Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అత్యధిక వసూళ్ల మలయాళం మూవీ.. ఈరోజు వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్.. ఇక్కడ చూసేయండి

    మలయాళం ఇండస్ట్రీలో రూ.300 కోట్ల మార్క్ సాధించిన తొలి సినిమా టీవీలోకి వచ్చేస్తోంది. తెలుగులో కొత్తలోక పేరుతో రిలీజైన ఈ సినిమా ఆదివారం (జనవరి 11) వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ కాబోతోంది.

    Published on: Jan 11, 2026 5:32 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మలయాళం ఇండస్ట్రీ నుంచి గతేడాది వచ్చి చరిత్ర సృష్టించిన సినిమా లోకా: ఛాప్టర్ 1. రూ.300 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసి మలయాళ ఇండస్ట్రీ చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడీ సినిమాను స్టార్ మా ప్రీమియర్ చేయబోతోంది. ఆ విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.

    అత్యధిక వసూళ్ల మలయాళం మూవీ.. ఈరోజు వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్.. ఇక్కడ చూసేయండి
    అత్యధిక వసూళ్ల మలయాళం మూవీ.. ఈరోజు వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్.. ఇక్కడ చూసేయండి

    కొత్త లోక వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్

    కల్యాణి ప్రియదర్శన్ సూపర్ హీరో పాత్రలో నటించిన సినిమా లోకా: ఛాప్టర్ 1. తెలుగులో కొత్త లోక పేరుతో వచ్చింది. ఈ సినిమాను ఆదివారం (జనవరి 11) సాయంత్రం 6 గంటలకు స్టార్ మా ప్రీమియర్ చేయనుంది. ఈ విషయాన్ని ఆ ఛానెల్ తన ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించింది.

    “ఒక లోకం. ఒక పోరాటం. అంతులేని పరీక్షలు.. ది రైజ్ ఆఫ్ చంద్ర రేపే ప్రారంభమవుతోంది. కొత్త లోక వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు చూడండి” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది.

    కొత్త లోక మూవీ విశేషాలు

    మలయాళం ఇండస్ట్రీ నుంచి గతేడాది వచ్చిన ఫిమేల్ సూపర్ హీరో మూవీ ఈ లోకా ఛాప్టర్ 1: చంద్ర. ఇప్పటికే ఈ మూవీ జియోహాట్‌స్టార్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. గతేడాది అక్టోబర్ 31నే స్ట్రీమింగ్ మొదలైంది. ఇప్పుడు స్టార్ మాలోకి రాబోతోంది. కల్యాణి ప్రియదర్శన్, నస్లేన్ నటించిన ఈ సినిమా గతేడాది ఆగస్టు 28న థియేటర్లలో రిలీజ్ అయింది.

    మలయాళం ఇండస్ట్రీలో రూ.300 కోట్ల మార్క్ దాటిన తొలి సినిమాగా ఈ లోకా ఛాప్టర్ 1: చంద్ర నిలిచింది. ఈ క్రమంలో మోహన్ లాల్ నటించిన ఎల్2: ఎంపురాన్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. నిజానికి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ జియోహాట్‌స్టార్ లోనే అని చాలా రోజుల కిందటే తేలిపోయినా.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.300 కోట్ల మార్క్ దాటేంత వరకు స్ట్రీమింగ్ తేదీ గురించి ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు.

    దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ పతాకంపై నిర్మించిన లోకా చాప్టర్ 1- చంద్ర మూవీకి డొమినిక్ అరుణ్ రచన, దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ చిత్రంలో కల్యాణి ప్రియదర్శన్ సూపర్ హీరో పాత్రలో నటించింది. నస్లెన్, చందు సలీంకుమార్, అరుణ్ కురియన్, శాండీ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. థియేటర్లు, ఓటీటీలో ఈ మూవీని మిస్ అయిన వాళ్లు టీవీలో చూడొచ్చు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/అత్యధిక వసూళ్ల మలయాళం మూవీ.. ఈరోజు వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్.. ఇక్కడ చూసేయండి
    News/Entertainment/అత్యధిక వసూళ్ల మలయాళం మూవీ.. ఈరోజు వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్.. ఇక్కడ చూసేయండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes