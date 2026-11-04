Gunde Ninda Gudi Gantalu Today Episode: చింతీ గొంతు పట్టుకొని తరిమిన ప్రభావతి.. ఇంటిని కాపాడిన శృతి.. కొడుకుకోడళ్ల పంతం
Gunde Ninda Gudi Gantalu Serial November 4th Episode: గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ నవంబర్ 4 ఎపిసోడ్ లో ఇంటిని శృతి కాపాడుతుంది. ఆ ఇంటి కోసం వచ్చిన చింతామణిని ప్రభావతి మెడ పట్టి బయటకు గెంటేస్తుంది. ఆరు నెలల్లో రూ.50 లక్షల కోసం కొడుకులు, కోడళ్లు ప్లాన్ చేస్తారు.
Gunde Ninda Gudi Gantalu Serial Today Episode: స్టార్ మా సీరియల్ గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఇంటి కోసం సత్యం ఫ్యామిలీ అంతా ఒక్కటవుతుంది. తమ ఇంటిపై కన్నేసి ఒకరు, అదే అదునుగా కాళ్లు పట్టించుకోవడానికి మరొకరు రాగా.. వాళ్లను తరిమేస్తారు. ఇంట్లో చిన్నదైనా కూడా సమయానికి కోర్టు ఆర్డర్ తో ఇంటిని తాత్కాలికంగా కాపాడుతుంది శృతి.
మనోజ్కు బాలు, ప్రభావతికి సత్యం క్లాస్..
మనోజ్ కారణంగా ఇల్లు కోల్పోయే పరిస్థితి రావడంతో బాలు అతనికి క్లాస్ పీకుతాడు. తన విధి వక్రించిందని మనోజ్ అంటాడు. దీంతో బాలు మరింత రెచ్చిపోతాడు. వాడికేదీ కలిసి రావడం లేదంటూ ప్రభావతి వెనకేసుకొస్తుంది. సత్యం జోక్యం చేసుకుంటూ ప్రభావతికి క్లాస్ పీకుతాడు. బాలు ఎందుకు నోరు మూయాలి.. వాడు అడిగే ప్రశ్నల్లో నిజం లేదా.. ఇవే ప్రశ్నలు నీ అంతరాత్మ నిన్ను ప్రశ్నించడం లేదా అని నిలదీస్తాడు. ఈ ఇల్లు పోతే ఎక్కడికెళ్లాలి అని సత్యం బాధపడతాడు.
విల్లా కొని ఉంటే అందులో నీకు ఓ గది ఇచ్చేవాడికి కదా నాన్న అని మనోజ్ అనడంతో చెప్పు తెగుద్ది అని బాలు అంటాడు. 3 కోట్ల విల్లాకు 30 లక్షలు ఇచ్చి అది కొని ఉంటే నాన్నకు గది ఇచ్చేవాడనంటావా అని క్లాస్ పీకుతాడు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కోసం సత్యం అడుగుతాడు. మీనా వల్లే చింతామణి రెచ్చిపోతోందని ప్రభావతి ఆ నిందను కూడా మీనా మీదికే నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది. వాళ్లింటికి వెళ్లి డబ్బు దోచుకొచ్చిందని అనడంతో అత్తకు మీనా క్లాస్ పీకుతుంది. మన డబ్బే తీసుకొచ్చాం.. వాళ్ల డబ్బు రూపాయి కూడా ముట్టలేదని అంటుంది.
కాళ్లు పట్టుకోవాలన్న మనోజ్.. ఎడాపెడా బాదేసిన బాలు, మీనా
అవన్నీ తర్వాత ఇప్పుడీ సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటని సత్యం అడుగుతాడు. శోభ కాళ్లు బాలు పట్టుకోవడమే దీనికి పరిష్కారం అని మనోజ్ అంటాడు. దీంతో బాలు లాగి పెట్టి మనోజ్ ను కొడతాడు. అటు మీనా కూడా చెలరేగిపోతుంది. నువ్వు కడుపుకు అన్నమే తింటున్నావా.. నీకు నేను రోజూ అదే కదా వండి పెడుతున్నాను.. నీ స్వార్థం కోసం ఎవరివో కాళ్లను మా ఆయనను పట్టుకోమనడానికి సిగ్గు లేదా అని మీనా తిడుతుంది.
