    Happy Raj OTT Release: ఓటీటీలోకి జీవీ ప్రకాష్ 'హ్యాపీ రాజ్'.. స్ట్రీమింగ్ ఆరోజేనా.. తెలుగు వెర్షన్‌పై క్రేజీ అప్‌డేట్

    Happy Raj OTT Release: జీవీ ప్రకాష్ కుమార్, శ్రీ గౌరీ ప్రియ నటించిన తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ 'హ్యాపీ రాజ్' ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. మార్చి 27న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా, ఏప్రిల్ నెలాఖరులో ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులోకి రానుంది.

    Apr 6, 2026, 17:41:45 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    కోలీవుడ్ వెర్సటైల్ నటుడు, సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ కథానాయకుడిగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'హ్యాపీ రాజ్' (Happy Raj). మార్చి 27న థియేటర్లలో సందడి చేసిన ఈ సినిమా.. బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ స్పందనను మూటగట్టుకుంది. ముఖ్యంగా యువతను ఆకట్టుకునే రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

    ఏప్రిల్ 24 నుంచి స్ట్రీమింగ్?

    తాజా సమాచారం ప్రకారం హ్యాపీ రాజ్ మూవీ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) లో ఏప్రిల్ 24 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా థియేటర్లలో విడుదలైన నాలుగు వారాల తర్వాత సినిమాలు ఓటీటీలోకి వస్తుంటాయి.

    ఆ లెక్కన 'హ్యాపీ రాజ్' కూడా నెలాఖరులోపు డిజిటల్ ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది. అయితే దీనిపై నిర్మాణ సంస్థ లేదా ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.

    తెలుగు ప్రేక్షకులకు గుడ్ న్యూస్

    దర్శకుడు మరియా రాజ ఇలంచెజియన్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో తెలుగు అమ్మాయి శ్రీ గౌరీ ప్రియ కథానాయికగా నటించింది. 'రైటర్ పద్మభూషణ్' ఫేమ్ గౌరీ ప్రియకు తెలుగులో మంచి గుర్తింపు ఉండటంతో, ఈ సినిమాను కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగుతో పాటు ఇతర దక్షిణాది భాషల్లో కూడా స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. జస్టిన్ ప్రభాకరన్ అందించిన సంగీతం ఇప్పటికే యువతను ఆకట్టుకుంటోంది.

    అబ్బాస్ రీ-ఎంట్రీ హైలైట్

    చాలా కాలం తర్వాత సీనియర్ నటుడు అబ్బాస్ ఈ మూవీలో ఒక కీలక పాత్రలో నటించడం విశేషం. జైవర్ద నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో భావోద్వేగాలు, హాస్యం కలగలిసి ఉన్నాయని చూసిన ప్రేక్షకులు చెబుతున్నారు.

    థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు, ఇంటి వద్దే కూర్చుని జీవీ ప్రకాష్ మార్క్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ చూడాలనుకునే వారికి ఇది మంచి వార్త అని చెప్పవచ్చు. ఓటీటీ రిలీజ్ తేదీలపై మరిన్ని స్పష్టమైన అప్‌డేట్స్ కోసం ఈ పేజీని ఫాలో అవుతూ ఉండండి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: 'హ్యాపీ రాజ్' సినిమా ఏ ఓటీటీలో విడుదల కానుంది?

    జవాబు: ఈ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ప్రశ్న: ఈ సినిమాలో హీరో, హీరోయిన్ ఎవరు?

    జవాబు: ఇందులో జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ హీరోగా నటించగా, శ్రీ గౌరీ ప్రియ కథానాయికగా నటించింది.

    ప్రశ్న: తెలుగు వెర్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుందా?

    జవాబు: అవును, అందిన సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమా తమిళంతో పాటు తెలుగు భాషలో కూడా ఓటీటీలో అందుబాటులోకి రానుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

