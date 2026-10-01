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Gunde Ninda Gudi Gantalu Today Episode: మనోజ్, రోహిణికి విడాకులు.. మీనా స్పెషల్ డిష్‌కు పర్ఫెక్ట్ పార్థు ఫిదా.. గిఫ్ట్..

Gunde Ninda Gudi Gantalu Serial October 1st Episode: గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ అక్టోబర్ 1 ఎపిసోడ్ లో మీనా చేసిన స్పెషల్ డిష్ రవి, శృతిని కాపాడటమే కాదు పర్ఫెక్ట్ పార్థుని ఫిదా చేస్తుంది. అటు మనోజ్, రోహిణికి విడాకులు ఇచ్చే ప్లాన్ చేస్తుంది ప్రభావతి.

Published on: Oct 1, 2026, 07:22:56 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Gunde Ninda Gudi Gantalu Serial Today Episode: స్టార్ మా సీరియల్ గుండె నిండా గుడి గంటలు ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో మీనా మరో మెట్టు పైకి ఎక్కుతుంది. తన పూల వ్యాపారమే కాదు.. రెస్టారెంట్ లోనూ తన టాలెంట్ చూపిస్తుంది. దీంతో ఆమెకు ఓ గోల్డ్ రింగ్ గిఫ్ట్ గా వస్తుంది. అటు రోహిణి కష్టాలు మరింత ఎక్కువవుతాయి.

Gunde Ninda Gudi Gantalu Today Episode: మనోజ్, రోహిణికి విడాకులు.. మీనా స్పెషల్ డిష్‌కు పర్ఫెక్ట్ పార్థు ఫిదా.. గిఫ్ట్..
Gunde Ninda Gudi Gantalu Today Episode: మనోజ్, రోహిణికి విడాకులు.. మీనా స్పెషల్ డిష్‌కు పర్ఫెక్ట్ పార్థు ఫిదా.. గిఫ్ట్..

రవి, శృతికి పర్ఫెక్ట్ పార్థు క్లాస్.. రెస్టారెంట్‌లో ఓవరాక్షన్

రవి, శృతి రెస్టారెంట్ కు వచ్చిన పర్ఫెక్ట్ పార్థు వచ్చీ రాగానే ఓవరాక్షన్ చేసే సీన్ సీరియల్ గురువారం (అక్టోబర్ 1) మొదలైంది. రవి, శృతికి టైమ్ గురించి క్లాస్ పీకుతాడు. టైమ్ చాలా ముఖ్యం.. నాకు డిష్ చేసే వాళ్లు తప్ప మిగిలిన వాళ్లందరూ పని చూసుకోండి.. కస్టమర్ కు మంచి డిష్ చేయడమే కాదు.. ఎంత టైమ్ లో చేస్తున్నారన్నది కూడా ముఖ్యమే.. నేను టైమ్ చాలా విలువ ఇస్తాను అంటూ క్లాస్ పీకుతాడు. ఆ తర్వాత రెస్టారెంట్ లో హడావిడి చేస్తాడు.

అటు రవి, శృతి లోనికి వెళ్లి ఏం డిష్ చేయాలో అర్థం కాక తలపట్టుకుంటారు. ఏదో ఒకటి చేసి తీసుకు రండి.. నేను అతనికి కంపెనీ ఇవ్వాలి.. ఏమాత్రం నెగటివ్ రివ్యూ ఇచ్చినా మన పనైపోయినట్లే అని నీతూ చెప్పి వెళ్తుంది.

మీనా స్పెషల్ డిష్ గులాబీ గుల్ఖండ్.. ఫిదా అయిపోయిన పార్థు

ఈ హడావిడి చూసిన మీనాకు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు. లోనికి వెళ్లి అతనికి వేగంగా రెడీ అయ్యే డిష్ కావాలి అంతే కాదు.. నేను గులాబీలతో ఓ డిష్ చేస్తాను అని ప్రిపరేషన్ మొదలు పెడుతుంది. అందరూ తలా ఓ చేయి వేస్తారు. అప్పటికే తాను తీసుకొచ్చిన స్వీటులో గులాబీలను యాడ్ చేస్తుంది. పది నిమిషాల్లోనే డిష్ రెడీ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఆ స్వీటును అందంగా గార్నిష్ కూడా చేస్తుంది. రవి, శృతి వెళ్లి పార్థుకు దానిని ఇస్తారు. ఆ స్వీటు తిని పార్థు ఫిదా అయిపోతాడు.

దీని పేరేంటి అని అడిగితే.. ఎవరూ చెప్పరు. అప్పుడే మీనా వచ్చి దీనిని గులాబీ గుల్ఖండ్ అంటారు.. ఇది తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచి జరుగుతుంది.. కడుపు కూడా శుభ్రమవుతుంది.. జీర్ణ వ్యవస్థ బాగుంటుంది అని చెబుతుంది. అది విన్న పార్థు మరింత ఫిదా అవుతాడు. ఫాస్ట్ గా డిష్ చేయడమే కాదు దానివల్ల కలిగే లాభాలను కూడా చెప్పే వాళ్లు మీ రెస్టారెంట్ లో ఉన్నారు.. అందుకే మీకు 9.5 రేటింగ్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పి పార్థు వెళ్లిపోతాడు. ఆ తర్వాత మీనా కూడా వెళ్లిపోతుంది. రెస్టారెంట్ పరువు కాపాడిన రవి, శృతికి కొంత డబ్బును నీతూ గిఫ్ట్ గా ఇస్తుంది.

