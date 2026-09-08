Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో హైపర్ ఆది సపోర్ట్ ఎవరికో తెలుసా? ఆ ఇద్దరూ అనుకున్నదే.. కానీ ఈ బ్యూటీకి కూడా!
Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 గ్రాండ్గా స్టార్ట్ అవడమే కాదు.. మహా పరీక్షతో రసవత్తరంగానూ మారింది. ఈ నేపథ్యంలో స్టార్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది ఇన్ స్టాగ్రామ్ స్టోరీలు వైరల్ అవుతున్నాయి. బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో అతను ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడనే విషయం తేలిపోయింది. ఇందులో ఓ బ్యూటీ కూడా ఉంది.
Bigg Boss 10: ల్యాండ్మార్క్ సీజన్ బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సందడి షురూ అయిపోయింది. హౌస్ లో సెలబ్రిటీలతో పాటు సామాన్యులు కూడా సందడి చేస్తున్నారు. గొడవలు, టాస్క్ లతో హౌస్ లో హీట్ పెరిగిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో స్టార్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది బిగ్ బాస్ లో ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
హైపర్ ఆది సపోర్ట్
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగులోని కంటెస్టెంట్లలో హైపర్ ఆది ముగ్గురికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. వాళ్లే.. ఆటో రాంప్రసాద్, జబర్దస్త్ నరేష్, వర్షిణి సౌందరరాజన్. అయితే ఇందులో ఆటో రాంప్రసాద్, నరేష్ కు హైపర్ ఆది సపోర్ట్ చేస్తాడనేది ముందే ఊహించిందే. కానీ హాట్ బ్యూటీ వర్షిణికి కూడా ఆది అండగా నిలవడం సర్ ప్రైజింగ్ ఉందంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
ఆ ఫ్రెండ్ షిప్
జబర్దస్త్ స్టేజ్ పై తనతో కలిసి ఏళ్ల తరబడి వినోదాన్ని పంచిన ఆటో రామ్ ప్రసాద్, ప్రముఖ యాంకర్ వర్షిణి సౌందర రాజన్, అలాగే పొట్టి నరేష్లకు ఆది తన పూర్తి మద్దతు ప్రకటించాడు. ఆటో రామ్ ప్రసాద్, ఆదిల మధ్య ఉన్న స్నేహం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన స్కిట్లు బుల్లితెరపై సంచలనం సృష్టించాయి.
ఆది, రాంప్రసాద్ కలిసి శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ షోలోనూ నవ్వులు పంచారు. అలాగే వేర్వేరు ఈవెంట్లలో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేశారు. ఇక ఆది, నరేష్ కాంబినేషన్ కూడా సూపర్ హిట్టే. వీళ్ల స్కిట్ లు చూసి జనాలు తెగ నవ్వుకుంటారు. ముఖ్యంగా నరేష్, ఆది ఒకరిపై ఒకరు వేసుకునే పంచ్ లు బాగా పేలుతాయి.
వర్షిణితో కెమిస్ట్రీ
మరోవైపు వర్షిణితో ఆదికి ఉన్న ఆన్స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ, పలు కామెడీ షోలలో వీరిద్దరి మధ్య నడిచిన సరదా సంభాషణలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించాయి. వర్షిణి ఒకప్పుడు జబర్దస్త్ యాంకర్ గానూ చేసింది. ఆది స్కిట్లలో కూడా వర్షిణి కొన్నిసార్లు కనిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాంప్రసాద్, నరేష్, వర్షిణికి సపోర్ట్ గా ఆది ఇన్ స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ లో ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పాడు.
ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్
తన ముగ్గురు మిత్రులకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ హైపర్ ఆది పెట్టిన ఇన్ స్టా స్టోరీలకు సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో స్పందన లభిస్తోంది. బుల్లితెరపై విపరీతమైన మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న హైపర్ ఆది సపోర్ట్ తెలపడం వల్ల ప్రారంభం నుంచే ఈ ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లకు భారీగా ఓటింగ్ లభించే అవకాశముంది. ముఖ్యంగా రామ్ ప్రసాద్ కామెడీ టైమింగ్, వర్షిణి గ్లామర్, నరేష్ గేమ్ స్ట్రాటజీ ఈ సీజన్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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