OTT Releases: ఇవాళ ఓటీటీలో తప్పకుండా చూడాల్సిన సినిమాలు.. నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి సన్ నెక్స్ట్ వరకు.. అదిరే థ్రిల్లర్లు!
OTT Releases: ఓటీటీ లవర్స్ కు పండుగే! ఈ శుక్రవారం డిజిటల్ ప్లాట్ ఫామ్స్ కు అదిరిపోయే కొత్త కంటెంట్ వచ్చేసింది. డిఫరెంట్ జోనర్లలో థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇచ్చేందుకు మూవీస్ రెడీ అయ్యాయి. మరి ఇవాళ ఓటీటీలో తప్పకుండా చూడాల్సిన సినిమాలు ఏవో ఓ లుక్కేయండి.
OTT Releases: డిజిటల్ వినోదాన్ని కోరుకునే ఓటీటీ లవర్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు సరికొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు వచ్చేశాయి. ఫ్రైడేను ఫన్ డేగా మార్చేశాయి. వేర్వేరు భాషల సినిమాలు ఈ రోజు (ఆగస్టు 28) స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, సోనీ లివ్, జియో హాట్స్టార్, ఆహా, సన్ నెక్స్ట్లలో అదరగొడుతున్న ఆ టాప్ సినిమాలు, సిరీస్ల పూర్తి వివరాలివే.
న్యూటన్స్ థర్డ్ లా (Netflix)
ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) లోకి 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' (Newton's 3rd Law) మూవీ వచ్చేసింది. ఈటీవీ విన్ లోనూ రిలీజైంది. సుమంత హీరోగా నటించిన ఈ క్రైమ్ మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఆడియన్స్ కు అదిరిపోయే ఎక్స్ పీరియన్స్ అందిస్తోంది.
తెలుగు ఒరిజినల్గా తెరకెక్కిన ఈ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా చిత్రం.. ఓటీటీలో తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో కూడా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. సస్పెన్స్ డ్రామాను కోరుకునే వారికి ఈ సినిమా మంచి ఎంపికగా నిలవనుంది.
అన్బే డయానా (SonyLIV)
ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ ఫామ్ సోనీ లివ్ (SonyLIV) లో 'అన్బే డయానా' (Anbe Diana) మూవీ ముందుగానే స్ట్రీమింగ్ వచ్చేసింది. రాత్రి నుంచి ఈ మూవీ ఓటీటీ లవర్స్ ను అలరిస్తోంది. ఈ సినిమా తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ వంటి ఐదు ప్రధాన భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
హిందూ యువకుడు, క్రిస్టియన్ యువతి మధ్య ప్రేమ, పెళ్లి అనే స్టోరీతో ఈ అన్బే డయానా తెరకెక్కింది. చాలా కాలం తర్వాత సీనియర్ నటి రోజా ఈ మూవీతో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
హరుడు (Aha Video)
తెలుగు కంటెంట్కు ప్రత్యేక స్థానం ఇచ్చే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఆహా (Aha Video) లోకి తాజా తెలుగు చిత్రం 'హరుడు' (Harudu) అడుగుపెట్టింది. పక్కా మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా రూపొందిన ఈ తెలుగు సినిమా రాత్రి నుంచే అందుబాటులోకి వచ్చింది.
పార్ట్ టైమర్స్ (JioHotstar)
యూత్ఫుల్ కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన 'పార్ట్ టైమర్స్' (Part Timers) అనే తెలుగు వెబ్ సిరీస్ జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)లోకి వచ్చేసింది. ఇందులో బిగ్ బాస్ రన్నరప్ తనూజ పుట్టస్వామి ఓ లీడ్ రోల్ ప్లే చేసింది. ఈ సిరీస్ తో ఆమె ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
ఆల్ఫా (Netflix)
హిందీలో రూపొందిన భారీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ఆల్ఫా' (ALPHA). ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ లో రిలీజైంది. ఆలియా భట్, శర్వరి, అనిల్ కపూర్, బాబీ డియోల్ తదితరులు ఈ మూవీలో నటించారు. యశ్ రాజ్ స్పై యూనివర్స్ లో భాగంగా ఈ మూవీ తెరకెక్కింది.
అంకం అట్టహాసం (Sun NXT)
తీవ్రమైన పగ, ప్రతీకారాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మలయాళ క్రైమ్ డ్రామా 'అంకం అట్టహాసం' (Ankam Attahasam) కూడా ఓటీటీ డెబ్యూ చేసింది. సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT) ఓటీటీ వేదికగా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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