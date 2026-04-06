Happy Raj OTT Release: ఓటీటీలోకి జీవీ ప్రకాష్ 'హ్యాపీ రాజ్'.. స్ట్రీమింగ్ ఆరోజేనా.. తెలుగు వెర్షన్పై క్రేజీ అప్డేట్
Happy Raj OTT Release: జీవీ ప్రకాష్ కుమార్, శ్రీ గౌరీ ప్రియ నటించిన తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ 'హ్యాపీ రాజ్' ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. మార్చి 27న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా, ఏప్రిల్ నెలాఖరులో ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులోకి రానుంది.
కోలీవుడ్ వెర్సటైల్ నటుడు, సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ కథానాయకుడిగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'హ్యాపీ రాజ్' (Happy Raj). మార్చి 27న థియేటర్లలో సందడి చేసిన ఈ సినిమా.. బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ స్పందనను మూటగట్టుకుంది. ముఖ్యంగా యువతను ఆకట్టుకునే రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
ఏప్రిల్ 24 నుంచి స్ట్రీమింగ్?
తాజా సమాచారం ప్రకారం హ్యాపీ రాజ్ మూవీ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) లో ఏప్రిల్ 24 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా థియేటర్లలో విడుదలైన నాలుగు వారాల తర్వాత సినిమాలు ఓటీటీలోకి వస్తుంటాయి.
ఆ లెక్కన 'హ్యాపీ రాజ్' కూడా నెలాఖరులోపు డిజిటల్ ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది. అయితే దీనిపై నిర్మాణ సంస్థ లేదా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
తెలుగు ప్రేక్షకులకు గుడ్ న్యూస్
దర్శకుడు మరియా రాజ ఇలంచెజియన్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో తెలుగు అమ్మాయి శ్రీ గౌరీ ప్రియ కథానాయికగా నటించింది. 'రైటర్ పద్మభూషణ్' ఫేమ్ గౌరీ ప్రియకు తెలుగులో మంచి గుర్తింపు ఉండటంతో, ఈ సినిమాను కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగుతో పాటు ఇతర దక్షిణాది భాషల్లో కూడా స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. జస్టిన్ ప్రభాకరన్ అందించిన సంగీతం ఇప్పటికే యువతను ఆకట్టుకుంటోంది.
అబ్బాస్ రీ-ఎంట్రీ హైలైట్
చాలా కాలం తర్వాత సీనియర్ నటుడు అబ్బాస్ ఈ మూవీలో ఒక కీలక పాత్రలో నటించడం విశేషం. జైవర్ద నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో భావోద్వేగాలు, హాస్యం కలగలిసి ఉన్నాయని చూసిన ప్రేక్షకులు చెబుతున్నారు.
థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు, ఇంటి వద్దే కూర్చుని జీవీ ప్రకాష్ మార్క్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూడాలనుకునే వారికి ఇది మంచి వార్త అని చెప్పవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: 'హ్యాపీ రాజ్' సినిమా ఏ ఓటీటీలో విడుదల కానుంది?
జవాబు: ఈ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ప్రశ్న: ఈ సినిమాలో హీరో, హీరోయిన్ ఎవరు?
జవాబు: ఇందులో జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ హీరోగా నటించగా, శ్రీ గౌరీ ప్రియ కథానాయికగా నటించింది.
ప్రశ్న: తెలుగు వెర్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుందా?
జవాబు: అవును, అందిన సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమా తమిళంతో పాటు తెలుగు భాషలో కూడా ఓటీటీలో అందుబాటులోకి రానుంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు.