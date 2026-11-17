OTT Monster Movies: ఓటీటీలోకి గాడ్జిల్లా మైనస్ జీరో.. బ్లాక్బస్టర్ మూవీ వచ్చే ముందే చూడాల్సిన టాప్ 5 మాన్స్టర్ మూవీస్
OTT Monster Movies: గాడ్జిల్లా మైనస్ జీరో మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేలోపు.. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంజాయ్ చేసేలా 7+ ఐఎండీబీ రేటింగ్ సాధించిన 6 అద్భుతమైన మాన్స్టర్ (రాక్షస జీవుల) సినిమాల జాబితా, వాటి ఓటీటీ వివరాలను ఇక్కడ చూద్దాం.
OTT Monster Movies: ప్రముఖ జపాన్ దర్శకుడు తకాషి యమజాకి తెరకెక్కించిన ప్రతిష్టాత్మక మాన్స్టర్ చిత్రం 'గాడ్జిల్లా మైనస్ జీరో' ప్రపంచ బాక్సాఫీస్ వద్ద 'రామాయణం' వంటి భారీ చిత్రాలకు సైతం గట్టి పోటీనిస్తూ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. గతంలో బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచిన ‘గాడ్జిల్లా మైనస్ వన్’కు సీక్వెల్గా వస్తున్న ఈ చిత్రం నవంబర్ 20న భారతీయ థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఒకవేళ మీరు గాడ్జిల్లా మైనస్ జీరో సినిమాను థియేటర్లలో చూడాలనుకుంటే ముందుగా మొదటి భాగాన్ని తప్పక చూడాలి. అలాగే ఈ మూవీ వచ్చే ముందే ఓటీటీలో ఇలాంటి టాప్ 5 మాన్స్టర్ సినిమాలు ఏవో చూడండి. భారీ ఆకారాలు కలిగిన భయానక జీవులు, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, నరాలకు పరీక్ష పెట్టే థ్రిల్లింగ్ కథనాలతో రూపొందిన ఈ ఆరు చిత్రాలు సినీ ప్రియులను కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటాయి.
1. కింగ్ కాంగ్ (King Kong – 2005) | IMDb రేటింగ్: 7.2 / 10
ప్రముఖ దర్శకుడు పీటర్ జాక్సన్ తెరకెక్కించిన ఈ విజువల్ వండర్ ఇప్పటికీ ఎవర్గ్రీన్ క్లాసిక్గా నిలిచింది. ఒక మారుమూల ద్వీపంలో ఉండే భారీ గొరిల్లాకు, ఒక యువతికి మధ్య ఏర్పడే భావోద్వేగ బంధం, అలాగే భయంకరమైన డైనోసార్లు, భారీ గొరిల్లా మధ్య జరిగే పోరాట దృశ్యాలు గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తాయి. దీని వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జీ5లలో అందుబాటులో ఉంది.
2. ది హోస్ట్ (The Host – 2006) | IMDb రేటింగ్: 7.1 / 10
ఆస్కార్ విజేత బాంగ్ జూన్-హో (Bong Joon-ho) దర్శకత్వంలో రూపొందిన కొరియన్ మాన్స్టర్ థ్రిల్లర్ ఇది. నదిలో కలిసిన రసాయన వ్యర్థాల కారణంగా పుట్టిన ఒక వింత, భయానక రాక్షస జీవి ఒక చిన్నారిని ఎత్తుకెళ్తుంది. ఆ పాపను కాపాడుకోవడానికి ఆమె కుటుంబం ఆ రాక్షస జీవితో చేసే ప్రాణాంతక పోరాటమే ఈ సినిమా కథ. ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉంది.
3. ది మిస్ట్ (The Mist – 2007) | IMDb రేటింగ్: 7.1 / 10
ప్రఖ్యాత హారర్ రచయిత స్టీఫెన్ కింగ్ నవల ఆధారంగా తెరకెక్కిన సైకలాజికల్ మాన్స్టర్ థ్రిల్లర్ 'ది మిస్ట్'. ఒక చిన్న పట్టణాన్ని దట్టమైన, రహస్యమైన పొగమంచు కమ్మేస్తుంది. ఆ పొగమంచులో నుంచి బయటకు వచ్చే భయంకరమైన అతీంద్రియ జీవులు మనుషులపై దాడి చేస్తుంటాయి. ఒక సూపర్ మార్కెట్లో చిక్కుకుపోయిన కొందరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం, ముఖ్యంగా ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని షాక్ ఇస్తుంది. దీనిని కూడా ప్రైమ్ వీడియోలో రెంట్ విధానంలో చూడొచ్చు.
4. ట్రోల్ హంటర్ (Troll Hunter – 2010) | IMDb రేటింగ్: 7.0 / 10
డార్క్ ఫాంటసీ మాన్స్టర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి ఇదొక సరికొత్త అనుభూతినిస్తుంది. డాక్యుమెంటరీ శైలిలో తెరకెక్కిన ఈ నార్వేజియన్ చిత్రంలో, కొందరు విద్యార్థులు పర్వత ప్రాంతాల్లో దాగి ఉన్న వందల అడుగుల ఎత్తైన రాక్షస జీవులను అన్వేషిస్తూ వెళ్తారు. తక్కువ బడ్జెట్తో రూపొందినప్పటికీ, కొండంత ఎత్తు ఉండే రాక్షసుల విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అత్యంత సహజంగా, భయానకంగా కనిపిస్తాయి. ఈ మూవీ కూడా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉంది.
5. 10 క్లోవర్ఫీల్డ్ లేన్ (10 Cloverfield Lane – 2016) | IMDb రేటింగ్: 7.2 / 10
సస్పెన్స్, మిస్టరీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ మాన్స్టర్ అంశాల కలయికతో రూపొందిన అద్భుతమైన థ్రిల్లర్ ఇది. కారు ప్రమాదానికి గురైన ఒక యువతి కళ్లు తెరిచేసరికి, భూమికి చాలా లోతులో నిర్మించిన ఒక రహస్య బంకర్లో బంధీగా ఉంటుంది. బయట ప్రపంచాన్ని గ్రహాంతరవాసులు (Aliens) ఆక్రమించేశారని, భూమిపై విషవాయువు వ్యాపించిందని ఆ బంకర్ యజమాని చెబుతాడు. అతను చెప్పేది నిజమా లేక అబద్ధమా అని తెలుసుకోవడానికి ఆ యువతి బయటకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ మూవీ ప్రైమ్ వీడియోలో ఉంది.
6. జురాసిక్ పార్క్ సిరీస్ (Jurassic Park Franchise)
మాన్స్టర్ సినిమాల ప్రస్తావన వస్తే డైనోసార్ల ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లే 'జురాసిక్ పార్క్' సిరీస్ లేకుండా జాబితా పూర్తికాదు. విజువల్ అద్భుతాలతో పాటు అడుగడుగునా ఉత్కంఠ, భావోద్వేగాలను పంచే ఈ ఫ్రాంచైజీలోని దాదాపు అన్ని భాగాలు వివిధ ఓటీటీ వేదికలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మాన్స్టర్ మూవీ ప్రియులకు ఇవి ఎప్పటికీ మస్ట్-వాచ్ చిత్రాలు.
నవంబర్ 20న థియేటర్లలో 'గాడ్జిల్లా మైనస్ జీరో' సృష్టించే విధ్వంసాన్ని చూసే ముందు, ఈ హై-రేటెడ్ మాన్స్టర్ థ్రిల్లర్లతో మీ వీకెండ్ వాచ్లిస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More