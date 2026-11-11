Web Series OTT: ఈ వారం ఓటీటీలో చూడాల్సిన రెండు వెబ్ సిరీస్లు.. టైమ్ ట్రావెల్, రివేంజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. ఒకే ఓటీటీలో!
Web Series OTT: ఓటీటీ లవర్స్ వీకెండ్ ను మరింత ఎంటర్ టైనింగ్ గా మార్చేందుకు పాపులర్ ప్లాట్ ఫామ్ జియోహాట్స్టార్ రెండు సిరీస్ లతో రాబోతుంది. ఇందులో ఒకటి టైమ్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కగా.. ఇంకోటి క్రైమ్ రివేంజ్ థ్రిల్లర్ గా రూపొందింది. ఈ సిరీస్ లు ఎందుకు చూడాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Web Series OTT: జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) రెండు అదిరిపోయే వెబ్ సిరీస్లతో ఈ వారం ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేయనుంది. సరికొత్త టైమ్-ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్తో 'పుష్పక విమానం', క్రైమ్ అండ్ థ్రిల్లర్ అంశాలతో 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్: ఆఫ్టర్ డార్క్' వెబ్ సిరీస్లు ఓటీటీలో సందడి చేయబోతున్నాయి. ఈ వారం మీరు తప్పక చూడాల్సిన ఈ టాప్ 2 సిరీస్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
పుష్పక విమానం ఓటీటీ
గతంలోకి వెళ్లి మన తప్పులను సరిదిద్దుకునే అవకాశం వస్తే ఎలా ఉంటుంది? సరిగ్గా ఇదే ఆసక్తికరమైన కాన్సెప్ట్తో వస్తున్న సరికొత్త తెలుగు వెబ్ సిరీస్ 'పుష్పక విమానం' (Pushpaka Vimanam). హీరో సాయి రోనక్ 'పుష్పక్ రావు' అనే లీడ్ రోల్ లో నటిస్తున్న ఈ సిరీస్కు సతీష్ రెడ్డి మల్లిడి దర్శకత్వం వహించారు.
కథ ఏంటంటే
తన జీవితంలో జరిగిన రెండు పెద్ద తప్పులను తలుచుకుంటూ బాధపడే ఒక యువకుడు.. అనుకోకుండా పదేళ్లు వెనక్కి (టైమ్ ట్రావెల్) వెళ్తాడు. అక్కడ అతను చేసే కొన్ని మార్పుల వల్ల, మళ్లీ వర్తమానంలోకి వచ్చేసరికి అతని జీవితం ఎలాంటి ఊహించని మలుపులు తిరిగింది అనేది ఈ సిరీస్ ప్రధాన కథాంశం. నవంబర్ 12 నుంచి ఈ కామెడీ డ్రామా సిరీస్ జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2021లో ఆనంద్ దేవరకొండ హీరోగా వచ్చిన ‘పుష్పక విమానం’ సినిమాకి, ఈ ఓటీటీ సిరీస్ కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. కాబట్టి ఓ మంచి టైమ్ ట్రావెల్ సిరీస్ చూడాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ : ఆఫ్టర్ డార్క్
బాలీవుడ్ సక్సెస్ ఫుల్ ఫ్రాంచైజీ 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్' నుంచి వస్తున్న సరికొత్త స్పిన్-ఆఫ్ వెబ్ సిరీస్ 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్: ఆఫ్టర్ డార్క్' (Student Of The Year: After Dark). కరణ్ జోహార్ నిర్మాణంలో రీమా మాయ (రీమా సేన్గుప్తా) దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్ లో షనాయ కపూర్ ద్విపాత్రాభినయం చేస్తుండగా.. దివిక్ శర్మ, మాన్య గ్రోవర్ ఇతర ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
కథ ఏంటంటే
సెయింట్ థెరిస్సా కాలేజీలో అత్యంత పాపులర్ అయిన ఒక యువతి.. అకస్మాత్తుగా గడ్డకట్టిన సరస్సులో శవమై కనిపిస్తుంది. ఆ మరణం వెనుక ఉన్న మిస్టరీని, చీకటి కోణాలను ఛేదించేందుకు ఆమె కవల సోదరి చేసే పోరాటమే ఈ సిరీస్ కథ. సాధారణ యూత్ ఫుల్ డ్రామాగా కాకుండా, ఒక మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ గా ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు.
నవంబర్ 13 నుంచి జియోహాట్స్టార్ లో ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ జానర్లను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఇది కచ్చితంగా నచ్చుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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