మీనాపై శృతి, రవి పొగడ్తలు.. గోల్డ్ రింగ్ గిఫ్ట్.. కుళ్లావతి ఈర్ష్య

ఇంటికి రాగానే మీనా, బాలు ఎక్కడ అంటూ రవి, శృతి అడుగుతారు. హాల్లోనే ఉన్న మనోజ్, రోహిణి, ప్రభావతిలను పట్టించుకోరు. మీనా, బాలు రాగానే రవి, శృతి జరిగిన విషయం చెబుతారు. మీనాను ఆకాశానికెత్తుతారు. పూల వ్యాపారమే కాదు.. రెస్టారెంట్ లోనూ నీ ప్రతిభ చూపించావా అని సత్యం అంటాడు. ఆమె మల్టీ టాలెంటెడ్ అని శృతి అంటే.. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అని రవి తెలుగులో మెచ్చుకుంటాడు.

ప్రభావతి కుళ్లుకుంటుంటే.. కుళ్లావతి, ఈర్ష్యావతి, కుట్రావతి అంటూ బాలు తల్లిని తిట్టడం మొదలు పెడతాడు. మీనా అతన్ని ఆపుతుంది. నీతూ డబ్బు ఇచ్చిందని, అది మీనాకే చెందాలన్న ఉద్దేశంతో ఓ రింగ్ తీసుకొచ్చామని రవి, శృతి ఇస్తారు. బాలుతో ఆమెకు రింగు తొడిగిస్తారు. అందరూ చప్పట్లు కొడితే మనోజ్, ప్రభావతి మాత్రం కుళ్లుకుంటారు.

ఇంటిపై అన్నదమ్ముల సిట్టింగ్.. మనోజ్‌కు క్లాస్

ఆ తర్వాత ఇంటిపై అన్నదమ్ములు సిట్టింగ్ ప్లాన్ చేస్తారు. రవి, మనోజ్ కోసం బాలు బీర్లు తీసుకొస్తాడు. ముగ్గురూ తాగడం మొదలుపెడతారు. అప్పుడే మీనాకు అమ్మ ముందే ఎందుకు రింగు ఇచ్చావు.. ఇప్పుడు ఆమె రోహిణిని మరింత అసహ్యించుకుంటుంది అని రవితో మనోజ్ అంటాడు. దీంతో రవి, బాలు ఇద్దరూ కలిసి మనోజ్ కు క్లాస్ పీకుతాడు.

నువ్వు ఎలాంటి వాడివైనా రోహిణి నిన్ను భరిస్తోంది.. ఎంతో ప్రేమిస్తోంది.. జీవితాంతం నీతో కలిసి ఉండేది ఆమెనే.. అందుకే నువ్వే అమ్మతో మాట్లాడి ఇద్దరినీ కలిపే ప్రయత్నం చేయు అని చెబుతారు. నేనేం చెప్పినా అమ్మ వినడం లేదు.. కనీసం రోహిణిని చూడనివ్వడం లేదు.. ఇటు పెళ్లాం.. అటు తల్లి మధ్యలో నలిగిపోతున్నాను అని మనోజ్ తన బాధ చెప్పుకుంటాడు. అమ్మతో మాట్లాడటానికి మరో బీరు ఎక్కువగా తాగితే.. ఇప్పుడు తాగి మాట్లాడొద్దు తర్వాత మాట్లాడు అని రవి అంటాడు.

మీనా, శృతితో బాధ చెప్పుకున్న రోహిణి

ఇటు కింద కిచెన్ లో శృతి, మీనా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే రోహిణి వస్తుంది. ఒక్కసారి పొరపాటు చేస్తే అత్తయ్య నన్ను ఇంతలా హింసిస్తోంది అని బాధ చెప్పుకుంటుంది. ఒక్కసారి, పొరపాటా అని శృతి అంటే.. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా అనుకో అని రోహిణి అంటుంది. ఆంటీ ఇంకా నిన్ను హింసించడం లేదు.. మరొకరు అయితేనా అని శృతి తనదైన స్టైల్లో క్లాస్ పీకడంతో రోహిణి బిక్కమొహం వేస్తుంది.

మనోజ్, రోహిణి రొమాన్స్.. ప్రభావతి విడాకుల ప్లాన్

ఆ తర్వాత మనోజ్, రోహిణి గదిలో బెడ్ పై ఒకరిపై ఒకరు పడటం చూసి ప్రభావతి షాక్ తింటుంది. వాళ్ల రొమాన్స్ చూసి తట్టుకోలేకపోతుంది. కామాక్షి దగ్గరికి వెళ్లి మనోజ్, రోహిణికి విడాకులు ఇప్పిద్దామనుకుంటున్నానని, మనోజ్ కు ఓ కోటీశ్వరురాలిని తీసుకొస్తానని అంటుంది. అయితే అప్పటికే కామాక్షి ఇంట్లో ఉన్న రోహిణి బెడ్ రూమ్ లో దాక్కొని ఇదంతా వింటుంది. అక్కడితో గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Gunde Ninda Gudi Gantalu Today Episode: మనోజ్, రోహిణికి విడాకులు.. మీనా స్పెషల్ డిష్‌కు పర్ఫెక్ట్ పార్థు ఫిదా.. గిఫ్ట్..
Home/Entertainment/Gunde Ninda Gudi Gantalu Today Episode: మనోజ్, రోహిణికి విడాకులు.. మీనా స్పెషల్ డిష్‌కు పర్ఫెక్ట్ పార్థు ఫిదా.. గిఫ్ట్..
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