నువ్వే ఈ పరిస్థితి తీసుకొచ్చి.. ఇప్పుడు మా ఆయనను ఏ గాడిద కాళ్లో పట్టుకోవాలంటావా అని నిలదీస్తుంది. అయినా నువ్వు చేసిన తప్పుకు బాలుగాడు ఎందుకు కాళ్లు పట్టుకుంటాడంటూ ప్రభావతి సపోర్ట్ చేస్తుంది.
సత్యం ఎమోషనల్.. ఇల్లు ఖాళీ చేయాలంటూ నోటీసు.. మనోజ్కు ప్రభావతి క్లాస్
ఆ తర్వాత సత్యం ఎమోషనల్ అవుతాడు. ఈ ఇంటితో ఎంతో అనుబంధం ఉంది.. ఇది ఇటుకలు, సిమెంట్ తో కట్టిన ఇల్లు కాదు.. ఎన్నో జ్ఙాపకాలు ఉన్నాయి.. పిల్లలు ఇక్కడే పుట్టి పెరిగారు.. ఇప్పుడీ ఇల్లు వదిలి ఎక్కడికెళ్లాలి అని సత్యం కంటతడి పెడతాడు. ఏ చెట్టు కిందో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అని సత్యం అంటాడు.
తాను ఉండగా మీకు ఆ పరిస్థితి రానివ్వనని బాలు భరోసా ఇస్తాడు. దీంతో మనోజ్ కు ప్రభావతి క్లాస్ పీకుతుంది. దీనంతటితో సంబంధం లేని బాలు గాడు మీకోసం ఏదైనా చేస్తానని మాట ఇస్తుంటే.. ఇదంతా చేసిన నువ్వు ఏమీ మాట్లాడవేంట్రా.. నువ్వు ఇక మారవా అని మనోజ్ ను తిడుతుంది. కానీ అతడు మాత్రం ఏమీ మాట్లాడకుండా అలా ఉండిపోతాడు.
అప్పుడే ఓ కానిస్టేబుల్ కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చి వెళ్తాడు. రూ.50 లక్షలు ఇవ్వడమో, ఇల్లు ఖాళీ చేయడమో చేయాలని అందులో ఉన్నట్లు రవి చెబుతాడు. దీంతో సత్యం మరింత ఎమోషనల్ అవుతాడు. ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు.. వాళ్లే ఏదో ఒకటి చేస్తారని ప్రభావతి అంటుంది. చేసింది వాడైతే మేమెందుకు భరించాలి.. అవసరమైతే ఫర్నీచర్ షాపు అమ్మేయమని రవి ఎదురు తిరుగుతాడు.
చెక్కుతో వచ్చిన శోభ.. ఇల్లు నిలబెడతానంటూ.. బలిసి కొట్టుకుంటున్నావన్న మీనా
అప్పుడే శోభ చెక్కుతో ఇంటికి వస్తుంది. చెక్కు తెచ్చారా అని బాలు అడుగుతాడు.. నా కాళ్లు కూడా తెచ్చానని శోభ అంటుంది. ఈసారి మా డబ్బుడమ్మ తల్లివి అని కూడా చూడను.. కాళ్లు విరగ్గొట్టి పంపిస్తాను అని బాలు అంటాడు. తాను ఇంటిని నిలబెడతానని, ఈ అగ్గిపెట్టెలాంటి ఇంట్లో మీరంతా అగ్గిపుల్లల్లా కలిసి ఉండొచ్చని అంటుంది.
దీంతో మీనా రెచ్చిపోతుంది. మొగుడు సంపాదించిన సొమ్ముతో రోడ్లమీద పడి తిరుగుతూ.. బాగా తిని అడ్డంగా బలిసి కొట్టుకుంటున్నావ్.. మంచి మర్యాద లేకుండా మాట్లాడే ఇలాంటి ఆడవాళ్లను పలానా దానిని తరిమినట్లు తరమడానికి మా పూల బ్యాచ్ ను పిలుస్తాను.. అని మీనా అంటుంది.
చింతామణి ఎంట్రీ..
