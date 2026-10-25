Rajinikanth Jailer 2: ఫ్యాన్స్తో జైలర్ 2 చూసిన రజనీకాంత్- 40 ఏళ్ల తర్వాత థియేటర్కి తలైవా- మనవడు లింగాతో కలిసి!
Rajinikanth Watch Jailer 2 With Fans After 40 Years: సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా దర్శకుడు నెల్సన్ తీసిన జైలర్ 2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.600 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లతో దూసుకెళ్తోంది. ఈ క్రమంలో సుమారు 40 ఏళ్ల తర్వాత రజనీకాంత్ నేరుగా థియేటర్కు వచ్చి అభిమానులతో కలిసి జైలర్ 2 సినిమా చూడడం విశేషంగా మారింది.
Rajinikanth Watch Jailer 2 With Fans After 40 Years: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'తలైవర్' రజనీకాంత్ జాతర కొనసాగుతోంది. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'జైలర్ 2' దసరా కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి థియేటర్లలో సునామీ సృష్టిస్తోంది.
రూ. 600 కోట్ల క్లబ్లో జైలర్ 2
టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా రజనీకాంత్ మరోసారి తన మార్క్ మేనియాతో థియేటర్లను ఊపేస్తున్నారు. విడుదలైన మొదటి వారంలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 500 కోట్ల కలెక్షన్స్ దాటిన ఈ సినిమా, ప్రస్తుతం రూ.600 కోట్ల క్లబ్లో ఘనంగా అడుగుపెట్టింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ 'జైలర్ 2' హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. రాయలసీమ నుంచి కోస్తా, తెలంగాణ వరకు థియేటర్లు హౌస్ఫుల్ బోర్డులతో దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. జైలర్ 2 సినిమాను చూసేందుకు రజనీకాంత్ స్వయంగా థియేటర్కు రావడం, అభిమానుల కోలాహలం మధ్య సినిమా వీక్షించడం ఈ విజయానికి కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది.
40 ఏళ్ల తర్వాత మొదటిసారి థియేటర్లో తలైవర్!
శుక్రవారం (అక్టోబర్ 23) రాత్రి చెన్నైలోని ఒక ప్రముఖ థియేటర్లో అనూహ్య వాతావరణం నెలకొంది. రజనీకాంత్ ఏమాత్రం హడావుడి లేకుండా సైలెంట్గా థియేటర్లోకి అడుగుపెట్టారు.
సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్, తన మనవడు లింగాతో కలిసి ఆయన వెండితెరపై సినిమా చూస్తూ ఫ్యాన్స్ రెస్పాన్స్ గమనించారు. తలకు క్యాప్ ధరించి వచ్చిన రజనీకాంత్, సీన్లు పడుతున్న కొద్దీ అభిమానులు చేస్తున్న గోల, ఈలలను చూసి మురిసిపోయారు.
గత 40 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణంలో రజనీకాంత్ ఇలా సాధారణ ప్రేక్షకుల మధ్య కూర్చుని థియేటర్లో సినిమా చూడడం ఇదే తొలిసారని నిర్మాణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఈ దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో నిమిషాల్లోనే వైరల్గా మారింది.
"మాస్ థియేటర్లలో తలైవర్ మ్యాజిక్!"
"థియేటర్లలో రచ్చ రంబోలా నడుస్తోంది. తలైవర్ మ్యాజిక్ వేరే స్థాయిలో ఉంది. జైలర్ 2కి ప్రేక్షకులు అందిస్తున్న అపూర్వ ఆదరణకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు" అని దర్శకుడు నెల్సన్ పేర్కొన్నారు.
అలరిస్తున్న కొత్త కథ, నటీనటుల ప్రతిభ
సన్ పిక్చర్స్ పతాకంపై కళానిధి మారన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో రమ్యకృష్ణ, యోగి బాబు, మీర్నా మీనన్, చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ రిత్విక్ తమ పాత పాత్రల్లో మెరిశారు. ఎస్జే సూర్య, మిథున్ చక్రవర్తి, సూరజ్ వెంజరమూడు, విద్యా బాలన్ కొత్తగా కీలక పాత్రల్లో చేరి కథకు మరింత బలాన్నిచ్చారు. వీరికి తోడు మోహన్లాల్, శివ రాజ్కుమార్, జాకీ ష్రాఫ్ సర్ప్రైజ్ క్యామియో పాత్రలతో థియేటర్లలో పూనకాలు తెప్పించారు.
విగ్రహాల అక్రమ రవాణా ముఠా
తొలి భాగం ముగింపు నుంచి 'జైలర్ 2' కథ రూపుదిద్దుకుంది. రిటైర్డ్ జైలర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ విగ్రహాల అక్రమ రవాణా ముఠాను ఎలా అంతమొందించాడు. కొడుకు మరణం వెనుక ఉన్న నిజాలను దాస్తూ కుటుంబ రక్షణ కోసం ఎలాంటి పోరాటం చేశాడనేది ప్రధాన ఇతివృత్తం.
కథలోని భావోద్వేగాలు, అనిరుధ్ ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, రజనీకాంత్ స్వాగ్ కలగలిపి 'జైలర్ 2'ని ఈ ఏడాది అతిపెద్ద డిజిటల్, థియేట్రికల్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలబెట్టాయి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More