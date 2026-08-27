Malayalam OTT Thriller: ఓటీటీలోకి మరో మైండ్ బ్లోయింగ్ మలయాళ రివెంజ్ థ్రిల్లర్.. మరికొన్ని గంటల్లోనే.. 8.5 రేటింగ్
Malayalam OTT Thriller: నమ్మకద్రోహం, ప్రతీకారం నేపథ్యంలో అదిరిపోయే ట్విస్ట్ లతో తెరకెక్కిన మలయాళ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. 8.5 ఐఎండీబీ రేటింగ్ ఉన్న ఈ సినిమా మరికొన్ని గంటల్లోనే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మూవీ పూర్తి వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి.
Malayalam OTT Thriller: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు తెలుగు ఓటీటీ ప్రేక్షకుల్లో ఉండే క్రేజ్ వేరు. పగ, ప్రతీకారం, ఊహించని మలుపులతో కూడిన కథాంశాలతో మలయాళ దర్శకులు ప్రేక్షకులను నిత్యం కట్టిపడేస్తుంటారు. సరిగ్గా ఇదే తరహాలో ఉత్కంఠభరితమైన సన్నివేశాలతో రూపుదిద్దుకున్న తాజా మలయాళ క్రైమ్ రివెంజ్ డ్రామా 'అంకం అట్టహాసం' (Ankam Attahasam) డిజిటల్ ప్రవేశానికి సిద్ధమైంది.
మూడు నెలల తర్వాత
మలయాళ రివేంజ్ క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘అంకం అట్టహాసం’ మూడు నెలల తర్వాత ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. మే 8, 2026న థియేటర్లలో ఈ మూవీ రిలీజ్ అయింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద మిక్స్ డ్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అయింది. మరికొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలో అడుగుపెట్టనుంది.
8.5 రేటింగ్
మలయాళ క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అంకం అట్టహాసం సినిమాకు ఐఎండీబీలో మంచి రేటింగ్ దక్కింది. ఈ చిత్రానికి 8.5 రేటింగ్ ఉంది. ఈ సినిమాలో మాధవ్ సురేష్, సైజు కురుప్, షైన్ టామ్ చాకో, అంబిక కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి సుజీత్ ఎస్ నాయర్ డైరెక్టర్.
మైండ్ గేమ్తో సాగే కథనం
నమ్మకద్రోహం, పగ, తీవ్రమైన భావోద్వేగాల చుట్టూ ఈ అంకం అట్టహాసం సినిమా కథ తిరుగుతుందని మేకర్స్ వెల్లడించారు. కథలో వచ్చే అనుకోని మలుపులు, మైండ్ గేమ్స్ వీక్షకులను తీవ్రమైన ఉత్కంఠకు గురిచేస్తాయని చిత్రబృందం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రతీ సన్నివేశం సస్పెన్స్తో సాగుతూ ప్రేక్షకులను కథలో మమేకం చేసేలా దర్శకుడు ఈ చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దారు.
స్టోరీ ఇదే
తిరువనంతపురానికి చెందిన అజయ్ చంద్రన్ (మాధవ్ సురేష్) అనే ఒక మిడిల్ క్లాస్ కుర్రాడు అలన్ అనే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు. అయితే ఆమె తండ్రికి వీరి ప్రేమ అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. అజయ్ని చంపేయమని డేంజరస్ గ్యాంగ్స్టర్ 'కాకా సైజు' (సైజు కురుప్)కు ఆ తండ్రి సుపారీ ఇస్తాడు.
అజయ్ పై కాకా ఎటాక్ చేస్తాడు. అజయ్ తప్పించుకుంటాడు కానీ జీవితంలో చాలా కోల్పోతాడు. దీంతో పగ తీర్చుకోవాలని ఫిక్స్ అవుతాడు. అండర్ వరల్డ్ లోకి అడుగుపెడతాడు. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? అజయ్ ఏం చేశాడన్నదే అంకం అట్టహాసం మూవీ స్టోరీ.
సన్ నెక్స్ట్లో ఎక్స్క్లూజివ్ స్ట్రీమింగ్
ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రసార హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT) దక్కించుకుంది. ఆగస్టు 28 నుంచి ఈ చిత్రం సన్ నెక్స్ట్ వేదికగా వీక్షకులకు అందుబాటులోకి రానున్నట్లు ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ అనౌన్స్ చేసింది.
సస్పెన్స్, డ్రామాను కోరుకునే ఓటీటీ ప్రియులకు 'అంకం అట్టహాసం' ఒక మంచి అనుభూతిని అందిస్తుంది. ఆగస్టు 28 నుంచి సన్ నెక్స్ట్ యాప్లో ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ మూవీని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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