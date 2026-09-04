OTT Telugu: ఈ వారం ఓటీటీ రచ్చ- నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి ఆహా వరకు- స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న 6 క్రేజీ తెలుగు సినిమాలు- ఓ లుక్కేయండి
OTT Telugu: ప్రతి వారం ఓటీటీలో కొత్త కంటెంట్ తో ఎంటర్ టైన్మెట్ మోత మోగుతూనే ఉంటుంది. ఈ వారం కూడా తెలుగు ఆడియన్స్ కు కిక్ ఇచ్చేందుకు కొత్త సినిమాలు, సిరీస్ లు వచ్చేశాయి. ఈ వారం ఓటీటీలోని 6 క్రేజీ తెలుగు రిలీజ్ లపై ఓ లుక్కేయండి. ఇందులో హారర్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లూ ఉన్నాయి.
OTT Telugu: సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో ఓటీటీ ఆడియన్స్కు వినోదాల విందు సిద్ధమైంది. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, ఈటీవీ విన్, ఆహా ప్లాట్ఫామ్లలో విభిన్న జానర్లకు చెందిన చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి. హారర్ కామెడీ ‘కొరియన్ కనకరాజు’, క్లాసికల్ మ్యూజికల్ డ్రామా ‘జగమే సంగీతం’, తెలంగాణ రూరల్ కామెడీ ‘పళ్లబురుసు’, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ‘వదల’.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరి అభిరుచికి తగ్గట్టుగా కంటెంట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
కొరియన్ కనకరాజు
కొరియన్ కల్చర్, లోకల్ ఎలిమెంట్స్ని మిక్స్ చేస్తూ రూపుదిద్దుకున్న డిఫరెంట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ఇది. హారర్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు కడుపుబ్బ నవ్వించే కామెడీ కోరుకునేవారికి నెట్ఫ్లిక్స్లో కొరియన్ కనకరాజు మంచి ఆప్షన్. వరుణ్ తేజ్ కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచిన ఈ మూవీకి ఓటీటీలోనూ మంచి క్రేజ్ దక్కుతుందని అంటున్నారు.
జగమే సంగీతం
కర్నాటిక్ సంగీతం బ్యాక్డ్రాప్లో, తరాల మధ్య సాగే వారసత్వ పోరు, కుటుంబ సంబంధాలు, సంగీత ప్రపంచంలోని ఈగో వార్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ప్రకాష్ రాజ్, శ్రీకాంత్, మధుబాల కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ జగమే సంగీతం వెబ్ సిరీస్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
పళ్లబురుసు
ఐఎమ్డిబిలో 7.4 రేటింగ్ సాధించిన ఈ చిత్రం కథ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. పంటి నొప్పితో బాధపడుతున్న 70 ఏళ్ల తండ్రి శంభూ.. తన కొడుకు పళ్లబురుసు (టూత్ బ్రష్) కొనివ్వలేదని కోర్టుకెక్కుతాడు. ఆ చిన్న సమస్య ఊరంతా రచ్చగా మారడం నేపథ్యంలో సాగే అవుట్ అండ్ అవుట్ విలేజ్ కామెడీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది. ఈ మూవీ ప్రైమ్ వీడియోలో ఉంది.
వదలా
ప్రైమ్ వీడియోలో ఇప్పటికే స్ట్రీమ్ అవుతూ మంచి ఆదరణ పొందిన ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు లోకల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ‘ఈటీవీ విన్’లో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. మైండ్ గేమ్స్, అనూహ్య మలుపులతో సాగే కథలను ఇష్టపడేవారు ప్రైమ్ లేదా ఈటీవీ విన్ రెండింటిలోనూ దీనిని చూడవచ్చు. ఇందులో జగపతిబాబు, లయ జంటగా నటించారు.
ఆకలి రాజ్యం 2026: సీజన్ 1
1980ల క్లాసిక్ ‘ఆకలి రాజ్యం’ స్ఫూర్తితో నేటి ఐటీ, ఇంజనీరింగ్ నిరుద్యోగ యువత ఎదుర్కొంటున్న వాస్తవ పరిస్థితులను తెరకెక్కించిన సిరీస్ ఇది. ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సిరీస్ లో కొత్త ఎపిసోడ్లు రిలీజ్ అయ్యాయి. హైదరాబాద్లోని అద్దె గదుల్లో ఉంటూ ఉద్యోగాల కోసం అల్లాడే ముగ్గురు స్నేహితుల జీవితాలను ఎమోషనల్ అండ్ సటైరికల్ కోణంలో ఈ సిరీస్ చూపిస్తోంది.
జ్ఞాపకాలు
మనసును హత్తుకునే మానవ సంబంధాలు, గతాన్ని తలచుకునే తీపి జ్ఞాపకాల నేపథ్యంలో రూపుదిద్దుకున్న తెలుగు ఒరిజినల్ కంటెంట్ మూవీ ఇది. ఈటీవీ విన్ లో కుటుంబ సమేతంగా ప్రశాంతంగా చూడదగిన చిత్రంగా ఇది మారనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More