OTT Trending: తలైవానా మజాకా-ప్రైమ్ వీడియోను ఏలుతున్న రజినీకాంత్- ట్రెండింగ్ నంబర్వన్గా జైలర్ 2-టాప్ 10లో మరో రెండు!
OTT Trending: బిగ్ స్క్రీన్లనే కాదు ఓటీటీలను సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ షేక్ చేస్తున్నారు. జైలర్ 2తో బాక్సాఫీస్ రికార్డులు తిరగరాసిన తలైవా.. ఇప్పుడుప్రైమ్ వీడియోలోనూ అదరగొడుతున్నారు. రీసెంట్ గా ఈ ఓటీటీలోకి వచ్చిన జైలర్ 2 మూవీ ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా నిలిచింది. టాప్ 10లో రజినీ మరో రెండు చిత్రాలున్నాయి.
OTT Trending: థియేటర్ అయినా, ఓటీటీ అయినా లేదా టీవీ అయినా.. తనకు తిరుగులేదని, తన స్వాగ్ కు ఎదురు లేదని సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ చాటుతూనే ఉన్నారు. ఇటీవల జైలర్ 2తో తన స్టామినాను చాటారు తలైవా. ఇప్పుడు ఓటీటీని కూడా షేక్ చేస్తున్నారు. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీలో రజినీకాంత్ మూడు సినిమాలు టాప్ 10లో ఉండటం విశేషం.
జైలర్ 2 ఓటీటీ
రజినీకాంత్ లేటెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘జైలర్ 2’. టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ గా రజినీకాంత్ స్టైల్, స్వాగ్, యాక్టింగ్ కు ఆడియన్స్ ఫిదా అయ్యారు. అందుకే ఈ మూవీ థియేటర్లో ఏకంగా రూ.800 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లతో దుమ్మ లేపింది. రీసెంట్ గా జైలర్ 2 మూవీ నవంబర్ 12న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో రిలీజైంది. ఇప్పుడా ఓటీటీలో ఈ చిత్రం నంబర్ వన్ గా ట్రెండ్ అవుతోంది.
జైలర్ కూడా ట్రెండింగ్
జైలర్ 2 ఓటీటీలో అదరగొడుతున్న నేపథ్యంలోనే దీని ఫస్ట్ పార్ట్ అయిన జైలర్ మూవీ కూడా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో సత్తాచాటుతోంది. జైలర్ సినిమానూ ఓటీటీ ఆడియన్స్ తెగ చూసేస్తున్నారు. దీంతో జైలర్ మూవీ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీ ట్రెండింగ్ లో ఏకంగా అయిదో ప్లేస్ కు దూసుకొచ్చింది.
జైలర్ సినిమా 2023 ఆగస్టు 10న థియేటర్లలో రిలీజైంది. అప్పుడీ చిత్రం కొత్త రికార్డులతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 7, 2023న ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. అంటే ఇప్పుడు మూడేళ్ల తర్వాత ఈ చిత్రం మరోసారి టాప్ 5 ఓటీటీ ట్రెండింగ్ లోకి రావడం విశేషమనే చెప్పాలి.
కూలీ సినిమా
ఇక రజినీకాంతో మరో బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ కూలీ కూడా ఈ సందర్భంగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో సంచలనం క్రియేట్ చేస్తోంది. లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన ఈ రివేంజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గతేడాది థియేటర్లను ఊపేసింది. ఇక అక్టోబర్ 9, 2025 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలోనూ తన జోరు కొనసాగించడం మొదలెట్టింది. ఇప్పుడీ చిత్రం అదే ఓటీటీ ట్రెండింగ్ లో 9వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
ట్రిపుల్ ధమాకా
ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో రజినీకాంత్ ట్రిపుల్ ధమాకా సాగుతోందని చెప్పొచ్చు. జైలర్ 2, జైలర్, కూలీ సినిమాలు టాప్ 10లో ట్రెండ్ కావడం తలైవా క్రేజ్ కు నిదర్శనం. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే రజినీ మూవీ ‘ధర్మన్’పైనా అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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