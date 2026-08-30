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Malayalam OTT: వావ్ అనిపించే మలయాళం కంటెంట్ కావాలా? వెంటనే ఈ ఓటీటీ టాప్ రిలీజ్‌ల‌పై లుక్కేయండి.. కామెడీ, థ్రిల్లర్లు!

Malayalam OTT: ప్రయోగాత్మక కథలకు, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లకు మలయాళ చిత్రసీమ పేరుగాంచింది. ఈ వారం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ల్లో ఇలాంటి 4 వైవిధ్యమైన మలయాళ సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఏ ఓటీటీలో ఏ సినిమాను ఎందుకు చూడాలి? అనేది ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Published on: Aug 30, 2026, 19:22:21 IST
By Chandu Shanigarapu
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Malayalam OTT: తెలుగు ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు మలయాళం సినిమాలంటే ఉండే క్రేజే వేరు. ఈ వారం మలయాళం నుంచి కామెడీ, థ్రిల్లర్, గ్యాంగ్ స్టర్ మూవీస్ ఓటీటీలోకి వచ్చేశాయి. మలయాళం కంటెంట్ కావాలనుకునే డిజిటల్ లవర్స్ ఈ సినిమాలపై ఓ లుక్కేయండి.

వావ్ అనిపించే మలయాళం కంటెంట్ కావాలా? వెంటనే ఈ ఓటీటీ టాప్ రిలీజ్‌ల‌పై లుక్కేయండి.. కామెడీ, థ్రిల్లర్లు!
వావ్ అనిపించే మలయాళం కంటెంట్ కావాలా? వెంటనే ఈ ఓటీటీ టాప్ రిలీజ్‌ల‌పై లుక్కేయండి.. కామెడీ, థ్రిల్లర్లు!

ఐ, నోబడీ (I, Nobody)

  • ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్: జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar) & విదేశాల్లో సింప్లీసౌత్ (SimplySouth)
  • స్టోరీ: రూ.17 కోట్ల బ్యాంక్ దోపిడీ కేసులో ఊహించని విధంగా ఇరుక్కున్న ఒక సాధారణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కథే ఈ 'ఐ, నోబడీ'. వ్యవస్థలోని లోపాలు, క్రిమినల్ ముఠాల మధ్య సాగే సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇది.
  • ఎందుకు చూడాలి?: పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటన, గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్‌ప్లే ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద బలాలు. తెలుగు డబ్బింగ్‌లో లభ్యమవుతుండటం వల్ల మన థ్రిల్లర్ ప్రియులకు ఓటీటీలో ఇది మస్ట్ వాచ్ కానుంది.

ప్లూటో (Pluto)

  • ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్: సైనా ప్లే (SainaPlay)
  • స్టోరీ: మలయాళంలో అరుదుగా వచ్చే ‘ఏలియన్ సైన్స్-ఫిక్షన్ కామెడీ’ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కించిన చిత్రం ఇది. ఊహించని పరిస్థితుల్లో భూమిపైకి వచ్చిన ఒక గ్రహాంతరవాసి (Alien) వల్ల స్థానిక యువతకు ఎదురయ్యే విచిత్రమైన, హాస్యభరిత సన్నివేశాల చుట్టూ కథ సాగుతుంది.
  • ఎందుకు చూడాలి?: సీరియస్ థ్రిల్లర్ల మధ్య రిలాక్స్ అవ్వడానికి, వినూత్నమైన ఏలియన్ కామెడీని ఆస్వాదించడానికి ప్లూటో సరైన ఛాయిస్.

లర్క్ (Lurk)

  • ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్: సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT)
  • స్టోరీ: దట్టమైన అడవి సరిహద్దు గ్రామంలో సాగే ‘మానవ-మృగ వివాదం’ (Man-Animal Conflict) ఆధారంగా రూపొందిన ఫారెస్ట్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్. మనుషుల స్వార్థం, అడవి జంతువుల ఉనికి నడుమ సాగే పోరాటాన్ని నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా దర్శకుడు తెరకెక్కించారు.
  • ఎందుకు చూడాలి?: వైల్డ్‌లైఫ్ థ్రిల్లర్స్, గూస్‌బంప్స్ తెప్పించే సర్వైవల్ నెరేషన్‌ను ఇష్టపడేవారికి ఇది డిఫరెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇస్తుంది.

అంకం అట్టహాసం (Ankam Attahasam)

  • ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్: సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT)
  • స్టోరీ: త్రివేండ్రమ్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రెండు బలమైన గ్యాంగ్‌స్టర్ వర్గాల మధ్య సాగే ప్రతికార రాజకీయం చుట్టూ ఈ మూవీ కథ సాగుతుంది.. సురేష్ గోపి తనయుడు మాధవ్ సురేష్ యాక్షన్ లీడ్‌లో రా అండ్ రస్టిక్ కోణంలో ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంది.
  • ఎందుకు చూడాలి?: ఇంటెన్స్ యాక్షన్, గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామాలను ఆస్వాదించే మాస్ వ్యూవర్స్‌కు సన్ నెక్స్ట్‌లో ఉన్న ఈ చిత్రం గుడ్ వీకెండ్ ఆప్షన్.

మలయాళ సినిమాల హవా

తెలుగు ప్రేక్షకులు గత కొద్దికాలంగా రొటీన్ మాస్ చిత్రాల కంటే కొత్తదనంతో కూడిన కంటెంట్‌కే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. మలయాళ సినిమాలు భారీ గ్రాఫిక్స్ లేదా అనవసరపు హంగులపై కాకుండా కథ, కథనంపైనే ఆధారపడతాయి. అందుకే ఇవి మైండ్-బెండింగ్ సినిమాలు కోరుకునే డిజిటల్ వ్యూవర్స్‌ను త్వరగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/Malayalam OTT: వావ్ అనిపించే మలయాళం కంటెంట్ కావాలా? వెంటనే ఈ ఓటీటీ టాప్ రిలీజ్‌ల‌పై లుక్కేయండి.. కామెడీ, థ్రిల్లర్లు!
Home/Entertainment/Malayalam OTT: వావ్ అనిపించే మలయాళం కంటెంట్ కావాలా? వెంటనే ఈ ఓటీటీ టాప్ రిలీజ్‌ల‌పై లుక్కేయండి.. కామెడీ, థ్రిల్లర్లు!
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