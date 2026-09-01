Lust Stories 3 OTT: ఈ సారి మరింత బోల్డ్-లస్ట్ స్టోరీస్ 3 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్- నెట్ఫ్లిక్స్ మాస్టర్ ప్లాన్!
Lust Stories 3 OTT: బాలీవుడ్లో అత్యంత వివాదాస్పదమైన, అదే సమయంలో భారీ వ్యూవర్షిప్ సాధించిన బోల్డ్ ఆంథాలజీ మూవీ సిరీస్ ‘లస్ట్ స్టోరీస్’ నుంచి మూడో సీజన్ రాబోతుంది. ఈ లస్ట్ స్టోరీస్ 3 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ పై లేటెస్ట్ బజ్ వైరల్ గా మారింది. రిలీజ్ డేట్ ఇదేనంటూ పోస్టులు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Lust Stories 3 OTT: నెట్ఫ్లిక్స్ పాపులర్ బోల్డ్ ఆంథాలజీ మూవీ సిరీస్ ‘లస్ట్ స్టోరీస్’ నుంచి కొత్త సీజన్ వచ్చేస్తోంది. లస్ట్ స్టోరీస్ 3 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ఈ సారి మరింత బోల్డ్ గా కథలు రెడీ చేశారని టాక్.
లస్ట్ స్టోరీస్ 3 ఓటీటీ
విక్రమాదిత్య మోత్వానే, కిరణ్ రావు, శకున్ బాత్రా, విశాల్ భరద్వాజ్ లాంటి నలుగురు దిగ్గజ దర్శకులు తెరకెక్కించిన ఈ లస్ట్ స్టోరీస్ 3 ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టనుంది. సెప్టెంబర్ 18 నుంచి పాపులర్ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) లో స్ట్రీమింగ్ కానుందని తెలిసింది. సిద్ధార్థ్, అదితి రావు హైదరీ, విజయ్ వర్మ, రాధికా ఆప్టే వంటి స్టార్లు నటించిన ఈ చిత్రంపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఇప్పటికే విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
నాలుగు కథలు
గతంలో వచ్చిన లస్ట్ స్టోరీస్ రెండు భాగాలు ఘనవిజయం సాధించడంతో, నెట్ఫ్లిక్స్ ఈసారి మరింత బోల్డ్గా, విభిన్నమైన ఎమోషనల్ స్టోరీలతో ‘లస్ట్ స్టోరీస్ 3’ని సిద్ధం చేసిందని తెలిసింది. ఈ బోల్డ్ అండ్ ఎమోషనల్ ఆంథాలజీ సెప్టెంబర్ 18న నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా నేరుగా డిజిటల్ ప్రిమియర్ కానుంది.
నలుగురు దర్శకులు
విక్రమాదిత్య మోత్వానే, కిరణ్ రావు, శకున్ బాత్రా, విశాల్ భరద్వాజ్లు మనుషుల మధ్య ఉండే ఆకర్షణ, కోరికలు, బంధాలను తమదైన శైలిలో ఆవిష్కరించబోతున్నారు.
టాలీవుడ్లో మంచి క్రేజ్ ఉన్న సిద్ధార్థ్, అదితి రావు హైదరీలతో పాటు రాధికా ఆప్టే, కొంకణా సేన్ శర్మ, విజయ్ వర్మ, అభిషేక్ బెనర్జీ, అలీ ఫజల్, రాధికా మదన్, గుర్ ఫతే పిర్జాదా, నూతన నటి సనా థంపి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
హైప్ మళ్లీ సాధ్యమేనా?
‘లస్ట్ స్టోరీస్ 2’ సమయంలో తమన్నా భాటియా - విజయ్ వర్మల కెమిస్ట్రీ అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి సెన్సేషన్ సృష్టించిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు మూడో భాగంలో నిజ జీవితంలో దంపతులైన సిద్ధార్థ్ - అదితి రావు హైదరీ లతో పాటు నెట్ఫ్లిక్స్ లక్కీ మస్కట్ విజయ్ వర్మ మళ్లీ నటిస్తుండటంతో సౌత్ బెల్ట్లోని తెలుగు, తమిళ ఆడియన్స్లో ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఆసక్తి రెట్టింపైంది.
మాస్టర్ ప్లాన్
సౌత్ ఆడియన్స్కు ఇది కేవలం ఒక బాలీవుడ్ డబ్బింగ్ సినిమా మాత్రమే కాదు. ఎందుకంటే 'లస్ట్ స్టోరీస్' అనేది ఇండియాలో ఓటీటీ కల్చర్ను, బోల్డ్ కంటెంట్ను మార్చేసిన ట్రెండ్ సెట్టర్.
గతంలో తెలుగులో వచ్చిన ‘పిట్ట కథలు’, తమిళంలో వచ్చిన ‘పావ కథైగల్’ వంటి ఆంథాలజీలకు బీజం వేసింది లస్ట్ స్టోరీస్ ఫ్రాంచైజీనే. ఈసారి సౌత్లో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉన్న సిద్ధార్థ్, అదితి రావు హైదరీలను మెయిన్ లీడ్లోకి తీసుకురావడం ద్వారా నెట్ఫ్లిక్స్ ఇటు సౌత్, అటు నార్త్ మార్కెట్లను టార్గెట్ చేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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