ఇంతలో చింతామణి వస్తుంది. ఇంకా అందరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారేంటి.. ఇల్లు ఖాళీ చేయాలని కోర్డు ఆర్డర్ వచ్చింది కదా అని అంటుంది. నాతో పోటీ పడే దమ్ము లేక ఇలా చేస్తున్నదని చింతామణిని మీనా తిడుతుంది. మీ అందరినీ మీ ఇంట్లో నుంచే తరిమేస్తున్నాను దీన్నేమంటారు అని చింతామణి అడుగుతంది. వీళ్లను తరిమేస్తే నా కూతురు, అల్లుడిని నా ఇంటికి తీసుకెళ్తానని శోభ అంటుంది. మాతో కలిసి శృతి చెట్టు కింద అయినా ఉండటానికి రెడీ అయింది కానీ మీ ఇంటికి రాదు అని బాలు అంటాడు. ఇంతకీ శృతి ఎక్కడ అని అందరూ వెతుకుతారు.
స్టే ఆర్డర్తో వచ్చిన శృతి.. ఇల్లుని కాపాడి..
ఇంతలో శృతి వస్తుంది. తన కోసమే వెతుకుతున్నారా అని అడుగుతుంది. తాను కోర్టు నుంచి స్టే ఆర్డర్ తీసుకొచ్చానని, ముందు నువ్వు, నీ చెంచా ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్లండి అని చింతామణితో అంటుంది. ఆ స్టే ఆర్డర్ ను చూసి చింతామణి అసిస్టెంట్.. ఆరు నెలల పాటు ఇంటి జోలికి రావద్దని, వస్తే జైల్లో వేస్తారని ఉందని చెబుతాడు. అది విని ఇంట్లో వాళ్లంతా సంతోషిస్తారు. శృతికి రోహిణి, మీనా, బాలు, సత్యం, ప్రభావతి థ్యాంక్స్ చెబుతారు. తాను ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడతాను తప్ప అందరికీ కష్టం వస్తే ఎలా తప్పించుకుంటానని అంటుంది.
చింతీ గొంతు పట్టుకొని గెంటేసిన ప్రభావతి
ఆ తర్వాత చింతామణి దగ్గరికి వస్తుంది ప్రభావతి. ఆమె గొంతు పట్టుకొని వార్నింగ్ ఇస్తుంది. విన్నావు కదా.. ఆరు నెలల వరకు ఈ చుట్టు పక్కల కనిపించొద్దు అని అంటుంది. వెంటనే వెళ్లిపోవాలని చెబుతుంది. దీంతో చింతామణి, ఆమె అసిస్టెంట్ వెళ్లిపోతారు. తన తల్లిని చూసిన శృతి ఈవిడ ఎందుకు వచ్చింది అని అడుగుతుంది. కాళ్లు పట్టించుకోవడానికి అని బాలు చెబుతాడు. ఆ అవసరం లేదు.. ముందు మర్యాదగా వెళ్లిపో అని శృతి అనడంతో శోభ అవమాన భారంతో వెళ్లిపోతుంది. కోర్టు స్టే ఆర్డర్ ను మీ దగ్గరే పెట్టుకోండంటూ సత్యానికి ఇస్తుంది శృతి.
సత్యం, ప్రభావతి ఎమోషనల్.. కొడుకుకోడళ్ల పంతం
ఆ తర్వాత కోర్టు నోటీసు చూస్తూ సత్యం ఎమోషనల్ అవుతాడు. ఇప్పటికి గండం నుంచి గట్టెక్కాం కానీ ఆరు నెలల్లో రూ.50 లక్షలు ఎక్కడి నుంచి తెస్తామని సత్యం ఎమోషనల్ అవుతాడు. అటు ప్రభావతి కూడా సత్యం భుజంపై పడుకొని బాధపడుతుంది.
అది చూసిన బాలు ఎలాగైనా ఇంటిని కాపాడుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. ముగ్గురు కొడుకులు, కోడళ్లు ఇంటిపైకి వెళ్లి దాని గురించి మాట్లాడుకుంటారు. అందరం ఒక్కటిగా ఉండి ఈ గండం నుంచి గట్టెక్కాలని నిర్ణయించుకుంటారు. అక్కడితో గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More