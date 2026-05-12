గుండెనిండా గుడిగంటలు: గుణతో రోహిణికి ఉన్న సంబంధం కనిపెట్టేసిన మీనా.. నిగ్గు తేల్చే పనిలో బాలు.. పూర్తిగా ఇరుక్కుపోయి..
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో రోహిణి నిండా మునిగిపోయే మరో ఘటన జరగబోతోంది. ఆమెకు, గుణకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మీనా తెలుసుకుంటుంది. అదే విషయం బాలుకు చెప్పగా అతడు గుట్టు తేల్చే పనిలో పడతాడు.
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ మే 12 ఎపిసోడ్ ప్రోమో ఆసక్తికరంగా సాగింది. ఇప్పటికే అత్త చేతుల్లో పూర్తిగా ఇరుక్కుపోయిన రోహిణికి.. ఇప్పుడు తన సంసారాన్ని పూర్తిగా ప్రమాదంలోకి నెట్టేసే మరో ఘటన జరిగింది. కల్పన విషయమే కాదు.. తాజాగా ఆమెకు గుణతో ఉన్న సంబంధం గురించి కూడా మీనా తెలుసుకుంటుంది.
రోహిణి గురించి చెప్పిన మీనా
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్లో తాజా ఎపిసోడ్ ప్రోమోలో రోహిణి విషయంలో ఇంట్లో జరిగిన దానిని తన తల్లి పార్వతి, చెల్లి సుమతి, తమ్ముడు శివలకు మీనా చెబుతుంది. కల్పన మొత్తం డబ్బులు ఇచ్చినా.. వాటిని ఇంట్లో ఇవ్వకుండా మనోజ్ తో బిజినెస్ పెట్టించిందని చెబుతుంది. ఆ విషయం తెలిసి అత్తయ్య బాగా కొట్టిందనీ అంటుంది.
గుణ గురించి వెల్లడించిన శివ
ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న శివ.. రోహిణి గురించి మరో సీక్రెట్ కూడా చెబుతాడు. ఆమె తరచూ గుణ దగ్గరికి రావడం తాను చూశానని అంటాడు. ఎప్పుడూ లక్ష, 2 లక్షలు అప్పుగా తీసుకునేదని చెబుతాడు. అది విని మీనా మరింత షాక్ తింటుంది. అలాంటి వాడి దగ్గర అంతలా అప్పు చేయడం ఏంటి.. రోహిణి చుట్టూ ఏదో జరుగుతోంది అని మీనా అనుకుంటుంది.
గుట్టు లాగే పనిలో బాలు
ఇదే విషయాన్ని ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత బాలుకి మీనా చెబుతుంది. అతడు కూడా అది విని షాక్ తింటాడు. ఇది కచ్చితంగా వదిలేయాల్సిన విషయం కాదు.. ఏం జరుగుతుందో తేల్చాల్సిందే అని అంటాడు. దీంతో రోహిణి జీవితం మరిన్ని చిక్కుల్లో పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడితో గుండె నిండా గుడి గంటలు ప్రోమో ముగుస్తుంది.
రోహిణి రోడ్డు పడుతుందా?
సత్యం ఫ్యామిలీలో పెద్ద కోడలిగా అడుగుపెట్టిన రోహిణి తన గతాన్ని దాచడానికి నానా తంటాలు పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. తనకు అప్పటికే పెళ్లి జరిగి, ఓ పిల్లాడు ఉన్న విషయంతోపాటు అసలు తన గతం గురించి ఎవరికీ తెలియకుండా అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు చెబుతూ వస్తోంది.
అయితే కల్పన డబ్బు విషయంతో ఆమె చేసిన మొదటి ద్రోహం బయటపడింది. ఇది మెల్లగా ఆమె చేసిన మరిన్ని దారుణాల గుట్టు కూడా విప్పేలా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే ఆమెపై పీకల వరకు కోపంతో ఉన్న ప్రభావతి.. రోహిణి గురించి అసలు నిజం తెలిసిన రోజు ఏం చేస్తుందన్న ఆసక్తి నెలకొంది.
