Janhvi Kapoor: పెద్ద రౌడీ డైరెక్టర్.. పైకి కనిపించేంత అమాయకుడు కాడు.. నాతో అలా చేయించాడు: బుచ్చిబాబుపై జాన్వీ కామెంట్స్
Janhvi Kapoor: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న క్రేజీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ ముంబైలో గ్రాండ్గా విడుదలైంది. ఈ వేడుకలో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానాపై, తన పాత్రపై జాన్వీ కపూర్ చేసిన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Janhvi Kapoor: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, 'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్ ఇండియా చిత్రం 'పెద్ది'. ఈ సినిమాపై టాలీవుడ్లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్ర ట్రైలర్ను చిత్రయూనిట్ ముంబైలో ఘనంగా విడుదల చేసింది. ఈ వేడుకలో మాట్లాడిన హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్.. తన పాత్ర గురించి, రామ్ చరణ్తో ఉన్న అనుబంధం గురించి పంచుకున్న విశేషాలు అభిమానులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
చిరంజీవి-శ్రీదేవి మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుంది
తాను ముంబైలో ఉంటున్నప్పటికీ.. తెలుగు రాష్ట్రాలే తన సొంత ఇల్లు అని జాన్వీ కపూర్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తన తల్లి, అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్క్రీన్ కాంబినేషన్ తెలుగు సినీ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోయిందని గుర్తు చేశారు. 'జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి' వంటి క్లాసిక్ చిత్రాల తర్వాత, మళ్లీ వారి వారసులుగా రామ్ చరణ్, తాను కలిసి నటిస్తుండటంతో ప్రేక్షకుల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన అనుబంధం, అంచనాలు ఏర్పడ్డాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"మా ఇద్దరి కలయిక వెనుక ఒక దైవిక బంధం (కాస్మిక్ కనెక్షన్) ఉన్నట్లు అనిపిస్తోంది. రామ్ చరణ్ చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తి. ఆయనను వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకోవడం నా అదృష్టం" అని రామ్ చరణ్పై జాన్వీ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
బుచ్చిబాబు చాలా 'రౌడీ' డైరెక్టర్
పెద్ది మూవీ దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా గురించి జాన్వీ ఆసక్తికర విషయాలు బయటపెట్టారు. పైకి చాలా అమాయకంగా కనిపించే బుచ్చిబాబు, నిజానికి ఇండియాలోనే మోస్ట్ రౌడీ డైరెక్టర్ అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
"గత రెండేళ్లుగా మేము ఈ సినిమా కోసం కలిసి పనిచేస్తున్నాం. బుచ్చిబాబు నన్ను చాలా విషయాల్లో మార్చేశారు. ఆయన నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిపోయారు. రోజూ కనీసం ఒక్కసారైనా ఆయనతో మాట్లాడి సోది వేయకపోతే నాకు రోజు గడవదు. సినిమా కోసం ఆయన పడే తపన అలాంటిది. పైకి అమాయకంగా కనిపిస్తాడు కానీ ఇండియాలోనే చాలా పెద్ద రౌడీ డైరెక్టర్ అతడు" అని చిత్ర దర్శకుడితో తనకున్న బాండింగ్ను పంచుకున్నారు.
నా నటనకు ఆయనే బాధ్యుడు
ఈ సినిమాలో తాను 'అచ్చియమ్మ' అనే ఎంతో వైవిధ్యమైన, మాస్ ఎనర్జీ ఉన్న పాత్రను పోషించానని జాన్వీ చెప్పారు. ఇంతవరకు తాను ఇంత కలర్ఫుల్ రోల్ ఎప్పుడూ చేయలేదన్నారు.
"బుచ్చిబాబు గారు చెప్పిన నమ్మకాన్ని నేను బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోయాను. నాలుక ఇలా తిప్పు, లంగా ఇలా పట్టుకో, ఇలా మాట్లాడు అని చాలా విభిన్నమైన డైరెక్షన్ ఇచ్చేవారు. ఈ క్యారెక్టర్ మేనరిజమ్స్ చాలా కొత్తగా, అల్లరిగా ఉంటాయి" అని తెలిపారు.
అక్కడే ఉన్న రివ్యూయర్లను ఉద్దేశించి నవ్వుతూ.. "సినిమా చూశాక నా నటన బాగున్నా, బాలేకపోయినా క్రెడిట్ మొత్తం బుచ్చిబాబుకే ఇవ్వండి. ఆయన్నే తిట్టండి లేదా పొగడండి" అని జోక్ చేశారు.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంలో కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివరాజ్కుమార్, బాలీవుడ్ నటుడు దివ్యేందు, టాలీవుడ్ వర్సటైల్ యాక్టర్ జగపతిబాబు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. భారీ అంచనాలతో వస్తున్న ఈ చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న: 'పెద్ది' సినిమాలో రామ్ చరణ్ సరసన నటిస్తున్న హీరోయిన్ ఎవరు?
జవాబు: 'పెద్ది' సినిమాలో రామ్ చరణ్ సరసన బాలీవుడ్ స్టార్ నటి, శ్రీదేవి కుమార్తె జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆమె 'అచ్చియమ్మ' అనే విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
ప్రశ్న: 'పెద్ది' చిత్ర దర్శకుడు ఎవరు?
జవాబు: 'ఉప్పెన' సినిమాతో బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్న బుచ్చిబాబు సానా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది రామ్ చరణ్ కెరీర్లోనే ఒక వైవిధ్యమైన స్పోర్ట్స్ డ్రామా బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కుతోంది.
ప్రశ్న: 'పెద్ది' సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతోంది?
జవాబు: రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
