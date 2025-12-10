ఓటీటీ ఆడియన్స్ కోసం అదిరిపోయే ఎంటర్ టైన్మెంట్ ను తెచ్చేస్తోంది పాపులర్ ప్లాట్ ఫామ్ జియోహాట్స్టార్. 2026లో స్ట్రీమింగ్ చేసే జియోహాట్స్టార్ స్పెషల్ సినిమాలు, సిరీస్ లు, షోల వివరాలను జియోహాట్స్టార్ ప్రకటించింది. జియోహాట్స్టార్ సౌత్ అన్ బౌండ్ పేరుతో నిర్వహించిన ఈవెంట్లో వచ్చే ఏడాది సౌత్ లో రాబోతున్న సినిమాలు, సిరీస్ లు, షోల టైటిల్స్ ను అనౌన్స్ చేసేసింది.
ఓటీటీలో సౌత్ సందడి
జియోహాట్స్టార్ ఇప్పుడు సౌత్ ఇండస్ట్రీపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టింది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో 2026లో వచ్చే తమ స్పెషల్ సినిమాలు, సిరీస్ లు, షోల లిస్ట్ ను మంగళవారం (డిసెంబర్ 9) రాత్రి ఈవెంట్లో ప్రకటించేసింది. ఇందుకోసం జియోహాట్స్టార్ సౌత్ అన్ బౌండ్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. దీనికి నాగార్జున, మోహన్ లాల్, విజయ్ సేతుపతి తదితర స్టార్లు హాజరయ్యారు. ఇక్కడ జియోహాట్స్టార్ రిలీజ్ చేసిన ఓటీటీ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ ల ఫుల్ లిస్ట్ ఉంది.
తెలుగు
బిగ్ బాస్ తెలుగు (షో)
మూడు లాంతర్లు
విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ
వరం
బ్యాచ్ మేట్స్
సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3
మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్
రోడీస్
విశాఖ
తమిళం
బిగ్ బాస్ తమిళం
గుడ్ వైఫ్ సీజన్ 2
ఎల్బీడబ్లూ
లక్కీ ది సూపర్ స్టార్
రీసార్ట్
హార్ట్ బీట్ సీజన్ 3
లింగం
లవ్ అల్వేస్
కాట్టన్
సెకండ్ లవ్
కెనత కానోమ్
మలయాళం
బిగ్ బాస్ మలయాళం
కేరళ క్రైమ్ ఫైల్స్ సీజన్ 3
కజిన్స్ అండ్ కల్యాణమ్స్
సీక్రెట్ స్టోరీస్: రోస్లిన్
అనాలి
1000 బేబీస్ సీజన్ 2
ఫార్మా
కామెడీ కుక్స్
కన్నడ
బిగ్ బాస్ కన్నడ
News/Entertainment/ఓటీటీలో ఎంటర్టైన్మెంట్ మోత-2026లో వచ్చే సౌత్ సినిమాలు, సిరీస్లు అనౌన్స్ చేసిన జియోహాట్స్టార్-ఓ లుక్కేయండి
News/Entertainment/ఓటీటీలో ఎంటర్టైన్మెంట్ మోత-2026లో వచ్చే సౌత్ సినిమాలు, సిరీస్లు అనౌన్స్ చేసిన జియోహాట్స్టార్-ఓ లుక్కేయండి