    Tharun Bhascker: నేను అలాంటి సినిమా చేస్తే నిర్మాత హుస్సేన్ సాగర్‌లో ఈత కొట్టాల్సిందే.. నాకదే చివరి మూవీ: తరుణ్ భాస్కర్

    Tharun Bhascker: కమర్షియల్ ఫార్ములా సినిమాలపై దర్శకుడు, నటుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రొటీన్ సినిమాలు తీస్తే తనతో పాటు నిర్మాత కూడా మునిగిపోవడం ఖాయమని కుండబద్దలు కొట్టారు.

    Apr 20, 2026, 21:48:52 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Tharun Bhascker: టాలీవుడ్‌లో సరికొత్త ట్రెండ్‌కు శ్రీకారం చుట్టిన దర్శకులలో తరుణ్ భాస్కర్ ఒకరు. 'పెళ్లి చూపులు', 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' వంటి చిత్రాలతో యూత్‌లో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారాయన. ప్రస్తుతం ఆయన హీరోగా నటించిన 'గాయపడ్డ సింహం' మే 1వ తేదీన విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్లలో భాగంగా తరుణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

    Tharun Bhascker: నేను అలాంటి సినిమా చేస్తే నిర్మాత హుస్సేన్ సాగర్‌లో ఈత కొట్టాల్సిందే.. నాకదే చివరి మూవీ: తరుణ్ భాస్కర్
    Tharun Bhascker: నేను అలాంటి సినిమా చేస్తే నిర్మాత హుస్సేన్ సాగర్‌లో ఈత కొట్టాల్సిందే.. నాకదే చివరి మూవీ: తరుణ్ భాస్కర్

    ఫార్ములా సినిమాలు నా వల్ల కాదు

    ఈ కాలంలో ప్రేక్షకుల అభిరుచి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు హిట్ అయిన మాస్ మసాలా ఫార్ములాలు ఇప్పుడు వర్కవుట్ కావడం లేదు. ఇదే విషయాన్ని తరుణ్ భాస్కర్ ప్రస్తావిస్తూ.. రొటీన్ సినిమాలపై తనకున్న అయిష్టాన్ని బయటపెట్టారు.

    "ఒక ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్, నాలుగు పాటలు, ఐదు ఫైట్లు ఉండే రెగ్యులర్ ఫార్ములా సినిమా గనుక నేను తీస్తే.. అది నా కెరీర్‌కే ఆఖరి ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. నేను మాత్రమే కాదు, నన్ను నమ్మి డబ్బులు పెట్టిన నిర్మాత కూడా భారీ కష్టాల్లో పడతారు" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

    సాధారణంగా దర్శకులు అడ్వాన్స్‌ల కోసం ఎగబడుతుంటారు, కానీ తరుణ్ శైలి వేరు. "అలాంటి మూస సినిమాల కోసం నేను అడ్వాన్సులు తీసుకోవడానికి అస్సలు ఇష్టపడను. ఒకవేళ అలాంటి సినిమా తీస్తే, నా నిర్మాత హుస్సేన్ సాగర్‌లో ఈత కొట్టాల్సి వస్తుంది (మునిగిపోతారు అని అర్థం)" అంటూ తనదైన శైలిలో చమత్కరించారు.

    లాజిక్‌తో కూడిన మాటలు.. నెటిజన్ల ప్రశంసలు

    తరుణ్ భాస్కర్ మాటలు వినడానికి కాస్త ఘాటుగా ఉన్నా, అందులో ఉన్న లాజిక్‌ను నెటిజన్లు మెచ్చుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం కంటెంట్ బాగుంటేనే సినిమాలు ఆడుతున్నాయి తప్ప, కేవలం స్టార్ పవర్ లేదా పాత చింతకాయ పచ్చడి లాంటి ఫార్ములాలతో నెట్టుకురావడం కష్టమని సినీ విశ్లేషకులు కూడా భావిస్తున్నారు. అందుకే తరుణ్ లాంటి దర్శకులు కొత్తదనం కోసం ప్రయత్నించడాన్ని అందరూ ఆహ్వానిస్తున్నారు.

    'ఈ నగరానికి ఏమైంది' సీక్వెల్‌పై కన్నేసిన ఫ్యాన్స్

    మరోవైపు తరుణ్ భాస్కర్ ప్రస్తుతం తన కల్ట్ క్లాసిక్ 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' చిత్రానికి సీక్వెల్ చేసే పనిలో ఉన్నారు. మొదటి భాగం ఫ్రెండ్‌షిప్ అండ్ ఆల్కహాల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.

    ఇప్పుడు పార్ట్-2 పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. వీటితో పాటు మే 1న రాబోతున్న 'గాయపడ్డ సింహం' సినిమాతో హీరోగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు. ఈ మధ్యే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: మూవీతో వచ్చినా అది అనుకున్న ఫలితం ఇవ్వలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే గాయపడ్డ సింహంపై తరుణ్ ఆశలు పెట్టుకున్నాడు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. తరుణ్ భాస్కర్ నటించిన తాజా చిత్రం ఏది?

    తరుణ్ భాస్కర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'గాయపడ్డ సింహం' చిత్రం మే 1వ తేదీన థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    2. కమర్షియల్ సినిమాల గురించి తరుణ్ భాస్కర్ ఏమన్నారు?

    పాటలు, ఫైట్లతో కూడిన రెగ్యులర్ ఫార్ములా సినిమాలు తీస్తే దర్శకుడితో పాటు నిర్మాత కూడా నష్టపోతారని, అందుకే తాను అలాంటి సినిమాలకు దూరమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    3. తరుణ్ భాస్కర్ డైరెక్షన్‌లో రాబోతున్న తదుపరి సినిమా ఏంటి?

    ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన సూపర్ హిట్ మూవీ 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' చిత్రానికి సీక్వెల్ రూపొందించే పనిలో తరుణ్ బిజీగా ఉన్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/Tharun Bhascker: నేను అలాంటి సినిమా చేస్తే నిర్మాత హుస్సేన్ సాగర్‌లో ఈత కొట్టాల్సిందే.. నాకదే చివరి మూవీ: తరుణ్ భాస్కర్
