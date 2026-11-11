Telugu OTT: క్రేజీ తెలుగు మూవీ క్రేజీ ఓటీటీ ప్లాన్..ఒకేసారి రెండు ప్లాట్ ఫామ్స్ లోకి అనుపమ పరమేశ్వరన్ సినిమా..ఎప్పుడంటే?
Telugu OTT: మల్టీ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ కమ్ యాక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, మలయాళ బ్యూటీ అనుపమ పరమేశ్వరన్ లేటెస్ట్ మూవీ 'క్రేజీ కళ్యాణం'. ఈ చిత్రం ఒకేసారి రెండు ఓటీటీల్లోకి రాబోతుందని తెలిసింది. ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం మేకర్స్ క్రేజీ ప్లాన్ వేశారని టాక్. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
Telugu OTT: థియేటర్లలో యూత్ను అలరించిన ‘క్రేజీ కళ్యాణం’ ఓటీటీ రిలీజ్ పై క్రేజీ అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని నవంబర్ 13, 2026న ఓటీటీలోకి తీసుకురావడానికి మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ రీజినల్ డిజిటల్ దిగ్గజం 'ఆహా'తో పాటు 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో'లో ఒకేసారి స్ట్రీమింగ్ కానుందని సమాచారం.
క్రేజీ కళ్యాణం ఓటీటీ
ఇప్పటికే 'ఆహా' ప్లాట్ఫామ్ తమ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ద్వారా "క్రేజీ కళ్యాణం త్వరలోనే మీ ముందుకు" అంటూ ఒక కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ను టీజ్ చేసింది. డేట్పై అధికారిక ప్రకటన రావడమే తరువాయి అని ట్రేడ్ వర్గాలు ధృవీకరిస్తున్నాయి. ఇప్పుడిక ప్రైమ్ వీడియోలోనూ ఈ మూవీ వస్తుందని అంటున్నారు.
నరేష్, కిరీటి కామెడీ పంచ్లు!
ఆరో సినిమాస్ బ్యానర్పై బూసమ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మించిన క్రేజీ కళ్యాణం చిత్రంతో భద్రప్ప గాజుల దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. పెళ్లి నేపథ్యంతో సాగే వినోదాత్మక కథాంశంలో తరుణ్ భాస్కర్ టైమింగ్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ గ్లామర్ అండ్ యాక్టింగ్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
వీరితో పాటు సీనియర్ నటుడు నరేష్ వికె, అఖిల్ రాజ్ ఉద్దేమరి, కిరీటి దామరాజు తదితరులు పోషించిన కామెడీ పాత్రలు సినిమాకు మంచి ఫన్ ఎలిమెంట్ అందించాయి. సురేష్ బొబ్బిలి అందించిన మ్యూజిక్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ యూత్ఫుల్ వైబ్ను సెట్ చేసింది.
రెండు ఓటీటీల ప్లాన్
టాలీవుడ్లో మిడ్-బడ్జెట్ రొమాంటిక్ కామిడీ (Rom-Com) సినిమాల నాన్-థియేట్రికల్ రికవరీ పద్ధతులు వేగంగా మారుతున్నాయి. కేవలం ఒకే ప్లాట్ఫామ్కు ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఇవ్వకుండా, ‘ఆహా’, 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో' వంటి మల్టీ-ఓటీటీ డీల్ ఎంచుకోవడం వెనుక ఉన్న ప్లాన్ ఉంది.
- చిన్న, మీడియం బడ్జెట్ సినిమాలకు ఒకే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చే అమౌంట్ కంటే, రీజినల్ ప్లాట్ఫామ్ (ఆహా),నేషనల్/గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ (అమెజాన్ ప్రైమ్) లతో కాంబో డీల్ కుదుర్చుకోవడం వల్ల మేకర్స్కు 20% నుండి 30% అదనపు డిజిటల్ రెవెన్యూ సమకూరుతుంది.
- తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వం వహించిన లేదా నటించిన సినిమాలకు ('పెళ్లి చూపులు', ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’) డిజిటల్ అడియన్స్లో కల్ట్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. అలాగే అనుపమ పరమేశ్వరన్కు ఉన్న క్రేజ్ వల్ల డిజిటల్ స్పేస్లో ఈ కాంబోకు హై వ్యూయర్షిప్ లభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
- థియేటర్లలో పెద్ద సినిమాల మధ్య నలిగిపోయే రోమ్-కామ్ చిత్రాలు ఓటీటీలోకి వచ్చాక ల్యాప్టాప్లు, స్మార్ట్ టీవీల్లో ఫ్యామిలీస్ చూడటానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నవంబర్ 13 రిలీజ్ విండో వీకెండ్ వ్యూయర్షిప్ రికవరీకి పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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