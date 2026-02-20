నీకు ఇంత చెత్త మూవీ నచ్చింది కానీ.. ధురంధర్ నచ్చలేదా: బాలీవుడ్ నటుడు హృతిక్ రోషన్ను దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్న ప్యాన్స్
బాలీవుడ్ మూవీ 'ఓ రోమియో' (O'Romeo)పై స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ చేసిన పాజిటివ్ రివ్యూ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద వివాదంగా మారింది. గతంలో 'ధురంధర్' (Dhurandhar) సినిమాలోని రాజకీయాలను విమర్శించిన హృతిక్.. ఇప్పుడు ఈ సినిమాను పొగడటంపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు.
విశాల్ భరద్వాజ్ దర్శకత్వంలో షాహిద్ కపూర్, తృప్తి దిమ్రి, నానా పటేకర్, అవినాష్ తివారీ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన మూవీ 'ఓ రోమియో'. ఇటీవల విడుదలైన ఈ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాను చూసిన బాలీవుడ్ గ్రీక్ గాడ్ హృతిక్ రోషన్ తన అభిప్రాయాన్ని ఎక్స్ వేదికగా పంచుకున్నాడు. కానీ ఈ రివ్యూ అతన్ని దారుణమైన ట్రోలింగ్ బారిన పడేసింది. ఎందుకో చూడండి.
హృతిక్ రోషన్ రివ్యూలో ఏముంది?
సోషల్ మీడియాలో 'ఓ రోమియో' సినిమాను ప్రశంసిస్తూ హృతిక్ ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు. "ఈ సినిమాలో ఉన్న విభిన్నమైన అంశాలు మిమ్మల్ని కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటాయి. నేను ఈ సినిమాను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. షాహిద్ కపూర్.. ఇలాంటి జానర్ సినిమాలు చేయడంలో నువ్వే బెస్ట్. నీ నటన చాలా అద్భుతంగా ఉంది. గయ్స్ అందరూ వెళ్లి థియేటర్లలో ఈ సినిమాను చూడండి. అలాగే రన్నింగ్ ఇన్ సర్కిల్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ బ్రిలియంట్గా ఉంది" అని హృతిక్ రాసుకొచ్చాడు.
నెటిజన్ల ట్రోలింగ్.. 'ధురంధర్' లింక్
హృతిక్ పెట్టిన ఈ పోస్ట్పై నెటిజన్లు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం.. 2025లో రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ 'ధురంధర్' (Dhurandhar) పై హృతిక్ చేసిన కామెంట్సే.
ఒక నెటిజన్ స్పందిస్తూ.. "కేవలం పెయిడ్ ప్రమోషన్ కోసమే మీరు ఈ సినిమాను పొగడట్లేదని ఆశిస్తున్నాను. అద్భుతంగా తెరకెక్కిన 'ధురంధర్' సినిమాను మీరు ద్వేషించారు. కానీ ఈ చెత్త సినిమా మీకు నచ్చిందా?" అని ప్రశ్నించారు.
మరొకరు స్పందిస్తూ.. "సార్, ఈ సినిమాలో మీకు ఎలాంటి రాజకీయాలు కనిపించలేదా? లేదా అవి గుర్తించలేనంత సున్నితంగా ఉన్నాయా? నాడు 'ధురంధర్' సినిమాలో చూసినట్లుగా ఇందులో మీకు ఎలాంటి రాజకీయం కనబడలేదా?" అంటూ చురకలు అంటించారు.
అయితే కొందరు ఫ్యాన్స్ మాత్రం.. ఇద్దరు టాలెంటెడ్ నటులు ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేసుకోవడం మంచి పరిణామం అని, నెగెటివిటీని పక్కనపెట్టి సినిమాను చూడాలని హృతిక్కు మద్దతు తెలుపుతున్నారు.
'ధురంధర్'పై హృతిక్ ఏమన్నాడంటే?
గతేడాది ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన యాక్షన్ స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్'. ఈ సినిమా చూసిన హృతిక్ రోషన్.. దర్శకుడి మేకింగ్ను, రణ్వీర్ సింగ్, అక్షయ్ ఖన్నా నటనను ప్రశంసించారు. దీనిని 'అబ్సల్యూట్ సినిమా' అని పిలిచారు. కానీ ఈ సినిమాలో చూపించిన రాజకీయ భావజాలంతో తాను ఏకీభవించనని బహిరంగంగానే చెప్పారు.
"ఒక ప్రపంచ పౌరుడిగా, సినీ నిర్మాతలుగా మనం వహించాల్సిన బాధ్యతలపై నాకు భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఇందులోని రాజకీయాలతో నేను విభేదిస్తున్నాను" అని హృతిక్ అప్పట్లో చేసిన కామెంట్స్ సంచలనంగా మారాయి.
'ఓ రోమియో' సినిమా విశేషాలు
ఈ సినిమా 1990ల నాటి ముంబై అండర్ వరల్డ్ నేపథ్యంలో సాగే యాక్షన్ డ్రామా. ప్రముఖ రచయిత హుస్సేన్ జైదీ రాసిన 'మాఫియా క్వీన్స్ ఆఫ్ ముంబై' (Mafia Queens of Mumbai) పుస్తకం ఆధారంగా దీనిని రూపొందించారు. తన భర్త హత్యకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకునే 'అఫ్షాన్' (తృప్తి దిమ్రి) అనే వితంతువుకు, ఉస్తారా (షాహిద్ కపూర్) అనే గ్యాంగ్స్టర్ కమ్ పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్కు మధ్య జరిగే హింసాత్మక, విషాదకరమైన ప్రేమకథే ఈ 'ఓ రోమియో' మూవీ.