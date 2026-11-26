Today OTT Release: ఇవాళ సైలెంట్గా ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు లేటెస్ట్ బయోపిక్.. ఏకంగా 9 ఐఎండీబీ రేటింగ్.. మస్ట్ వాచ్!
Today OTT Release: తెలుగులో బయోపిక్ లు అప్పుడప్పుడూ తెరకెక్కుతుంటాయి. తాజాగా టాలీవుడ్ లో అలాంటి ఓ బయోపిక్ వచ్చింది. మనసును తాకేలా, కనులను తడిపేలా ఈ సినిమా థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రం ఇవాళ నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
Today OTT Release: ఉత్తరాంధ్ర జానపద గాయని, ప్రముఖ బుర్రకథ కళాకారిణి గరివిడి లక్ష్మి బయోపిక్ గా తెలుగులో వచ్చిన సినిమా ‘గరివిడి లక్ష్మి’. తెలుగమ్మాయి ఆనంది టైటిల్ లీడ్ ప్లే చేసిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో ఆడియన్స్ గుండె బరువెక్కించింది. ఇప్పుడీ చిత్రం ఓటీటీలోకి సైలెంట్ గా వచ్చేసింది.
గరివిడి లక్ష్మి ఓటీటీ
తెలుగులో లేటెస్ట్ గా వచ్చిన బయోపిక్ ‘గరివిడి లక్ష్మి’ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. గురువారం (నవంబర్ 26) నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగుతో పాటు తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఈ చిత్రం ఓటీటీలో రిలీజ్ అయింది. డిజిటల్ స్క్రీన్లపై ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు ఫీల్ గుడ్ వైబ్స్ ఇచ్చేందుకు ఈ మూవీ వచ్చేసింది. ఈ మూవీకి ఐఎండీబీలో 9 రేటింగ్ ఉండటం విశేషం.
స్టోరీ ఏంటంటే?
1980, 90ల్లో తన బుర్రకథలతో, జానపద పాటలతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలను రెడ్డి విజయలక్ష్మి (గరివిడి లక్ష్మి) ఉర్రూతలూగించింది. ఆమె నిజ జీవిత కథతో ఈ గరివిడి లక్ష్మి మూవీ తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాలో గరివిడి లక్ష్మిగా ఆనంది జీవించేసిందని చెప్పొచ్చు.
చిన్నతనంలోనే అమ్మానాన్న ప్రేమకు గరివిడి లక్ష్మి దూరమవుతుంది. అలాగే చిన్న వయసులోనే జరిగిన పెళ్లి కూడా త్వరగానే పెటాకులవుతుంది. దీంతో గరివిడి లక్ష్మి జీవితం ఊహించని కష్టాల్లో కూరుకుపోతుంది. ఆ సమయంలో పాట, బుర్రకథ ఆమె జీవితంలోకి కొత్త వెలుగును తీసుకొస్తాయి.
10 వేలకు పైగా ప్రదర్శనలు
అప్పట్లో పూర్తిగా మగవాళ్ల ఆధిపత్యం ఉన్న బుర్రకథ రంగంలోకి గరివిడి లక్ష్మి అడుగుపెట్టడమే ఓ సెన్సేషన్. ఆమె తన కళపై పట్టు సాధించి 15 ఏళ్లలో ఏకంగా 10 వేలకు పైగా ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ఓ రికార్డు. తన రంగంలో అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగిన గరివిడి లక్ష్మి.. ఆ తర్వాత తాను నమ్మిన వాళ్ల చేతిలోనే ఎలా మోసానికి గురైంది? చివరకు ఏం జరిగింది? అనేది గరివిడి లక్ష్మి సినిమాలో చూడాల్సిందే.
ఆనంది అదుర్స్
గరివిడి లక్ష్మి సినిమాను ఓటీటీలో చూసేందుకు చాలా కారణాలున్నాయి. మస్ట్ వాచ్ అని చెప్పేందుకు బలమైన రీజన్స్ ఉన్నాయి. అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా ఆనంది నటన హైలైట్ అనొచ్చు. ఇప్పటివరకూ హీరోయిన్ పాత్రలు చేసినా పెద్దగా పేరు దక్కించుకోలేకపోయిన ఆనంది.. ఈ గరివిడి లక్ష్మి సినిమాలో మాత్రం వన్ విమెన్ షోతో అదరగొట్టింది.
ఉత్తరాంధ్ర యాసలో గుక్కతిప్పుకోకుండా బుర్రకథ చెప్తూ, జానపద పాటలు పాడుతూ గరివిడి లక్ష్మిగా ఆనంది మెప్పించింది. ఇక సినిమాలోని ఎమోషనల్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్, మోటివేట్ చేసే సీన్స్ కూడా హైలైట్ అని చెప్పొచ్చు. మొత్తానికి ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి కూర్చొని చూసేందుకు గరివిడి లక్ష్మి మూవీ మంచి ఆప్షన్.
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