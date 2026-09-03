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Irumudi OTT Release: ఇరుముడి ఓటీటీ రిలీజ్.. 200 కోట్ల బ్లాక్‌బస్టర్‌పై ప్లాన్ మార్చిన నెట్‌ఫ్లిక్స్.. ఇప్పట్లో లేనట్లే?

Irumudi OTT Release: రవితేజ ఇరుముడి ఓటీటీ రిలీజ్ ఆలస్యం కానుందా? నిజానికి సెప్టెంబర్ 18 నుంచి ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు అంచనా వేసినా.. తాజాగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ తన ప్లాన్స్ మార్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

Published on: Sep 3, 2026, 21:09:33 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Irumudi OTT Release: మాస్ మహారాజా రవితేజ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ డివోషనల్ యాక్షన్ డ్రామా 'ఇరుముడి' బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ మార్క్ దాటేసి సంచలనం సృష్టిస్తోంది. థియేటర్లలో జనాలు ఇప్పటికీ క్యూ కడుతుండటంతో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ నెల 18న రావలసిన ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌ను మేకర్స్ వాయిదా వేసే యోచనలో ఉన్నారు.

Irumudi OTT Release: ఇరుముడి ఓటీటీ రిలీజ్.. 200 కోట్ల బ్లాక్‌బస్టర్‌పై ప్లాన్ మార్చిన నెట్‌ఫ్లిక్స్.. ఇప్పట్లో లేనట్లే?
Irumudi OTT Release: ఇరుముడి ఓటీటీ రిలీజ్.. 200 కోట్ల బ్లాక్‌బస్టర్‌పై ప్లాన్ మార్చిన నెట్‌ఫ్లిక్స్.. ఇప్పట్లో లేనట్లే?

200 కోట్ల గ్రాస్ విధ్వంసం.. రవితేజ సాలిడ్ కంబ్యాక్

డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ కాంబినేషన్‌లో రవితేజ చేసిన 'ఇరుముడి' సినిమా థియేటర్ల దగ్గర ఊహించని రేంజ్ కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది. భక్తి బ్యాక్‌డ్రాప్‌కి పక్కా మాస్ ఎమోషన్స్ జోడించి తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసి ట్రేడ్ వర్గాలను షాక్‌కి గురిచేసింది. రవితేజ కెరీర్‌లోనే ఇది బిగ్గెస్ట్ మైల్‌స్టోన్‌గా నిలిచింది.

ఇటీవల రవితేజ నటించిన కొన్ని సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినా, 'ఇరుముడి' తో ఆయన బాక్స్ ఆఫీస్ పొటెన్షియల్ ఏంటో మళ్లీ ప్రూవ్ అయింది. జీవీ ప్రకాష్ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, పాటలు థియేటర్లలో ఆడియన్స్‌కి ఫుల్ పూనకాలు తెప్పిస్తున్నాయి.

నెట్‌ఫ్లిక్స్‌తో ప్రొడ్యూసర్స్ చర్చలు.. రిలీజ్ విండో పెంపు?

ఈ సినిమా డిజిటల్ రైట్స్‌ను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ భారీ రేటుకు సొంతం చేసుకుంది. ముందస్తు అగ్రిమెంట్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 18 నుంచే ఈ సినిమాను నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. అయితే థియేటర్లలో ఇప్పటికీ హౌస్‌ఫుల్ బోర్డులు పడుతుండటంతో, ఓటీటీ రిలీజ్‌ను మరికొన్ని వారాలు ఆలస్యం చేయాలని మేకర్స్ నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రొడ్యూసర్లు ప్రస్తుతం నెట్‌ఫ్లిక్స్ యాజమాన్యంతో పెద్ద ఎత్తున చర్చలు జరుపుతున్నారు. థియేట్రికల్ రెవెన్యూను మరింత పెంచుకునేందుకు ఓటీటీ రిలీజ్ విండోను 4 వారాల నుంచి 6 లేదా 8 వారాలకు పొడిగించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అదే జరిగితే ఈ నెలలో ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉండదు.

థియేటర్ల రన్ పెంచేందుకే ఈ ప్లాన్

సాధారణంగా పెద్ద సినిమాలు ఓటీటీలోకి త్వరగా వచ్చేస్తే థియేటర్లకు వచ్చే ఆడియన్స్ సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. కానీ 'ఇరుముడి' కి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు మాస్ జనాల నుంచి కూడా విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. బి అండ్ సి సెంటర్లలో కూడా కలెక్షన్లు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు.

ఒకవేళ నెట్‌ఫ్లిక్స్ మేకర్స్ ప్రతిపాదనకు ఓకే చెబితే, సెప్టెంబర్ 18న రావాల్సిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ మొదటి వారంలో డిజిటల్ ప్రీమియర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దీనిపై నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి త్వరలోనే అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ వచ్చే అవకాశముంది.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Irumudi OTT Release: ఇరుముడి ఓటీటీ రిలీజ్.. 200 కోట్ల బ్లాక్‌బస్టర్‌పై ప్లాన్ మార్చిన నెట్‌ఫ్లిక్స్.. ఇప్పట్లో లేనట్లే?
Home/Entertainment/Irumudi OTT Release: ఇరుముడి ఓటీటీ రిలీజ్.. 200 కోట్ల బ్లాక్‌బస్టర్‌పై ప్లాన్ మార్చిన నెట్‌ఫ్లిక్స్.. ఇప్పట్లో లేనట్లే?
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