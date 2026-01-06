గర్ల్ఫ్రెండ్తో హార్దిక్ పాండ్య.. చాలా అందంగా ఉన్నారంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు.. వీడియో వైరల్
ఇండియన్ క్రికెట్ స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా, మహిక శర్మ డేటింగ్ లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. వీళ్లు తాజాగా ఓ ఈవెంట్లో తళుక్కున్నారు. ఈ జోడీ అందంగా ఉందంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ వీడియో తెగ వైరల్ గా మారింది.
క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా, అతని గర్ల్ఫ్రెండ్ మహికా శర్మ లేటెస్ట్ వీడియో వైరల్ గా మారింది. సోమవారం (జనవరి 5) రాత్రి ముంబైలో జరిగిన యునైటెడ్ ఇన్ ట్రయంఫ్ ఈవెంట్ కు ఈ ఇద్దరు జంటగా కలిసి హాజరయ్యారు. వీరిద్దరి పలు వీడియోలు, చిత్రాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్ లలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ జోడీ అందంగా ఉందని ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
హార్దిక్ పాండ్య గర్ల్ఫ్రెండ్
హార్దిక్ పాండ్యా తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ మహికా శర్మ కలిసి ముంబై ఈవెంట్ కు హాజరయ్యారు. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేసిన ఓ వీడియోలో హార్దిక్ పాండ్య, మహికా కలిసి నడుస్తున్నప్పుడు ఫోటోగ్రాఫర్లకు పోజులిచ్చారు. వారు ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ నవ్వుతూ కనిపించారు. ఈవెంట్ కోసం, వారు బ్లాక్ డ్రెస్ లు వేసుకున్నారు. మహిక నల్ల దుస్తులు ధరించగా, హార్దిక్ సూట్ వేసుకున్నాడు.
ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్
హార్దిక్ పాండ్య, మహిక జోడీపై ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్ వైరల్ గా మారింది. ఒక అభిమాని.. "మీరిద్దరూ కలిసి చాలా బాగున్నారు.. కేవలం పరిపూర్ణమైనది.. క్లాస్" అని సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చాడు. ‘‘రబ్ నే బనా ది జోడి. ఇద్దరూ కలిసి సంతోషంగా కనిపిస్తున్నారు. దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ", "ఓహ్, చాలా అందంగా వారు చేతులు పట్టుకున్నారు" అని ఇలా రకరకాల కామెంట్లు వస్తున్నాయి. కానీ ఓ యూజర్ మాత్రం.. ‘‘కేవలం కొన్ని నెలలు.. తన కొడుకు తల్లిని గౌరవించని వ్యక్తి ఏ మహిళతో ఉండడు’’ అని హార్దిక్ ను విమర్శించాడు.
హార్దిక్, మహికా గురించి
గతేడాది హార్దిక్ పాండ్య తన మాజీ భార్య నటాషా స్టాంకోవిచ్ నుంచి విడిపోయాడు. ఆ తర్వాత మహికాతో రిలేషన్ షిప్ స్టార్ట్ చేశాడు. పుకార్లు వచ్చిన కొద్ది వారాల తర్వాత మహికాతో తన సంబంధాన్ని ధృవీకరించాడు. ముంబై విమానాశ్రయంలో కూడా వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించారు. ఆల్ రౌండర్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ లో మహికా నటించిన వరుస ఫోటోలను కూడా పోస్ట్ చేశాడు. వీరిద్దరూ కలిసి వెకేషన్ కూ వెళ్లారు.
ఆమెతో డేటింగ్ వార్తలు
గతంలో హార్దిక్.. యూకే సింగర్ జాస్మిన్ వాలియాతో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. హార్దిక్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆమె స్టేడియంలో కనిపించింది. ముంబైలో కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ (కేకేఆర్) తో జరిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్ తర్వాత ముంబై ఇండియన్స్ (ఎంఐ) జట్టు బస్సులో కూడా ఆమె కనిపించింది. తరువాత వారు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒకరినొకరు అన్ ఫాలో చేసినట్లు తెలిసింది.
హార్దిక్ గతంలో నటాషా స్టాంకోవిచ్ ను వివాహం చేసుకున్నాడు. కోవిడ్ -19 మహమ్మారి సమయంలో వారు 2020 లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీళ్లకు కొడుకు అగస్త్య జూలై 30, 2020 న జన్మించాడు. నెలల ఊహాగానాల తరువాత ఈ జంట గత ఏడాది జూలైలో తమ విడిపోవడాన్ని ధృవీకరించింది.