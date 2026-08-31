September OTT: ఓటీటీ లవర్స్ అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ లో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్న ఇంపార్టెంట్ సినిమాలు ఇవే.. ఓ లుక్కేయండి
September OTT: థియేటర్లలో బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన చిత్రాలు, క్రేజీ సీక్వెల్స్ ఈ సెప్టెంబర్ లో ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమయ్యాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్ స్టార్, జీ5 వంటి పాపులర్ ఓటీటీల్లో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు రాబోతున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ సినిమాలపై లుక్కేయండి.
September OTT: ఓటీటీ లవర్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు సెప్టెంబర్ లో క్రేజీ సినిమాలు రెడీ అవుతున్నాయి. ఇందులో తెలుగుతో సహా ఇతర భాషల బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ జోనర్ చిత్రాలు ఆడియన్స్ కు థ్రిల్ పంచేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్ బిగ్ లైనప్
- ఇరుముడి (Irumudi)
ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ దగ్గర సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న మూవీ ‘ఇరుముడి’. రవితేజ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమా కలెక్షన్ల రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తోంది. రూ.200 కోట్ల దిశగా దూసుకెళ్తోంది. జనాలు తెగ ఎగబడి చూస్తున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ లోనే ఓటీటీలోకి రానుంది.
భక్తి అంశాలు, ఇంటెన్స్ యాక్షన్, ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్తో కూడిన ఈ పక్కా కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ ఓటీటీలోనూ రికార్డు వ్యూస్ సాధించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ (Vishwanath And Sons)
సాంప్రదాయ కుటుంబ విలువల నేపథ్యంలో సాగే ఎమోషనల్ డ్రామా ఇది. మల్టీస్టారర్ కాస్టింగ్తో క్లాస్ ఆడియన్స్ను టార్గెట్ చేస్తూ నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది. ఇందులో సూర్య, మమితా బైజు యాక్టింగ్ ఆడియన్స్ ను కదిలించింది.
- కొరియన్ కనకరాజు (korean kanakaraju)
వరుణ్ తేజ్ హీరోగా నటించిన హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ‘కొరియన్ కనకరాజు’. ఇందులో రితికా నాయక్ హీరోయిన్. కొరియన్ గ్యాంగ్ స్టర్ ఆత్మ అనంతపురం యువకుడి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే ఎలా ఉంటుందనేది మూవీ స్టోరీ.
- ధమాల్ 4 (Dhamaal 4)
బాలీవుడ్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కామెడీ ఫ్రాంచైజీ నుండి వస్తున్న నాలుగో పార్ట్ ఇది. హిందీతో పాటు తెలుగు డబ్బింగ్లోనూ అందుబాటులోకి రానుంది. సూపర్ ఫన్, క్రేజీ సిట్యుయేషనల్ కామెడీ కోరుకునే వారికి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఇలా
- అవరాపన్ 2 (Awarapan 2)
లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత వచ్చిన ఐకానిక్ సీక్వెల్ ఇది. లవ్, గ్యాంగ్స్టర్ బ్యాక్డ్రాప్, ఎమోషనల్ మ్యూజిక్తో ఈ చిత్రం థియేటర్లలో అలరించింది. ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మీ, దిశా పటానీ, షబానా అజ్మీ తదితరులు నటించారు. ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ డార్క్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సౌత్ భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
జియోహాట్స్టార్ జోరు
- ఖలీఫా (Khalifa)
అండర్వరల్డ్ మాఫియా, పవర్ పాలిటిక్స్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ మలయాళ ఎంటర్టైనర్ ఇది. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ లీడ్ రోల్ ప్లే చేశాడు. మాస్ యాక్షన్ ప్రియులకు జియోహాట్ స్టార్ ప్లాట్ఫామ్లో ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
- బెత్లెహేమ్ కుడుంబ యూనిట్ (Bethlehem Kudumba Unit)
ఒక చిన్న కమ్యూనిటీ చుట్టూ సాగే వినోదాత్మక డ్రామా. మలయాళ నేటివిటీతో కూడిన హృదయపూర్వకమైన నవ్వులను, సెంటిమెంట్ను ఈ చిత్రం అందిస్తుంది.
సన్ నెక్స్ట్ & జీ5 అప్డేట్స్
- డీసీ (DC) - SunNXT
సన్ నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ హోల్డ్ చేసిన ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మైండ్-బెండింగ్ ట్విస్టులతో సాగనుంది. లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా నటించాడు. సౌత్ ఆడియన్స్ను ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా బాగా ఆకట్టుకోనుంది.
- హాయ్ (Hi)
నయనతార లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన యూత్ ఫుల్ ఎంటర్ టైనర్ మూవీ ఇది. యూత్ఫుల్ ఎలిమెంట్స్, ఎమోషన్స్తో సాగే ఈ అర్బన్ డ్రామా జీ5 లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
- మగుడం (Magudam)
హీరో విశాల్ డైరెక్టర్ గా మారి తెరకెక్కించిన మూవీ ఇది. ఇందులో విశాల్ డ్యుయల్ రోల్ కూడా ప్లే చేశాడు. పాతకాలపు గ్రామీణ పగలు, ప్రతీకారాల నేపథ్యంలో సాగే ఇంటెన్స్ డ్రామా మగుడం. జీ5 లో రాబోతున్న ఈ చిత్రంపై మంచి బజ్ ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More