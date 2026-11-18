Horror Thriller OTT: ప్రైమ్ వీడియో సబ్స్క్రైబర్స్కు గుడ్ న్యూస్.. తమన్నా హారర్ థ్రిల్లర్ ఆ రోజు నుంచి ఫ్రీ!
Horror Thriller OTT: ప్రైమ్ వీడియో సబ్స్క్రిప్షన్ ఉందా? హారర్ థ్రిల్లర్స్ అంటే ఇష్టమా? అయితే ఈ అదిరిపోయే న్యూస్ మీ కోసమే. తమన్నా లేటెస్ట్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ప్రైమ్ వీడియో యూజర్స్ కోసం ఫ్రీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇన్ని రోజులు రెంట్ విధానంలో ఉన్న ఈ సినిమాను ఇక అందరికీ అందుబాటులోకి రానుంది.
Horror Thriller OTT: మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా జంటగా నటించిన లేటెస్ట్ ఫాంటసీ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘ది వాన్’. థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను సర్ ప్రైజ్ చేసిన ఈ మూవీ.. ఇప్పుడు ప్రైమ్ వీడియో యూజర్లకు ఓ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.
ది వాన్ ఓటీటీ
బాలీవుడ్ లో డీసెంట్ హిట్ గా నిలిచిన ది వాన్ ఇప్పటికే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇన్ని రోజులూ ఈ చిత్రం రెంట్ విధానంలో ఉంది. అంటే ప్రైమ్ వీడియో సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నా కూడా.. ది వాన్ సినిమాను చూడాలంటే ఎక్స్ ట్రా రెంట్ కట్టాల్సిందే.
ఫ్రీ స్ట్రీమింగ్
ఇప్పుడు ది వాన్ మూవీ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో యూజర్లు అందరికీ అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ మూవీపై ఉన్న రెంట్ ను తొలగించనున్నారు. నవంబర్ 20 నుంచి ప్రైమ్ సబ్ స్క్రైబర్లు అందరూ ఈ సినిమా ఎలాంటి రెంట్ పే చేయకుండా చూసేయొచ్చు. తమన్నా హారర్ థ్రిల్లర్ ను ఇంట్లోనే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
కొత్త ప్రపంచం
ది వాన్ సినిమాలో ఆడియన్స్ కు మేకర్స్ కొత్త ప్రపంచం చూపించారు. ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్ తో కూడిన ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను బాగానే ఎంగేజ్ చేసింది. ఇక స్టోరీ లైన్ డిఫరెంట్ గా ఉండటంతో పాటు తమన్నా, సిద్ధార్థ్ కెమిస్ట్రీ కూడా సినిమాకు కలిసొచ్చింది.
పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ 'పంచాయత్' ఫేమ్ దీపక్ కుమార్ మిశ్రా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం బీహార్లోని వన్ దేవి జానపద కథల స్ఫూర్తితో తెరకెక్కింది. సూర్యాస్తమయం తర్వాత అడవిలోకి వెళ్లడం నిషేధం అనే పాయింట్తో, మైథాలజీకి హారర్ ఎలిమెంట్స్ జోడించి ప్రేక్షకులను సీట్ ఎడ్జ్లో కూర్చోబెట్టారు.
ది వాన్ 2
ది వాన్ మూవీకి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ ఫ్రాంఛైజీని విస్తరించాలని మేకర్స్ నిర్ణయించారు. అందుకే తాజాగా ది వాన్ 2 సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ది వాన్ 2 ప్రకటనతో మరోసారి ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి.
ది వాన్ సినిమాలో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా డ్యుయల్ రోల్ లో మెప్పించాడు. అతడి భార్య మమత పాత్రలో తమన్నా అద్భుతంగా నటించింది. వీరికి తోడు బుల్లితెర స్టార్ శ్వేతా తివారి, కమెడియన్ సునీల్ గ్రోవర్, మనీష్ పాల్, అనూప్ సోని వంటి హేమాహేమీలు కీలక పాత్రల్లో తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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