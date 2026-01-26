గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: ప్రభావతి, మనోజ్లను వణికించిన శృతి, మీనా.. రోహిణి వల్ల జాబ్ పోగొట్టుకున్న సుమతి
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ సోమవారం (జనవరి 26) ఎపిసోడ్ లో రోహిణి తన నటనతో మీనా, బాలులను డిఫెన్స్ లో పడేస్తుంది. అటు ప్రభావతి, మనోజ్లను బుట్టలో వేసుకుంటుంది. అంతేకాదు సుమతి జాబ్ కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడగా.. ప్రభావతి, మనోజ్లను శృతి భయపెడుతుంది.
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు అంటే 605వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తిగా సాగింది. దొరికిపోతుందనుకున్న రోహిణి.. చివరికి మీనాను టార్గెట్ చేస్తుంది. అటు సుమతి జాబ్ కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అయితే ఎపిసోడ్ చివర్లో ప్రభావతి, మనోజ్ లను లక్ష్యంగా చేసుకొని శృతి, మీనా భయపెట్టడం నవ్వులు తెప్పించింది.
మీనాకు బాలు, సత్యం సపోర్ట్
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ సోమవారం (జనవరి 26) ఎపిసోడ్ మీనాను ప్రభావతి, రోహిణి లక్ష్యంగా చేసుకొని తిట్టే సీన్ తో మొదలవుతుంది. అయితే ఆమెకు మద్దతుగా బాలు, సత్యం నిలుస్తారు. మీనా చేసిన తప్పేంటి? ఉన్న నిజమే కదా చెప్పింది అని బాలు అంటాడు.
అలా చూస్తే ఈ ఇంట్లో తప్పు చేయంది ఎవరు.. మనోజ్ గాడు నా రూ.40 లక్షలు ముంచాడు.. నువ్వు ఇల్లు తాకట్టు పెట్టి రోహిణికి పార్లర్ పెట్టించావు.. రవిగాడు లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నాడు అంటూ సత్యం కూడా ప్రభావతిని నిందిస్తాడు. రోహిణి, ప్రభావతి, మనోజ్ నానా మాటలు అనడంతో మీనా ఏడుస్తుంది.
నిగ్గు తేలుస్తానన్న బాలు.. వణికిపోయిన రోహిణి
ఎవరి దారిన వాళ్లు వెళ్లిపోయిన తర్వాత మీనాను బాలు ఓదారుస్తాడు. ఈ విషయం తనకు ముందుగా చెప్పి ఉంటే ఇలా జరిగి ఉండేది కాదు కదా అని అంటాడు. రోహిణి ఏదో నాటకం ఆడినట్లు సందేహిస్తాడు. మా అమ్మ, మనోజ్ గాడు అడిగినప్పుడు వణికిపోయిందని, తర్వాత ఏదో నోటికి వచ్చిన కథ చెప్పిందని అంటాడు. అయినా ఈ ఇంట్లో ఏ రహస్యం ఎక్కువ రోజులు ఆగదని, ఆ నిజమేంటో తాను నిగ్గు తేలుస్తానని చెబుతాడు. అది విన్న రోహిణి భయంతో వణికిపోతుంది.
వేరు కాపురం పెడతామన్న రోహిణి
తన మీద వాళ్లకు ఇంకా అనుమానం పోలేదు.. ఏదైనా చేయాలని అనుకొని వెంటనే ప్రభావతి దగ్గరికి వెళ్తుంది రోహిణి. తల్లి ప్రేమ లేక, తండ్రి దూరమై అల్లాడుతున్న తనను తల్లి కంటే ఎక్కువగా చూసుకున్నారంటూ ప్రభావతిని బుట్టలో వేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ ఇంట్లో తాను ఉండలేకపోతున్నానని, అందరూ తమనే టార్గెట్ చేస్తున్నారని మొసలి కన్నీరు కారుస్తుంది.
దీంతో ప్రభావతి పూర్తిగా కరిగిపోతుంది. తాము వేరు కాపురం పెడతామని అనడంతో మీరు ఎందుకు వెళ్తారు.. ఆ పూలమ్ముకునేదాన్నే ఇంట్లో నుంచి పంపేస్తానని ప్రభావతి అంటుంది. నువ్వు, మనోజ్, రవి, శృతిలో ఇంట్లో ఉండాలని స్పష్టం చేస్తుంది. మీనా సంగతి తాను చూసుకుంటానని రోహిణికి నచ్చజెప్పి పంపిస్తుంది.
ఎమోషనల్ అయిన మనోజ్
ఇటు రోహిణి దగ్గరికి వెళ్లిన మనోజ్ ఎమోషనల్ అవుతాడు. వేరు కాపురం పెడదామని అన్నావట.. అమ్మ చెప్పింది.. కానీ అమ్మను వదిలి నేను ఉండలేను అని అంటాడు. అంతేకాదు అబార్షన్ కాకపోయి ఉంటే ఇప్పుడు ఎన్నో నెల అయి ఉండేది.. ఒకవేళ అబార్షన్ కాకపోయి ఉంటే ఇప్పుడు శ్రీమంతం చేసేవాళ్లం.. పుట్టబోయే బిడ్డకు పేరు కోసం ఆలోచించేవాళ్లం.. ఊయల కొనేవాళ్లం అంటూ మనోజ్ బాగా ఎమోషనల్ అవుతాడు. దీంతో రోహిణి అతన్ని హత్తుకొని నీకు చాలా అబద్ధాలు చెబుతున్నాను.. నన్ను క్షమించి మనోజ్ అని మనసులో అనుకుంటుంది.
సుమతికి డాక్టర్ చీవాట్లు
ఇటు సుమతిని కలవడానికి వెళ్తుంది మీనా. ఇంట్లో జరిగిన విషయం చెప్పి బాధపడుతుంది. ఇక రోహిణి జోలికి వెళ్లొద్దని అంటుంది. అప్పుడే సుమతిని డాక్టర్ పిలుస్తుంది. రోహిణి గురించి ఆరా తీసినందుకు చీవాట్లు పెడుతుంది. ఆమె హాస్పిటల్ కు ఫోన్ చేసి అడిగిందని, ఇక ఇక్కడి రానని చెప్పిందని, నీ వల్ల ఓ పేషెంట్ దూరమైందని డాక్టర్ అంటుంది. నిన్ను ఉద్యోగంలో నుంచి తీసుస్తున్ననని అంటుంది. దీంతో సుమతి ఏడుస్తూ డాక్టర్ కాళ్లావేళ్లా పడుతుంది. తన ఉద్యోగం పోతే తన తల్లి తట్టుకోలేదని చెబుతుంది. అయినా డాక్టర్ మనసు మారదు.
ఇటు రాత్రి సమయంలో మీనాకు హారర్ సినిమా చూపిస్తుంటుంది శృతి. అదే సమయంలో ప్రభావతి వచ్చి లైట్ వేయడంతో అమ్మో దెయ్యం అంటూ మీనా ఉలిక్కి పడుతుంది. ప్రభావతి తిడుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రభావతిని భయపెట్టాలని శృతి డిసైడవుతుంది. తన మిమిక్రీ టాలెంట్ తో ప్రభావతితోపాటు మీనాను కూడా వణికిస్తుంది. అక్కడితో గుండె నిండా గుడి గంటలు ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.