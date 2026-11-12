Jailer 2 OTT: ఓటీటీలో రిలీజైన బ్లాక్ బస్టర్ జైలర్ 2.. కానీ ఆడియన్స్ ఫుల్ డిసప్పాయింట్.. కారణం ఇదే.. థియేటర్లో ఇలా!
Jailer 2 OTT: ఓటీటీ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది. వరల్డ్ వైడ్ గా బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ జైలర్ 2 సినిమా ఓటీటీలో రిలీజైంది. ఇవాళ నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. కానీ ఓటీటీలో జైలర్ 2 మాత్రం ఆడియన్స్ ను డిసప్పాయింట్ చేసింది. కారణమేంటో చూసేయండి.
Jailer 2 OTT: రజినీకాంత్ స్వాగ్ ను, పవర్ ను మరోసారి ప్రపంచానికి చాటిన మూవీ జైలర్ 2. బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ జైలర్ కు సీక్వెల్ గా వచ్చిన ఈ జైలర్ 2.. ఫస్ట్ పార్ట్ కంటే ఇంకా గ్రాండ్ విక్టరీ సాధించింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులు బ్రేక్ చేసింది. ఈ సూపర్ డూపర్ హిట్ మూవీ ఇవాళ (నవంబర్ 12) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
జైలర్ 2 ఓటీటీ
రజినీకాంత్ హీరోగా నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ జైలర్ 2 ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ తెరకెక్కించిన ఈ క్రైమ్ రివేంజ్ థ్రిల్లర్ గురువారం నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా లెవల్లో తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
ఆడియన్స్ కు నిరాశ
జైలర్ 2 ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం ఆడియన్స్ ఎంతో ఎదురు చూశారు. రజినీకాంత్ స్వాగ్ ను ఇంట్లోని స్క్రీన్ పై చూద్దామని వెయిట్ చేశారు. అయితే ఓటీటీ లవర్స్ మాత్రం డిసప్పాయింట్ అయ్యారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అందుకు కారణం ఈ సినిమా రన్ టైమ్ అని చెప్పొచ్చు.
జైలర్ 2 మూవీ అన్ కట్ వర్షన్ ను ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తారనే ప్రచారం జోరుగా సాగింది. థియేటర్ వర్షన్ కంటే కూడా 30 నిమిషాల ఎక్స్ ట్రా ఫుటేజీని యాడ్ చేసి ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తారనే టాక్ వినిపించింది. కానీ చివరకు ఓటీటీలో మాత్రం అలాంటిదేమీ జరగలేదు. సేమ్ థియేటర్ వర్షన్ తో ఈ చిత్రం ఓటీటీలో రిలీజైంది.
రికార్డులు బ్రేక్
జైలర్ 2 మూవీలో టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ గా రజినీకాంత్ మరోసారి అదరగొట్టారు. అక్టోబర్ 15న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ రికార్డులు బ్రేక్ చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.830 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. తమిళనాడు, తెలంగాణ, కేరళ, కర్ణాటకతో పాటు ఓవర్సీస్ లోనూ అత్యధిక కలెక్షన్లు రాబట్టిన తమిళ సినిమాగా జైలర్ 2 నిలిచింది.
థియేటర్లో ఇలా
ఓటీటీలో వచ్చేసిన జైలర్ 2 థియేటర్లో కూడా బాగానే ఆడుతుంది. బుధవారం (నవంబర్ 11) ఈ సినిమాకు బుక్ మై షోలో 7 వేలకు పైగా టికెట్లు బుక్ అయ్యాయి. దీంతో ఈ మూవీ టోటల్ బుకింగ్స్ 1 కోటి 12 లక్షలకు చేరిందని తెలిసింది. జైలర్ 2 బుక్ మై షోలో కేవలం 12 రోజుల్లోనే ఒక కోటి టికెట్ అమ్మకాల రికార్డు సాధించింది. ఈ ఫీట్ సాధించిన ఫస్ట్ తమిళ మూవీ ఇదే.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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