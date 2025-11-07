ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు- 12 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 5 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే 19 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వీటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 12 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 5 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. జియో హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఆహా, అమెజాన్ ప్రైమ్, జీ5లలో నేడు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. మరి ఆ సినిమాలు, వాటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్తో జోనర్స్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
ఆల్ హర్ ఫాల్ట్ (ఇంగ్లీష్ సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 07
మిరాయ్ (హిందీ డబ్బింగ్ తెలుగు మైథలాజికల్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- నవంబర్ 07
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
బారాముల్లా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ హారర్ మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- నవంబర్ 07
ఫ్రాంకెన్స్టీన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ హారర్ సైన్స్ ఫిక్షన్ అడ్వెంచర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- నవంబర్ 07
యాజ్ యూ స్టుడ్ బై (కొరియన్ క్రైమ్ డ్రామా మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 07
గ్రూమ్ అండ్ టూ బ్రైడ్స్ (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం)- నవంబర్ 07
మ్యాంగో (డానిష్ రొమాంటిక్ మూవీ)- నవంబర్ 07
ఏక్ చతుర్ నార్ (హిందీ బ్లాక్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- నవంబర్ 07
ఆహా ఓటీటీ
చిరంజీవ (తెలుగు మైథలాజికల్ ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం)- ఆహా ఓటీటీ- నవంబర్ 07
నెట్వర్క్ (తమిళ డబ్బింగ్ తెలుగు తమిళ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 07
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
మ్యాక్స్టన్ హాల్ సీజన్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ జర్మన్ టీనేజ్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 07
నిషాంచి (హిందీ క్రైమ్ యాక్షన్ డ్రామా చిత్రం)- నవంబర్ 07
జీ5 ఓటీటీ
కిస్ (తమిళ రొమాంటిక్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ సినిమా)- నవంబర్ 07
తోడే దూర్ తోడే పాస్ (హిందీ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 07
లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ
అర్జున్ చక్రవర్తి (తెలుగు బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమా)- నవంబర్ 07
ది హ్యాక్ సీజన్ 1 (ఇంగ్లీష్ ట్రూ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సిరీస్)- నవంబర్ 07
మహారాణి సీజన్ 4 (హిందీ పొలిటికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- నవంబర్ 07
ప్లరిబస్ (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఆపిల్ ప్లస్ టీవీ ఓటీటీ- నవంబర్ 07
కరమ్ (మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీ- నవంబర్ 07
ఇవాళ ఓటీటీలోకి 19 సినిమాలు
ఇలా ఇవాళ (నవంబర్ 07) ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వీటిలో అదిరే అభి దర్శకత్వం వహించిన చిరంజీవ, హారర్ థ్రిల్లర్ బారాముల్లా, మహారాణి సీజన్ 4, అర్జున్ చక్రవర్తి, కిస్, నెట్వర్క్, ఫ్రాంకెన్స్టీన్, యాజ్ యూ స్టుడ్ బై, ది హ్యాక్ సినిమాలు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు మ్యాక్స్టన్ హాల్ సీజన్ 2, తోడే దూర్ తోడే పాస్, ఏక్ చతుర్ నార్తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 12 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో కూడా తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం ఐదు సినిమాలు మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
