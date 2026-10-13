OTT Crime Thriller: పదేళ్ల పగ.. చెల్లెలి హంతకుడి కోసం వేట.. నెట్ఫ్లిక్స్లోకి తెలుగులో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్
OTT Crime Thriller: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లవర్స్ కు గుడ్ న్యూస్. నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి ఓ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ది ట్రాప్ అనే ఆ వెబ్ సిరీస్ తెలుగు సహా ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
OTT Crime Thriller: ఓటీటీ లవర్స్ని గూస్బంప్స్ తెప్పించే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్తో అలవాటు చేసిన నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఇప్పుడు మరో సరికొత్త మాస్టర్పీస్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. జర్మన్ భాషలో తెరకెక్కిన సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'ది ట్రాప్' (The Trap) ఈరోజు అంటే అక్టోబర్ 13 నుంచి డిజిటల్ స్క్రీన్పై స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. జర్మన్తో పాటు తెలుగు, తమిళ, హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ 6 ఎపిసోడ్ల మినీ వెబ్ సిరీస్ మొదటి ఎపిసోడ్ నుంచే ఆడియన్స్ను కట్టిపడేస్తోంది.
ప్రముఖ రచయిత్రి మెలానీ రాబే రాసిన బెస్ట్ సెల్లింగ్ నవల ఆధారంగా ఈ వెబ్ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు. సంచలన విజయం సాధించిన 'డియర్ చైల్డ్' (Dear Child) వెబ్ సిరీస్కు పనిచేసిన ఇసాబెల్ క్లీఫెల్డ్, టామ్ స్పీస్, ఫ్రెడ్రిచ్ ఓట్కర్ వంటి టాలెంటెడ్ క్రియేటర్ల టీమ్ దీన్ని రూపొందించడం విశేషం.
ది ట్రాప్ వెబ్ సిరీస్ విశేషాలు
వెబ్ సిరీస్ టైటిల్ : The Trap (Die Falle / ది ట్రాప్)
భాషలు : జర్మన్ (ఇంగ్లిష్, తెలుగు, తమిళం, హిందీ)
ఓటీటీ : Netflix (నెట్ఫ్లిక్స్)
ఎపిసోడ్లు : 6 ఎపిసోడ్లు
జానర్ : సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ / మర్డర్ మిస్టరీ
నటీనటులు : ఫ్రెడ్రిక్ బెచ్, హన్స్ లో, అలెగ్జాండర్ షూబర్ట్
ది ట్రాప్ స్టోరీ ఏంటంటే?
తన కళ్ల ముందే జరిగిన చెల్లెలి హత్యను చూసి తట్టుకోలేకపోయిన ప్రఖ్యాత రచయిత్రి లీసా కొన్రాడ్ (ఫ్రీడరికే బెక్ట్) దాదాపు పదేళ్లుగా ఎవరికీ కనిపించకుండా ఒంటరి జీవితం గడుపుతుంటుంది. అప్పట్లో దొరకని హంతకుడు ఎట్టకేలకు ఒక టెలివిజన్ బ్రాడ్కాస్ట్లో ఆమె కంట పడతాడు. ఇక అక్కడి నుంచి ఆమె ప్రశాంత జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది.
ఆ కిల్లర్ను పట్టుకోవడానికి, అసలు నిజం బయటపెట్టడానికి లీసా తన ప్రాణాలనే పణంగా పెట్టి ఒక డేంజరస్ ప్లాన్ వేస్తుంది. ఆమె వేసిన ఆ ఉచ్చులోకి హంతకుడు ఎలా చిక్కాడు? ఆ తర్వాత జరిగే ఊహించని పరిణామాలు ఏంటి అనేదే ఈ సిరీస్ మెయిన్ ప్లాట్.
ది ట్రాప్ నటీనటులు, టెక్నికల్ వాల్యూస్
ది ట్రాప్ వెబ్ సిరీస్ లో ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఫ్రెడ్రిక్ బెచ్ (Friederike Becht) తన అద్భుతమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్తో లీసా పాత్రకు ప్రాణం పోశారు. మానసిక క్షోభ అనుభవించే ఒక రచయిత్రిగా ఆమె పడిన కష్టం స్క్రీన్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇక హన్స్ లో (Hans Löw), అలెగ్జాండర్ షుబర్ట్ తమ పాత్రలతో కథను మరింత గ్రిప్పింగ్గా నడిపించారు.
ఈ వెబ్ సిరీస్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, సినిమాటోగ్రఫీ ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. డార్క్ టోన్లో సాగే విజువల్స్, ప్రేక్షకులలో ఉత్కంఠను రేకెత్తించే సీన్లు ప్రతి నిమిషం టెన్షన్ను క్రియేట్ చేస్తాయి. క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, సస్పెన్స్ డ్రామాలను ఇష్టపడేవాళ్లకు ఈ వీకెండ్లో 'ది ట్రాప్' ఒక పర్ఫెక్ట్ బింజ్ వాచ్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More