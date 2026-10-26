Prime Video: ప్రైమ్ వీడియో టాప్ 10 ట్రెండింగ్.. సెహ్వాగ్ షోనే నంబర్ వన్.. తేజ సజ్జా షో కూడా.. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ల హవా
Prime Video: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈరోజు టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్, షోల లిస్ట్ చూస్తే మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ రియాలిటీ షో తొలి స్థానంలో ఉండటం విశేషం. తేజ సజ్జా ది ట్రైటర్స్ షోతోపాటు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ఇందులో ఉన్నాయి.
Prime Video: పండుగ సీజన్ ముగిసినప్పటికీ ఓటీటీ ప్రియులకు వినోదం మాత్రం అస్సలు తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా ఇండియాలో అత్యధిక యూజర్లు కలిగి ఉన్న ప్రముఖ డిజిటల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల తాజా జాబితాను అధికారికంగా వెల్లడించింది.
థ్రిల్లర్లు, రియాలిటీ షోలు, మాస్ యాక్షన్ డ్రామాలు, డార్క్ కామెడీలతో నిండిన ఈ వారం 'టాప్ 10 ఇన్ ఇండియా' జాబితాలో ఏయే సినిమాలు ఏ స్థానాల్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయో పూర్తి వివరాలతో తెలుసుకుందాం.
1. రైజ్ అండ్ ఫాల్ 2 (Rise and Fall 2)
ఇండియన్ ఓటీటీ ఆడియెన్స్ ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న పాపులర్ డ్రామా రియాలిటీ సిరీస్ ‘రైజ్ అండ్ ఫాల్ 2’ ప్రైమ్ వీడియోలో అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు కొత్త ఎపిసోడ్లతో ప్రసారమవుతున్న ఈ షోకి.. మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ హోస్ట్ గా ఉండటం విశేషం. ఈ షో బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.
2. జైలర్ (Jailer)
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన గ్లోబల్ బ్లాక్బస్టర్ ‘జైలర్’ ఓటీటీలో రిలీజై ఇన్ని రోజులైనా ఇప్పటికీ 'మోస్ట్ లైక్డ్' కంటెంట్గా 2వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. థియేటర్లలో జైలర్ 2 బాక్సాఫీస్ రికార్డులు తిరగరాస్తున్న వేళ.. ఓటీటీలో జైలర్ దుమ్ము రేపుతోంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ క్రేజ్ డిజిటల్ వీక్షకుల్లో తగ్గకపోవడం విశేషం.
3. చార్ యార్ (Chaar Yaar)
ఇటీవలే విడుదలైన సరికొత్త బాలీవుడ్ క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ‘చార్ యార్’ విడుదలైన అతి తక్కువ సమయంలోనే 3వ స్థానానికి దూసుకొచ్చింది. పూరవ్ ఝా, సయీ తమ్హంకర్, సికందర్ ఖేర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ 8 ఎపిసోడ్ల వెబ్ సిరీస్.. రూ. 10 లక్షల అప్పు తీర్చడానికి కార్ల దొంగతనం మొదలుపెట్టి ముంబై గ్యాంగ్స్టర్ సామ్రాజ్యంలో చిక్కుకున్న నలుగురు మిత్రుల కథాంశంతో సాగుతుంది.
4. లెనిన్ పాండియన్ (Lenin Pandiyan)
కోలీవుడ్ నటుడు సూర్య, రాధా మోహన్ సపోర్టింగ్తో వచ్చిన పవర్ఫుల్ క్రైమ్ డ్రామా 'లెనిన్ పాండియన్'** ప్రైమ్ వీడియోలో 4వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. సామాజిక ఆంక్షలు, పోలీస్ వ్యవస్థ నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విశేష ఆదరణ పొందుతోంది.
5. ది టెర్మినల్ లిస్ట్: సీజన్ 2 (The Terminal List S2)
హాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు క్రిస్ ప్రాట్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ‘ది టెర్మినల్ లిస్ట్ సీజన్ 2’ ఇండియన్ వ్యూయర్స్ ఆదరణతో 5వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. జాక్ కార్ రాసిన 'ట్రూ బిలీవర్' నవల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సీక్వెల్ యాక్షన్ ప్రియులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
6. ఖలీఫా (Khalifa)
మలయాళ విలక్షణ నటుడు, దర్శకుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటించిన పవర్ఫుల్ క్రైమ్ డ్రామా ‘ఖలీఫా’ ఈ జాబితాలో 6వ స్థానంలో నిలిచింది. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో లభ్యమవుతున్న ఈ సినిమా హై-వోల్టేజ్ మాస్ యాక్షన్ సీన్లతో దూసుకెళ్తోంది.
7. దుపహియా: సీజన్ 2 (Dupahiya Season 2)
గ్రామీణ నేపథ్యంతో రూపొంది, హిందీ ఆడియెన్స్ హృదయాలను కొల్లగొట్టిన కామెడీ సిరీస్ ‘దుపహియా 2’ 7వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. దఢక్పూర్ అనే గ్రామం, అందులో మొబైల్ టవర్ నిర్మాణం చుట్టూ జరిగే నవ్వుల జాతర ఈ సీజన్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.
8. ఆవారాపన్ 2 (Awarapan 2)
ఇమ్రాన్ హష్మీ ఐకానిక్ హిట్ మూవీకి సీక్వెల్గా వచ్చిన బాలీవుడ్ క్రైమ్ డ్రామా ‘ఆవారాపన్ 2’ హిందీ ప్రేక్షకుల ఆదరణతో టాప్ 10 ట్రెండింగ్లో 8వ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
9. సర్దార్ 2 (Sardar 2)
కోలీవుడ్ హీరో కార్తీ ద్విపాత్రాభినయంలో వచ్చిన పవర్ఫుల్ స్పై థ్రిల్లర్ ‘సర్దార్ 2’ ప్రైమ్ వీడియోలో 9వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. అంతర్జాతీయ నిఘా సంస్థలు, రా (RAW) ఏజెంట్ కవర్ స్టోరీలతో సాగే ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ సౌత్ ఆడియెన్స్కు బాగా నచ్చింది.
10. ది ట్రైటర్స్ తెలుగు (The Traitors Telugu)
అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన గ్లోబల్ మైండ్-గేమ్ రియాలిటీ షో 'ది ట్రైటర్స్' తెలుగులోనూ దూసుకెళ్తోంది. ఈ జాబితాలో 10వ స్థానంలో నిలిచింది. తేజ సజ్జా హోస్ట్ చేస్తున్న ఈ షోలో కంటెస్టెంట్ల మధ్య ఎత్తుకుపైఎత్తులు, మోసం, కుట్రల నేపథ్యంలో సాగిన ఈ సిరీస్ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More