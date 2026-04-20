Tharun Bhascker: నేను అలాంటి సినిమా చేస్తే నిర్మాత హుస్సేన్ సాగర్లో ఈత కొట్టాల్సిందే.. నాకదే చివరి మూవీ: తరుణ్ భాస్కర్
Tharun Bhascker: కమర్షియల్ ఫార్ములా సినిమాలపై దర్శకుడు, నటుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రొటీన్ సినిమాలు తీస్తే తనతో పాటు నిర్మాత కూడా మునిగిపోవడం ఖాయమని కుండబద్దలు కొట్టారు.
Tharun Bhascker: టాలీవుడ్లో సరికొత్త ట్రెండ్కు శ్రీకారం చుట్టిన దర్శకులలో తరుణ్ భాస్కర్ ఒకరు. 'పెళ్లి చూపులు', 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' వంటి చిత్రాలతో యూత్లో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారాయన. ప్రస్తుతం ఆయన హీరోగా నటించిన 'గాయపడ్డ సింహం' మే 1వ తేదీన విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్లలో భాగంగా తరుణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఫార్ములా సినిమాలు నా వల్ల కాదు
ఈ కాలంలో ప్రేక్షకుల అభిరుచి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు హిట్ అయిన మాస్ మసాలా ఫార్ములాలు ఇప్పుడు వర్కవుట్ కావడం లేదు. ఇదే విషయాన్ని తరుణ్ భాస్కర్ ప్రస్తావిస్తూ.. రొటీన్ సినిమాలపై తనకున్న అయిష్టాన్ని బయటపెట్టారు.
"ఒక ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్, నాలుగు పాటలు, ఐదు ఫైట్లు ఉండే రెగ్యులర్ ఫార్ములా సినిమా గనుక నేను తీస్తే.. అది నా కెరీర్కే ఆఖరి ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. నేను మాత్రమే కాదు, నన్ను నమ్మి డబ్బులు పెట్టిన నిర్మాత కూడా భారీ కష్టాల్లో పడతారు" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
సాధారణంగా దర్శకులు అడ్వాన్స్ల కోసం ఎగబడుతుంటారు, కానీ తరుణ్ శైలి వేరు. "అలాంటి మూస సినిమాల కోసం నేను అడ్వాన్సులు తీసుకోవడానికి అస్సలు ఇష్టపడను. ఒకవేళ అలాంటి సినిమా తీస్తే, నా నిర్మాత హుస్సేన్ సాగర్లో ఈత కొట్టాల్సి వస్తుంది (మునిగిపోతారు అని అర్థం)" అంటూ తనదైన శైలిలో చమత్కరించారు.
లాజిక్తో కూడిన మాటలు.. నెటిజన్ల ప్రశంసలు
తరుణ్ భాస్కర్ మాటలు వినడానికి కాస్త ఘాటుగా ఉన్నా, అందులో ఉన్న లాజిక్ను నెటిజన్లు మెచ్చుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం కంటెంట్ బాగుంటేనే సినిమాలు ఆడుతున్నాయి తప్ప, కేవలం స్టార్ పవర్ లేదా పాత చింతకాయ పచ్చడి లాంటి ఫార్ములాలతో నెట్టుకురావడం కష్టమని సినీ విశ్లేషకులు కూడా భావిస్తున్నారు. అందుకే తరుణ్ లాంటి దర్శకులు కొత్తదనం కోసం ప్రయత్నించడాన్ని అందరూ ఆహ్వానిస్తున్నారు.
'ఈ నగరానికి ఏమైంది' సీక్వెల్పై కన్నేసిన ఫ్యాన్స్
మరోవైపు తరుణ్ భాస్కర్ ప్రస్తుతం తన కల్ట్ క్లాసిక్ 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' చిత్రానికి సీక్వెల్ చేసే పనిలో ఉన్నారు. మొదటి భాగం ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ ఆల్కహాల్ బ్యాక్డ్రాప్లో యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.
ఇప్పుడు పార్ట్-2 పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. వీటితో పాటు మే 1న రాబోతున్న 'గాయపడ్డ సింహం' సినిమాతో హీరోగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు. ఈ మధ్యే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: మూవీతో వచ్చినా అది అనుకున్న ఫలితం ఇవ్వలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే గాయపడ్డ సింహంపై తరుణ్ ఆశలు పెట్టుకున్నాడు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.