నా నటించింది. మరో కీలక పాత్రలో బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ అను ఇమ్మాన్యుయేల్ కనిపించింది.
అలాగే, నటుడు రావు రమేష్, రోహిణి, డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్ సైతం పలు కీలక పాత్రల్లో అలరించారు. ప్రముఖ సినీ నిర్మాణ సంస్థ గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్టైన్మెంట్పై ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినడి నిర్మాతలుగా వ్యవహరించి నిర్మించారు.
ది గర్ల్ఫ్రెండ్ మూవీ టాక్
హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ సంగీతం అందించగా ప్రశాంత్ ఆర్ విహారి బీజీఎమ్ కంపోజ్ చేశారు. టీజర్, ట్రైలర్తో మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసిన ది గర్ల్ఫ్రెండ్ మూవీ భారీ అంచనాలతో నిన్న (నవంబర్ 7) థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ అయింది. అయితే, ది గర్ల్ఫ్రెండ్ సినిమాకు మిక్స్డ్ టాక్ వస్తోంది.
సాధారణ ఆడియెన్స్కు చాలా వరకు సినిమా నచ్చిందని చెబుతుంటే రివ్యూవర్స్ యావరేజ్గా ఉందంటున్నారు. ఇలా మిశ్రమ స్పందన తెచ్చుకుంటోన్న ది గర్ల్ఫ్రెండ్ మూవీకి ఐఎమ్డీబీ నుంచి 10కి 6.8 రేటింగ్ వచ్చింది. అయితే, థియేట్రికల్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఆ సినిమా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటనేది క్యూరియాసిటీ కలిగించే అంశం.
ది గర్ల్ఫ్రెండ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
ఈ క్రమంలోనే ది గర్ల్ఫ్రెండ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్పై మంచి బజ్ క్రియేట్ అవుతోంది. అయితే, రష్మిక క్రేజ్ను బట్టి ఈ సినిమాకు థియేట్రికల్, నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ జోరుగానే జరిగిందట. ది గర్ల్ఫ్రెండ్ సినిమాకు రూ. 24 కోట్ల వరకు నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ జరిగినట్లు సమాచారం.
ది గర్ల్ఫ్రెండ్ హిందీ డబ్బింగ్, శాటిలైట్స్ కలిపి రూ. 7 కోట్లు, ఆడియో రైట్స్కు రూ. 3 కోట్ల వరకు వచ్చాయని టాక్. ఇక ది గర్ల్ఫ్రెండ్ ఓటీటీ రైట్స్ను దిగ్గజ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ కొనుగోలు చేసినట్లు సమచారం. దాదాపుగా రూ. 14 కోట్లు ఖర్చు చేసి ది గర్ల్ఫ్రెండ్ ఓటీటీ హక్కులను నెట్ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుందని తెలుస్తోంది.
రష్మిక మందన్నా థామా ఓటీటీ
అంటే, నెట్ఫ్లిక్స్లోనే ది గర్ల్ఫ్రెండ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుందని అర్థమవుతోంది. సినిమాకు వచ్చే రెస్పాన్స్, బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ అన్ని లెక్కలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ది గర్ల్ఫ్రెండ్ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది.
ఇక ఇటీవలే రష్మిక మందన్నా నటించిన బాలీవుడ్ కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ థామా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది. అమెజాన్ ప్రైమ్లో థామా ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. వరుస సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న రష్మిక మందన్నా ఎంగేజ్మెంట్ విజయ్ దేవరకొండతో జరిగిందని రూమర్స్ వినిపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
