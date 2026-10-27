Rajinikanth: ఒకరే ఒక్కరు తలైవా.. రజినీకాంత్ ఖాతాలో కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ హిట్.. 1000 కోట్ల దిశగా జైలర్ 2.. సక్సెస్ కారణాలు!
Rajinikanth: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటించిన 'జైలర్ 2' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సునామీ సృష్టిస్తోంది. కేవలం 11 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.710 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, తమిళ సినిమా చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది. 75 ఏళ్ల వయసులోనూ రజినీకాంత్ మేనియాకు ఇది నిదర్శనం.
Rajinikanth: అక్టోబర్ 15, 2026న విడుదలైన జైలర్ 2.. కోలీవుడ్ రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా, విడుదలైన 11 రోజుల్లోనే ఇండియాలో రూ.466 కోట్ల (గ్రాస్) కలెక్షన్లు రాబట్టింది. ఇక ఓవర్సీస్లో 25.6 మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేయడంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని కలెక్షన్లు ఏకంగా రూ.710 కోట్లను దాటేశాయి.
జైలర్ 2 రికార్డు
కోలీవుడ్ చరిత్రలో 700 కోట్ల మార్కును దాటిన తొలి సినిమాగా జైలర్ 2 సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. రజినీకాంత్ గత చిత్రం '2.0' (రూ.691 కోట్లు) నెలకొల్పిన ఎనిమిదేళ్ల పాత రికార్డును ఈ సినిమా బ్రేక్ చేసింది. 75 ఏళ్ల వయసులోనూ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రజినీకాంత్ డామినెన్స్ ఏ రేంజ్ లో ఉందనే విషయాన్ని జైలర్ 2 చాటి చెప్పింది.
రజినీకాంత్ దే ఆధిపత్యం
సాధారణంగా ఒక హీరో కెరీర్లో ఒకటి లేదా రెండు ఇండస్ట్రీ హిట్స్ ఉంటేనే గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. కానీ, రజినీకాంత్ రేంజ్ వేరు. 21వ శతాబ్దంలో తమిళ నాట వచ్చిన ప్రతి ఇండస్ట్రీ హిట్ రజినీకాంత్ ఖాతాలోదే కావడం విశేషం. 2005లో 'చంద్రముఖి' (రూ.80 కోట్లు), 2007లో 'శివాజీ' (రూ.146 కోట్లు), 2010లో 'రోబో - ఎంథిరన్' (రూ.292 కోట్లు), 2018లో '2.0', ఇప్పుడు 2026లో 'జైలర్ 2' (రూ.710 కోట్లు).. ఇలా వరుసగా తన రికార్డులను తానే తిరగరాసుకుంటూ ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నారు తలైవా.
జైలర్ 2 సక్సెస్ కారణాలు
- ముత్తువేల్ పాండియన్ స్వాగ్: రిటైర్డ్ జైలర్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా రజినీకాంత్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, ఆయన మార్క్ స్టైల్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు ప్రేక్షకులకు పూనకాలు తెప్పించాయి. పక్కా కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ కావడంతో థియేటర్లలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది.
- భారీ స్టార్ కాస్ట్: తొలి భాగానికి మించి ఈ సీక్వెల్లో మోహన్ లాల్, శివ రాజ్కుమార్, ఎస్.జె. సూర్య, విద్యా బాలన్, రమ్యకృష్ణ, బాలీవుడ్ నుంచి మిథున్ చక్రవర్తి, హృతిక్ రోషన్ వంటి స్టార్లు నటించడం సినిమాను పాన్ ఇండియా లెవల్లో నిలబెట్టింది.
- నెల్సన్ టేకింగ్ & అనిరుధ్ మ్యూజిక్: సీరియస్ యాక్షన్కు డార్క్ హ్యూమర్ను జోడించడంలో దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ మరోసారి సక్సెస్ అయ్యాడు. దీనికి తోడు అనిరుధ్ రవిచందర్ ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) సినిమాను వేరే లెవెల్కు తీసుకెళ్లింది.
- సీక్వెల్ పై ఉన్న అంచనాలు: సాధారణంగా రజినీకాంత్ సీక్వెల్స్కు అంగీకరించరు. కానీ 'జైలర్' కథకు ముగింపు లేకపోవడం, దానిపై ఉన్న అంచనాలను ఈ సినిమా ఏమాత్రం తగ్గకుండా అందుకోవడం భారీ వసూళ్లకు కారణమైంది.
1000 కోట్ల దిశగా
సాలిడ్ మౌత్ టాక్తో దూసుకెళ్తున్న జైలర్ 2 సినిమా రూ.1000 కోట్ల కలెక్షన్లు అందుకునే దిశగా పరుగులు పెడుతోంది. ఇప్పటికే రూ.700 కోట్ల క్లబ్ లో చేరింది. ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో ఆక్యుపెన్సీ ఇంకా భారీగానే నమోదు అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వెయ్యి కోట్ల రూపాయల క్లబ్ లో చేరడం కష్టమేమీ కాదనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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